90+3-daqiqadagi drama: “Borussiya” Dortmundda “Verder”ni yengib, 1/8 finalga chiqdi
Germaniya kubogining 1/16 final bosqichi doirasida Dortmundning afsonaviy «Signal Iduna Park» arenasida haqiqiy futbol trilleri bo‘lib o‘tdi. Mahalliy «Borussiya Dortmund» klubi Bremenning «Verder» jamoasini qabul qilgan uchrashuv 3:2 hisobida mezbonlarning dramatik g‘alabasi bilan nihoyasiga yetdi.
Dastlab dortmundliklar ikki to‘p farqi bilan oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, mehmonlar safida Niklas Fyullkrugning uch daqiqa ichida amalga oshirgan dubli intrigani cho‘qqiga olib chiqdi. Bahs taqdirini esa hakam tomonidan qo‘shib berilgan kompensatsiya daqiqalarida kiritilgan gol hal qildi.
Tezkor start va Fyullkrugning kutilmagan kambeki
Bellashuv davomida har ikkala jamoa muxlislarga keskin hujumkor o‘yin namoyish etishdi:
«Asalarilar»ning shiddatli boshlang‘ich bosimi: O‘yinning 6-daqiqasidayoq Seru Girassi Yulian Ryuersonning aniq pasini golga aylantirib, hisobni ochdi. Oradan ko‘p o‘tmay, 17-daqiqada Karni Chukvuemeka Job Bellinghemning uzatmasidan unumli foydalanib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Bremenliklarning 3 daqiqalik shoki: Ikkinchi bo‘limda «Verder» keskin uyg‘onish ko‘rsatdi — sobiq jamoasiga qarshi harakat qilgan Niklas Fyullkrug 65-daqiqada hisobni qisqartirdi, 68-daqiqada esa Yuri Regerning to‘p uzatishidan so‘ng dublni rasmiylashtirib, tablodagi muvozanatni tikladi (2:2);
90+3-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: O‘yin qo‘shimcha bo‘limlarga qarab ketayotgan bir paytda, avstriyalik yarimhimoyachi Marsel Zabitser raqib jarima maydonida chaqqonlik ko‘rsatib, «Borussiya»ga 3:2 hisobidagi dramatik g‘alabani tuhfa etdi.
Uchrashuv bayoni va musobaqadagi keyingi taqdir
Musobaqa va bosqich: Germaniya kubogi (DFB-Pokal), 1/16 final;
O‘yin maydoni: «Signal Iduna Park» (Dortmund);
Yakuniy hisob: «Borussiya Dortmund» — «Verder» 3:2;
Gollar: Seru Girassi (6), Karni Chukvuemeka (17), Marsel Zabitser (90+3) — Niklas Fyullkrug (65, 68);
Turnirdagi natija: Mazkur irodali g‘alaba evaziga «Borussiya» Germaniya kubogining 1/8 final bosqichi yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi, Bremenning «Verder» klubi esa turnirdagi yurishini to‘xtatishga majbur bo‘ldi.
Marsel Zabitserning qo‘shib berilgan daqiqalardagi g‘alaba to‘pi Dortmund klubini kutilmagan overtaym va penaltilar seriyasi xavfidan qutqarib qolib, ularning navbatdagi bosqichga munosib yo‘l olishini ta’minladi.
Izohlar 0
…