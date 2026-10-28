“Roma”dan irodali g‘alaba, Fabregas jamoasi esa aqlbovar qilmas kambek ko‘rsatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya A Seriyasining 9-turida «Roma» o‘z maydonida «Kalyari»ni 4:2 hisobida mag‘lub etib, turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
- Sesk Fabregas boshqaruvidagi «Komo» jamoasi esa «Torino»ga qarshi safar uchrashuvida so‘nggi daqiqalardagi gollar evaziga 3:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Ushbu natijadan so‘ng «Komo»
- 17 ochko bilan 5-o‘ringa joylashdi, «Torino» esa 16 ochko bilan 6-pog‘onaga tushib ketdi.
Italiya A Seriyasida 9-tur uchrashuvlari chinakam drama va gollarga boy bo‘ldi. Rimning «Olimpiko» stadionida «Kalyari»ni qabul qilgan «Roma» 6 ta to‘p kiritilgan o‘ta shiddatli bahsda 4:2 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Shuningdek, Sesk Fabregas boshqaruvidagi «Komo» jamoasi Turin safarida haqiqiy iroda ko‘rsatib, bahsning eng so‘nggi daqiqalarida «Torino» darvozasini ketma-ket ishg‘ol qildi va muhim uch ochkoni naqd qildi.
«Roma» – «Kalyari» (4:2): «Bo‘rilar»dan yorqin iroda
Rimda kechgan bellashuv tomoshabinlarga haqiqiy futbol spektaklini taqdim etdi:
Erta gol va muvozanat: Bahsning 10-daqiqasidayoq M'Bala Nzola penaltini aniq amalga oshirib, sardiniyaliklarni oldinga olib chiqdi; biroq oradan 5 daqiqa o‘tib Emmanuel Lulli hisobni tenglashtirdi;
Pizillining faolligi: 21-daqiqada yosh iste’dod Nikkolo Pizilli raqib darvozasini aniq nishonga olib, «bo‘rilar»ni hisobda oldinga olib chiqdi;
So‘nggi daqiqalardagi portlash: 81-daqiqada Daniel Maldini hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirib, intrigani qaytardi; ammo zaxiradan maydonga tushgan Mora (85-daqiqa) va Doniell Malen (87-daqiqa) ikki daqiqa ichida ikkita gol urib, «Roma»ga 4:2 hisobidagi ishonchli g‘alabani keltirdi;
Jadvaldagi holat: Ushbu muvaffaqiyatdan keyin «Roma» ochkolari sonini 21 taga yetkazib, chempionat jadvalida mustahkam 3-o‘ringa ko‘tarilib oldi. «Kalyari» esa 13 ochko bilan 9-pog‘onada qoldi.
«Torino» – «Komo» (1:3): Fabregas shogirdlaridan 9 daqiqa ichida 3 ta gol
Turindagi bahs mehmonlarning aqlbovar qilmas kambeki bilan tarixga kirdi:
«Torino»ning ustunligi: Uchrashuvning 24-daqiqasida Che Adams turinliklarni hisobda oldinga olib chiqdi va mezbonlar o‘yinning asosiy qismi davomida hisobni ushlab turdi;
81-daqiqadan boshlangan shok: Hammasi o‘yin yakunlanishi arafasida o‘zgardi — 81-daqiqada Ramon hisobni tenglashtirdi;
G‘alabali nuqta: 87-daqiqada Niko Pas mehmonlarni oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 90-daqiqada Martin Baturina yakuniy hisobni o‘rnatdi — 1:3;
Yevrokuboklar kurashi: Mazkur sensatsion kambek tufayli «Komo» 17 ochko bilan turnir jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarilib oldi, ulardan mag‘lub bo‘lgan «Torino» esa 16 ochko bilan 6-pog‘onaga tushib ketdi.
9-tur uchrashuvlarining qisqacha bayoni
«Roma» — «Kalyari» 4:2
Gollar: Lulli (15), Pizilli (21), Mora (85), Malen (87) — Nzola (10 pen.), Maldini (81);
«Roma» tarkibi: Gollini, N'Dika, Kulerakis, Manchini (Jilardi, 82), Lulli (Rensh, 76), De Ron (Mora, 56), Kristante, Pizilli, Molina (Fransa, 46), Kastro (Malen, 56), Soule.
«Torino» — «Komo» 1:3
Gollar: Adams (24) — Ramon (81), Pas (87), Baturina (90);
«Komo» tarkibi: Sanches, Valle, Kouto, Ramon, Kempf, Perrone (Adday, 58), Kakere (Baturina, 58), Milya (Smolchich, 78), Da Kunya, Pas, Duvikas.
A Seriyada bu tur favoritlarning o‘z o‘rnini mustahkamlashi va Sesk Fabregas boshchiligidagi yosh «Komo» jamoasining Yevropa maydonlariga da’vogar ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…