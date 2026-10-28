“Roma”dan irodali g‘alaba, Fabregas jamoasi esa aqlbovar qilmas kambek ko‘rsatdi

·2·Sport
“Roma”dan irodali g‘alaba, Fabregas jamoasi esa aqlbovar qilmas kambek ko‘rsatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya A Seriyasining 9-turida «Roma» o‘z maydonida «Kalyari»ni 4:2 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
  • Sesk Fabregas boshqaruvidagi «Komo» jamoasi esa «Torino»ga qarshi safar uchrashuvida so‘nggi daqiqalardagi gollar evaziga 3:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • Ushbu natijadan so‘ng «Komo»
  • 17 ochko bilan 5-o‘ringa joylashdi, «Torino» esa 16 ochko bilan 6-pog‘onaga tushib ketdi.

Italiya A Seriyasida 9-tur uchrashuvlari chinakam drama va gollarga boy bo‘ldi. Rimning «Olimpiko» stadionida «Kalyari»ni qabul qilgan «Roma» 6 ta to‘p kiritilgan o‘ta shiddatli bahsda 4:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Shuningdek, Sesk Fabregas boshqaruvidagi «Komo» jamoasi Turin safarida haqiqiy iroda ko‘rsatib, bahsning eng so‘nggi daqiqalarida «Torino» darvozasini ketma-ket ishg‘ol qildi va muhim uch ochkoni naqd qildi.

«Roma» – «Kalyari» (4:2): «Bo‘rilar»dan yorqin iroda

Rimda kechgan bellashuv tomoshabinlarga haqiqiy futbol spektaklini taqdim etdi:

  • Erta gol va muvozanat: Bahsning 10-daqiqasidayoq M'Bala Nzola penaltini aniq amalga oshirib, sardiniyaliklarni oldinga olib chiqdi; biroq oradan 5 daqiqa o‘tib Emmanuel Lulli hisobni tenglashtirdi;

  • Pizillining faolligi: 21-daqiqada yosh iste’dod Nikkolo Pizilli raqib darvozasini aniq nishonga olib, «bo‘rilar»ni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • So‘nggi daqiqalardagi portlash: 81-daqiqada Daniel Maldini hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirib, intrigani qaytardi; ammo zaxiradan maydonga tushgan Mora (85-daqiqa) va Doniell Malen (87-daqiqa) ikki daqiqa ichida ikkita gol urib, «Roma»ga 4:2 hisobidagi ishonchli g‘alabani keltirdi;

  • Jadvaldagi holat: Ushbu muvaffaqiyatdan keyin «Roma» ochkolari sonini 21 taga yetkazib, chempionat jadvalida mustahkam 3-o‘ringa ko‘tarilib oldi. «Kalyari» esa 13 ochko bilan 9-pog‘onada qoldi.

«Torino» – «Komo» (1:3): Fabregas shogirdlaridan 9 daqiqa ichida 3 ta gol

Turindagi bahs mehmonlarning aqlbovar qilmas kambeki bilan tarixga kirdi:

  • «Torino»ning ustunligi: Uchrashuvning 24-daqiqasida Che Adams turinliklarni hisobda oldinga olib chiqdi va mezbonlar o‘yinning asosiy qismi davomida hisobni ushlab turdi;

  • 81-daqiqadan boshlangan shok: Hammasi o‘yin yakunlanishi arafasida o‘zgardi — 81-daqiqada Ramon hisobni tenglashtirdi;

  • G‘alabali nuqta: 87-daqiqada Niko Pas mehmonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 90-daqiqada Martin Baturina yakuniy hisobni o‘rnatdi — 1:3;

  • Yevrokuboklar kurashi: Mazkur sensatsion kambek tufayli «Komo» 17 ochko bilan turnir jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarilib oldi, ulardan mag‘lub bo‘lgan «Torino» esa 16 ochko bilan 6-pog‘onaga tushib ketdi.

9-tur uchrashuvlarining qisqacha bayoni

  • «Roma» — «Kalyari» 4:2

    Gollar: Lulli (15), Pizilli (21), Mora (85), Malen (87) — Nzola (10 pen.), Maldini (81);

    «Roma» tarkibi: Gollini, N'Dika, Kulerakis, Manchini (Jilardi, 82), Lulli (Rensh, 76), De Ron (Mora, 56), Kristante, Pizilli, Molina (Fransa, 46), Kastro (Malen, 56), Soule.

  • «Torino» — «Komo» 1:3

    Gollar: Adams (24) — Ramon (81), Pas (87), Baturina (90);

    «Komo» tarkibi: Sanches, Valle, Kouto, Ramon, Kempf, Perrone (Adday, 58), Kakere (Baturina, 58), Milya (Smolchich, 78), Da Kunya, Pas, Duvikas.

A Seriyada bu tur favoritlarning o‘z o‘rnini mustahkamlashi va Sesk Fabregas boshchiligidagi yosh «Komo» jamoasining Yevropa maydonlariga da’vogar ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Italiya A SeriyasiRomaKomoSesk Fabregas
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Torino — Komo: tarkiblar va jonli matnTorino — Komo: tarkiblar va jonli matnBugun 00:03Komo — Sassuolo: tarkiblar va jonli matnKomo — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn24 oktabr 17:04Fiorentina — Komo: tarkiblar va jonli matnFiorentina — Komo: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 17:10Trevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiTrevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdi18 avgust 15:39Komo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqdaKomo Chelsi futbolchisi Liam Delap transferini rejalashtirmoqda17 avgust 11:58Como hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqdaComo hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqda14 avgust 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi