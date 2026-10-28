90+3-daqiqadagi drama: “Borussiya” Dortmundda “Verder”ni yengib, 1/8 finalga chiqdi

·3·Sport
90+3-daqiqadagi drama: “Borussiya” Dortmundda “Verder”ni yengib, 1/8 finalga chiqdi

Germaniya kubogining 1/16 final bosqichi doirasida Dortmundning afsonaviy «Signal Iduna Park» arenasida haqiqiy futbol trilleri bo‘lib o‘tdi. Mahalliy «Borussiya Dortmund» klubi Bremenning «Verder» jamoasini qabul qilgan uchrashuv 3:2 hisobida mezbonlarning dramatik g‘alabasi bilan nihoyasiga yetdi.

Dastlab dortmundliklar ikki to‘p farqi bilan oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, mehmonlar safida Niklas Fyullkrugning uch daqiqa ichida amalga oshirgan dubli intrigani cho‘qqiga olib chiqdi. Bahs taqdirini esa hakam tomonidan qo‘shib berilgan kompensatsiya daqiqalarida kiritilgan gol hal qildi.

Tezkor start va Fyullkrugning kutilmagan kambeki

Bellashuv davomida har ikkala jamoa muxlislarga keskin hujumkor o‘yin namoyish etishdi:

  • «Asalarilar»ning shiddatli boshlang‘ich bosimi: O‘yinning 6-daqiqasidayoq Seru Girassi Yulian Ryuersonning aniq pasini golga aylantirib, hisobni ochdi. Oradan ko‘p o‘tmay, 17-daqiqada Karni Chukvuemeka Job Bellinghemning uzatmasidan unumli foydalanib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Bremenliklarning 3 daqiqalik shoki: Ikkinchi bo‘limda «Verder» keskin uyg‘onish ko‘rsatdi — sobiq jamoasiga qarshi harakat qilgan Niklas Fyullkrug 65-daqiqada hisobni qisqartirdi, 68-daqiqada esa Yuri Regerning to‘p uzatishidan so‘ng dublni rasmiylashtirib, tablodagi muvozanatni tikladi (2:2);

  • 90+3-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: O‘yin qo‘shimcha bo‘limlarga qarab ketayotgan bir paytda, avstriyalik yarimhimoyachi Marsel Zabitser raqib jarima maydonida chaqqonlik ko‘rsatib, «Borussiya»ga 3:2 hisobidagi dramatik g‘alabani tuhfa etdi.

Uchrashuv bayoni va musobaqadagi keyingi taqdir

  • Musobaqa va bosqich: Germaniya kubogi (DFB-Pokal), 1/16 final;

  • O‘yin maydoni: «Signal Iduna Park» (Dortmund);

  • Yakuniy hisob: «Borussiya Dortmund» — «Verder» 3:2;

  • Gollar: Seru Girassi (6), Karni Chukvuemeka (17), Marsel Zabitser (90+3) — Niklas Fyullkrug (65, 68);

  • Turnirdagi natija: Mazkur irodali g‘alaba evaziga «Borussiya» Germaniya kubogining 1/8 final bosqichi yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi, Bremenning «Verder» klubi esa turnirdagi yurishini to‘xtatishga majbur bo‘ldi.

Marsel Zabitserning qo‘shib berilgan daqiqalardagi g‘alaba to‘pi Dortmund klubini kutilmagan overtaym va penaltilar seriyasi xavfidan qutqarib qolib, ularning navbatdagi bosqichga munosib yo‘l olishini ta’minladi.

Borussiya DortmundVerderGermaniya kubogiMarsel Zabitser
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya va Avstriya pley-offda, uchrashuvdan jonli matnli translyatsiyaIspaniya va Avstriya pley-offda, uchrashuvdan jonli matnli translyatsiya2 iyul 23:43Harry Kane kubok finalida xet-trik qayd etdi: Bavariya hujumchisi rekordlarni yangilamoqdaHarry Kane kubok finalida xet-trik qayd etdi: Bavariya hujumchisi rekordlarni yangilamoqda24 may 17:56Harry Kane xet-trik qayd etdi: Bavariya Germaniya kubogini qoʻlga kiritdiHarry Kane xet-trik qayd etdi: Bavariya Germaniya kubogini qoʻlga kiritdi24 may 11:51Harry Kane Bavariya safida tarixiy xet-trik qayd etib rekordlarni yangiladiHarry Kane Bavariya safida tarixiy xet-trik qayd etib rekordlarni yangiladi24 may 11:36Uli Hoeneß Bavariya va Shtutgart muxlislarini keskin tanqid qildiUli Hoeneß Bavariya va Shtutgart muxlislarini keskin tanqid qildi24 may 02:50Harry Kane het-trik qayd etdi: Bavariya Germaniya kubogini qoʻlga kiritdiHarry Kane het-trik qayd etdi: Bavariya Germaniya kubogini qoʻlga kiritdi24 may 02:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi