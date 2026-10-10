«Manchester Siti» va APL o‘rtasidagi maxfiy muzokaralar tafsiloti oshkor bo‘ldi

·56·Sport
«Manchester Siti» va APL o‘rtasidagi maxfiy muzokaralar tafsiloti oshkor bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» rahbariyati moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblanayotgan ishni tinch yo‘l bilan hal etish bo‘yicha APL bilan dastlabki yopiq muzokaralar o‘tkazgan.
  • Muzokaralar chog‘ida klubning APLga rekord darajadagi ulkan tovon puli to‘lashi va buning evaziga og‘ir jazolardan qutulishi varianti muhokama qilingan.
  • Biroq, «Manchester Siti» o‘zining aybsizligini ta’kidlagani sababli muloqot to‘xtatilgan.

Angliya Premer-ligasi (APL) tarixidagi eng yirik moliyaviy mojaro atrofida shov-shuvli ma’lumotlar ochiqlandi. Nufuzli Bloomberg agentligining xabar berishicha, moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblanayotgan amaldagi chempion «Manchester Siti» rahbariyati mazkur ishni tinch yo‘l bilan hal etish bo‘yicha APL bilan dastlabki yopiq muzokaralar o‘tkazgan.

Biroq tomonlar o‘rtasidagi dastlabki aloqalar tez orada boshiberk ko‘chaga kirib qolgan va muloqot to‘xtatilgan.

Tovon puli evaziga najot: Qanday ssenariy muhokama qilingan?

Moliyaviy «Fair Play» qoidalarini buzish bo‘yicha ko‘rib chiqilayotgan 115 tadan ortiq banddan iborat ish yuzasidan tomonlar kelishuvga erishish imkoniyatini baholab ko‘rgan:

  • Katta miqdordagi jarima: Muhokamalarda klubning APLga rekord darajadagi ulkan tovon puli (kompensatsiya) to‘lashi varianti ko‘tarilgan;

  • Og‘ir jazolardan qutulish: Bunday moliyaviy kelishuv evaziga «shaharliklar» eng shafqatsiz jazolardan — ligadan quyi divizionga chiqarib yuborilishi va qo‘lga kiritilgan chempionlik unvonlaridan mahrum etilish xavfidan omon qolishi nazarda tutilgan;

  • Muzokaralar nega to‘xtadi? Muhokamalar klub deyarli barcha bandlar bo‘yicha aybdor deb topilishi ehtimoli yuzaga kelishidan avval boshlangan. Ammo «Manchester Siti» o‘zining mutlaqo haq va aybsiz ekanini izchil ravishda ta’kidlab kelgani sababli muloqot rasman to‘xtatilgan.

Ekspertlar fikri va raqib klublarning noroziligi

Ayrim huquqshunos va sport moliyasi bo‘yicha mutaxassislar ish yakunida katta jarima to‘lash orqali kelishib olish ssenariysini hali ham ehtimoldan xoli emas deb hisoblamoqda. Biroq bunga jiddiy to‘siqlar mavjud:

  • «Liverpul» va «Arsenal»ning pozitsiyasi: APLning boshqa yetakchi jamoalari, xususan «Arsenal» va «Liverpul» kabi «Siti»ning asosiy raqobatchilari liga rahbariyatining klub bilan bunday parda ortidagi kelishuviga qat’iy qarshi chiqishi aytilmoqda;

  • Odil sud talabi: Grand klublar moliyaviy firibgarlikda ayblanayotgan har qanday jamoa, uning maqomi va pulidan qat’i nazar, sport prinsiplariga muvofiq real va og‘ir jazoga tortilishini talab qilmoqda.

Agar mustaqil komissiya «Manchester Siti»ni rasman aybdor deb topsa, jamoaga nisbatan qo‘llanadigan jazo nafaqat ingliz futboli, balki butun jahon sporti tarixini o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Manchester SitiAngliya Premer-ligasiFair PlayLiverpul
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdiMareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdiKecha 17:10“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkin“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkinKecha 10:08"Manchester Siti"dagi fransiyalik iqtidor uchun kutilmagan super poyga boshlandi"Manchester Siti"dagi fransiyalik iqtidor uchun kutilmagan super poyga boshlandi7 oktabr 15:54Mustaqil komissiya qaroriga qarshi chiqqan “Siti” Chempionshipdan ham mahrum etiladimi?Mustaqil komissiya qaroriga qarshi chiqqan “Siti” Chempionshipdan ham mahrum etiladimi?7 oktabr 20:08«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi5 oktabr 08:50“Manchester Siti” rasmiy bayonot berdi: Komissiya qaroridan hayratdamiz, apellyatsiya beramiz“Manchester Siti” rasmiy bayonot berdi: Komissiya qaroridan hayratdamiz, apellyatsiya beramiz29 sentabr 22:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi