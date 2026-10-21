Real Madrid — RB Leypsig: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Real Madrid — RB Leypsig uchrashuvi 22 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Real Madrid boshlang‘ich tarkibi: 1. Kurtua T., 8. Valverde F. (kapitan), 4. Xyoysen D., 22. Ryudiger A., 18. Karreras A., 6. Kamavinga E., 20. Silva B., 15. Gyuler A., 5. Bellingem Dj., 7. Vinisius Junior, 10. Mbappe K.
Real Madrid zaxiradagilari: 12. Aleksander-Arnold T., 17. Kukurelya M., 21. Dias B., 25. Diomande I., 24. Dyumfris D., 3. Eder Militao, 9. Endrik, 19. Espi K., 16. Konate I., 13. Lunin A., 27. Pitarch T., 14. Tchuameni O.
Real Madrid bosh murabbiyi: Mourinyu J.
RB Leypsig boshlang‘ich tarkibi: 26. Vandevoordt M., 17. Baku R., 4. Orban V., 23. Lukeba K., 22. Raum D. (kapitan), 21. El-Aynaui N., 13. Zeyvald N., 10. Gruda B., 28. Nkunku K., 7. Nusa A., 40. Romulo Kardoso.
RB Leypsig zaxiradagilari: 11. Bakayoko J., 6. Banzuzi E., 14. Baumgartner K., 3. Esteve M., 35. Finkgrafe M., 27. Gomis T., 39. Xenriks B., 16. Klostermann L., 2. Kone A., 30. Maksimovich A., 1. Nyuland O., 20. Rayts R.
RB Leypsig bosh murabbiyi: Demichelis M.
Izohlar 0
…