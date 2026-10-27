Sodiq Xon: “73 ta gol — Keyn endi rasman barcha davrlarning eng buyuklaridan biri"

·62·Sport
Sodiq Xon: “73 ta gol — Keyn endi rasman barcha davrlarning eng buyuklaridan biri"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Bavariya» hujumchisi va Angliya terma jamoasi sardori Harri Keyn 2026 yilgi «Oltin to‘p» mukofotini qo‘lga kiritib, 2001 yildagi Maykl Ouendan keyin ushbu sovrinni yutgan ilk ingliz futbolchisiga aylandi.
  • London meri Sodiq Xon futbolchining o‘tgan mavsumda klub va terma jamoa safida kiritgan 73 ta golini yuqori baholab, uni barcha davrlarning eng buyuk o‘yinchilari qatoriga qo‘shdi.

Angliya futboli tarixida uzoq kutilgan buyuk voqelik yuz berdi: «Bavariya» hujumchisi va Angliya milliy terma jamoasi sardori Harri Keyn 2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) mukofotining rasmiy sohibiga aylandi. U 2001 yilda Maykl Ouen erishgan muvaffaqiyatdan buyon, naq 25 yil o‘tib ushbu nufuzli sovrinni qo‘lga kiritgan dastlabki ingliz futbolchisi sifatida tarixga kirdi.

Ushbu g‘alaba munosabati bilan London shahri meri Sodiq Xon mashhur hamshahrini qizg‘in qutlab, uning o‘tgan mavsumdagi fenomenal natijalarini yuksak e’tirof etdi.

«73 ta gol va sehrli oqshom»: London merining ehtirosli murojaati

Sodiq Xon ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida Harri Keynning nafaqat poytaxt, balki butun jahon futbolidagi maqomi haqida to‘lqinlanib fikr bildirdi:

  • Munosib e’tirof: «Angliya milliy jamoasi sardori, Londonda tavallud topgan Harri Keyn “Oltin to‘p” sohibi bo‘lganidan cheksiz faxrlanaman. O‘tgan mavsum davomida klub va terma jamoa libosida namoyish etgan ajoyib o‘yini hamda kiritgan 73 ta golidan so‘ng bu haqli va munosib e’tirofdir»;

  • «Atsteka»dagi unutilmas g‘alaba: «Uning yoz oylarida Jahon chempionatida ko‘rsatgan qahramonligini, xususan, afsonaviy “Atsteka” stadionidagi o‘sha sehrli oqshomda Meksika darvozasiga yo‘llagan g‘alaba to‘pini kim ham unuta olardi?»;

  • Barcha davrlarning eng buyugi: «Keyn nafaqat “Tottenhem” va Angliya terma jamoasi afsonasi, balki endilikda rasman futbol tarixidagi barcha davrlarning eng buyuk o‘yinchilaridan biriga aylandi», — deya ta’kidladi shahar hokimi.

70 yildan keyingi tarixiy ramz: Taqdirlash ilk bor Londonda o‘tdi

Bu galgi «Oltin to‘p» taqdirlash marosimi qator ramziy voqealar bilan boyitildi:

  • Ser Stenli Metyuz an’anasi: Tarixdagi eng birinchi «Oltin to‘p» sohibi angliyalik afsona ser Stenli Metyuz bo‘lgan edi; oradan 70 yil o‘tib, marosim o‘z tarixida ilk bor London shahrida tashkil etilgani va unda aynan ingliz sardori g‘olib chiqqani alohida ramziy ma’no kasb etdi;

  • Angliyalik futbolchilarning uzoq kutilgan sovrini: 2001 yilda Maykl Ouenga topshirilgan kubokdan so‘ng, chorak asr davomida ingliz o‘yinchilaridan hech kim bu darajaga ko‘tarila olmagan edi;

  • Mavsum rekordi: Klub va terma jamoa safida urilgan 73 ta gol Harri Keynning nafaqat Yevropada, balki butun dunyoda eng sermahsul hujumchi ekanini yaqqol isbotladi.

Harri Keynning «Oltin to‘p»ni zabt etishi uning yillar davomidagi fidokorona mehnati, yuksak professionalligi va Angliya futbolining zamonaviy cho‘qqisi sifatida sport tarixi sahifalariga abadiy muhrlandi.

Harri KeynOltin to‘pSodiq XonAngliya milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladiKecha 16:09Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiHarri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiKecha 08:25London meridan shov-shuvli bayonot: Britaniya referendumsiz Yevropa Ittifoqiga qaytishi kerakLondon meridan shov-shuvli bayonot: Britaniya referendumsiz Yevropa Ittifoqiga qaytishi kerak29 sentabr 09:50Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?14 iyul 21:33Janubiy Koreya sobiq bosh murabbiyi tahdidlardan so‘ng AQSHga uchib ketdiJanubiy Koreya sobiq bosh murabbiyi tahdidlardan so‘ng AQSHga uchib ketdi3 iyul 20:42Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi va Pele rekordiga yaqinlashdiHarry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi va Pele rekordiga yaqinlashdi28 iyun 11:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi