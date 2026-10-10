«Manchester Siti» va APL o‘rtasidagi maxfiy muzokaralar tafsiloti oshkor bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» rahbariyati moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblanayotgan ishni tinch yo‘l bilan hal etish bo‘yicha APL bilan dastlabki yopiq muzokaralar o‘tkazgan.
- Muzokaralar chog‘ida klubning APLga rekord darajadagi ulkan tovon puli to‘lashi va buning evaziga og‘ir jazolardan qutulishi varianti muhokama qilingan.
- Biroq, «Manchester Siti» o‘zining aybsizligini ta’kidlagani sababli muloqot to‘xtatilgan.
Angliya Premer-ligasi (APL) tarixidagi eng yirik moliyaviy mojaro atrofida shov-shuvli ma’lumotlar ochiqlandi. Nufuzli Bloomberg agentligining xabar berishicha, moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblanayotgan amaldagi chempion «Manchester Siti» rahbariyati mazkur ishni tinch yo‘l bilan hal etish bo‘yicha APL bilan dastlabki yopiq muzokaralar o‘tkazgan.
Biroq tomonlar o‘rtasidagi dastlabki aloqalar tez orada boshiberk ko‘chaga kirib qolgan va muloqot to‘xtatilgan.
Tovon puli evaziga najot: Qanday ssenariy muhokama qilingan?
Moliyaviy «Fair Play» qoidalarini buzish bo‘yicha ko‘rib chiqilayotgan 115 tadan ortiq banddan iborat ish yuzasidan tomonlar kelishuvga erishish imkoniyatini baholab ko‘rgan:
Katta miqdordagi jarima: Muhokamalarda klubning APLga rekord darajadagi ulkan tovon puli (kompensatsiya) to‘lashi varianti ko‘tarilgan;
Og‘ir jazolardan qutulish: Bunday moliyaviy kelishuv evaziga «shaharliklar» eng shafqatsiz jazolardan — ligadan quyi divizionga chiqarib yuborilishi va qo‘lga kiritilgan chempionlik unvonlaridan mahrum etilish xavfidan omon qolishi nazarda tutilgan;
Muzokaralar nega to‘xtadi? Muhokamalar klub deyarli barcha bandlar bo‘yicha aybdor deb topilishi ehtimoli yuzaga kelishidan avval boshlangan. Ammo «Manchester Siti» o‘zining mutlaqo haq va aybsiz ekanini izchil ravishda ta’kidlab kelgani sababli muloqot rasman to‘xtatilgan.
Ekspertlar fikri va raqib klublarning noroziligi
Ayrim huquqshunos va sport moliyasi bo‘yicha mutaxassislar ish yakunida katta jarima to‘lash orqali kelishib olish ssenariysini hali ham ehtimoldan xoli emas deb hisoblamoqda. Biroq bunga jiddiy to‘siqlar mavjud:
«Liverpul» va «Arsenal»ning pozitsiyasi: APLning boshqa yetakchi jamoalari, xususan «Arsenal» va «Liverpul» kabi «Siti»ning asosiy raqobatchilari liga rahbariyatining klub bilan bunday parda ortidagi kelishuviga qat’iy qarshi chiqishi aytilmoqda;
Odil sud talabi: Grand klublar moliyaviy firibgarlikda ayblanayotgan har qanday jamoa, uning maqomi va pulidan qat’i nazar, sport prinsiplariga muvofiq real va og‘ir jazoga tortilishini talab qilmoqda.
Agar mustaqil komissiya «Manchester Siti»ni rasman aybdor deb topsa, jamoaga nisbatan qo‘llanadigan jazo nafaqat ingliz futboli, balki butun jahon sporti tarixini o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Izohlar 0
…