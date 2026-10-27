Sodiq Xon: “73 ta gol — Keyn endi rasman barcha davrlarning eng buyuklaridan biri"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Bavariya» hujumchisi va Angliya terma jamoasi sardori Harri Keyn 2026 yilgi «Oltin to‘p» mukofotini qo‘lga kiritib, 2001 yildagi Maykl Ouendan keyin ushbu sovrinni yutgan ilk ingliz futbolchisiga aylandi.
- London meri Sodiq Xon futbolchining o‘tgan mavsumda klub va terma jamoa safida kiritgan 73 ta golini yuqori baholab, uni barcha davrlarning eng buyuk o‘yinchilari qatoriga qo‘shdi.
Angliya futboli tarixida uzoq kutilgan buyuk voqelik yuz berdi: «Bavariya» hujumchisi va Angliya milliy terma jamoasi sardori Harri Keyn 2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) mukofotining rasmiy sohibiga aylandi. U 2001 yilda Maykl Ouen erishgan muvaffaqiyatdan buyon, naq 25 yil o‘tib ushbu nufuzli sovrinni qo‘lga kiritgan dastlabki ingliz futbolchisi sifatida tarixga kirdi.
Ushbu g‘alaba munosabati bilan London shahri meri Sodiq Xon mashhur hamshahrini qizg‘in qutlab, uning o‘tgan mavsumdagi fenomenal natijalarini yuksak e’tirof etdi.
«73 ta gol va sehrli oqshom»: London merining ehtirosli murojaati
Sodiq Xon ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida Harri Keynning nafaqat poytaxt, balki butun jahon futbolidagi maqomi haqida to‘lqinlanib fikr bildirdi:
Munosib e’tirof: «Angliya milliy jamoasi sardori, Londonda tavallud topgan Harri Keyn “Oltin to‘p” sohibi bo‘lganidan cheksiz faxrlanaman. O‘tgan mavsum davomida klub va terma jamoa libosida namoyish etgan ajoyib o‘yini hamda kiritgan 73 ta golidan so‘ng bu haqli va munosib e’tirofdir»;
«Atsteka»dagi unutilmas g‘alaba: «Uning yoz oylarida Jahon chempionatida ko‘rsatgan qahramonligini, xususan, afsonaviy “Atsteka” stadionidagi o‘sha sehrli oqshomda Meksika darvozasiga yo‘llagan g‘alaba to‘pini kim ham unuta olardi?»;
Barcha davrlarning eng buyugi: «Keyn nafaqat “Tottenhem” va Angliya terma jamoasi afsonasi, balki endilikda rasman futbol tarixidagi barcha davrlarning eng buyuk o‘yinchilaridan biriga aylandi», — deya ta’kidladi shahar hokimi.
70 yildan keyingi tarixiy ramz: Taqdirlash ilk bor Londonda o‘tdi
Bu galgi «Oltin to‘p» taqdirlash marosimi qator ramziy voqealar bilan boyitildi:
Ser Stenli Metyuz an’anasi: Tarixdagi eng birinchi «Oltin to‘p» sohibi angliyalik afsona ser Stenli Metyuz bo‘lgan edi; oradan 70 yil o‘tib, marosim o‘z tarixida ilk bor London shahrida tashkil etilgani va unda aynan ingliz sardori g‘olib chiqqani alohida ramziy ma’no kasb etdi;
Angliyalik futbolchilarning uzoq kutilgan sovrini: 2001 yilda Maykl Ouenga topshirilgan kubokdan so‘ng, chorak asr davomida ingliz o‘yinchilaridan hech kim bu darajaga ko‘tarila olmagan edi;
Mavsum rekordi: Klub va terma jamoa safida urilgan 73 ta gol Harri Keynning nafaqat Yevropada, balki butun dunyoda eng sermahsul hujumchi ekanini yaqqol isbotladi.
Harri Keynning «Oltin to‘p»ni zabt etishi uning yillar davomidagi fidokorona mehnati, yuksak professionalligi va Angliya futbolining zamonaviy cho‘qqisi sifatida sport tarixi sahifalariga abadiy muhrlandi.
Izohlar 0
…