Real Madrid — RB Leypsig: tarkiblar va jonli matn

·0·Sport
Real Madrid — RB Leypsig: tarkiblar va jonli matn

Chempionlar ligasi doirasidagi Real MadridRB Leypsig uchrashuvi 22 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Real Madrid boshlang‘ich tarkibi: 1. Kurtua T., 8. Valverde F. (kapitan), 4. Xyoysen D., 22. Ryudiger A., 18. Karreras A., 6. Kamavinga E., 20. Silva B., 15. Gyuler A., 5. Bellingem Dj., 7. Vinisius Junior, 10. Mbappe K.

Real Madrid zaxiradagilari: 12. Aleksander-Arnold T., 17. Kukurelya M., 21. Dias B., 25. Diomande I., 24. Dyumfris D., 3. Eder Militao, 9. Endrik, 19. Espi K., 16. Konate I., 13. Lunin A., 27. Pitarch T., 14. Tchuameni O.

Real Madrid bosh murabbiyi: Mourinyu J.

RB Leypsig boshlang‘ich tarkibi: 26. Vandevoordt M., 17. Baku R., 4. Orban V., 23. Lukeba K., 22. Raum D. (kapitan), 21. El-Aynaui N., 13. Zeyvald N., 10. Gruda B., 28. Nkunku K., 7. Nusa A., 40. Romulo Kardoso.

RB Leypsig zaxiradagilari: 11. Bakayoko J., 6. Banzuzi E., 14. Baumgartner K., 3. Esteve M., 35. Finkgrafe M., 27. Gomis T., 39. Xenriks B., 16. Klostermann L., 2. Kone A., 30. Maksimovich A., 1. Nyuland O., 20. Rayts R.

RB Leypsig bosh murabbiyi: Demichelis M.

Real MadridRB LeypsigChempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» taklif qilsa, «yo‘q» deya olmaysiz: Yan Diomande ilk his-tuyg‘ularini ochiqladi«Real» taklif qilsa, «yo‘q» deya olmaysiz: Yan Diomande ilk his-tuyg‘ularini ochiqladi11 avgust 22:19«Real Madrid»dagi qayta qurish: Kimlar keldi va kimlar ketdi?«Real Madrid»dagi qayta qurish: Kimlar keldi va kimlar ketdi?11 avgust 12:46"Bolalikdagi orzuim ushaldi": Yan Diomande "Real"ga o‘tgach bayonot berdi"Bolalikdagi orzuim ushaldi": Yan Diomande "Real"ga o‘tgach bayonot berdi7 avgust 12:22«Real» bu transfer uchun tarixiy pul sarfladi: Diomande davri boshlandi«Real» bu transfer uchun tarixiy pul sarfladi: Diomande davri boshlandi6 avgust 19:41Yan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldiYan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldi3 avgust 01:20«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?27 iyul 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi