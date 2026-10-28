Angliya Liga kubogida shov-shuvli sensatsiya: “Flitvud Taun” Arteta jamoasini tiz cho‘ktirdi

·3·Sport
Angliya Liga kubogida shov-shuvli sensatsiya: “Flitvud Taun” Arteta jamoasini tiz cho‘ktirdi

Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichida joriy mavsumning eng yirik va kutilmagan sensatsiyalaridan biri yuz berdi. Musobaqaning bosh favoritlaridan biri hisoblangan Londonning «Arsenal» klubi safarda kamtarona «Flitvud Taun» jamoasiga qarshi maydonga tushib, penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berdi va kubok bahslari bilan xayrlashdi.

Asosiy vaqtda 1:1 hisobi qayd etilib, londonliklar safida yangi hujumchi Viktor Dyokeresh muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, asablar jangiga aylangan 11 metrlik zarbalar seriyasida quyi liga vakili 6:4 hisobida ustun keldi.

«Arsenal»ni karaxt qilib qo‘ygan 90 daqiqa

O‘yinning asosiy vaqti londonliklar kutganidan ancha og‘ir va bosim ostida kechdi:

  • Mezbonlarning erta goli: Uchrashuvning 21-daqiqasidayoq «Flitvud Taun» hujumchisi Lupalo hisobni ochib, «to‘pchilar» darvozasini ishg‘ol qildi va mezbonlarni oldinga olib chiqdi;

  • Dyokereshdan javob to‘pi: Birinchi bo‘limdagi sust o‘yindan so‘ng Mikel Arteta tarkibga o‘zgartirishlar kiritdi va 50-daqiqada Viktor Dyokeresh hisobni tenglashtirib, muvozanatni tikladi (1:1);

  • Asosiy yulduzlar qutqarolmadi: Ikkinchi bo‘limda Martin Edegor, Yurriyen Timber va Bruno Gimaraes kabi yetakchilar maydonga tashlangan bo‘lsa-da, «Arsenal» asosiy vaqtda g‘alaba to‘pini kirita olmadi;

  • Penaltilar lotereyasidagi mag‘lubiyat: Reglamentga ko‘ra o‘tkazilgan penaltilar seriyasida mezbonlar sovuqqonlik bilan harakat qildi va 6:4 hisobida g‘alaba qozonib, chorak final yo‘llanmasini naqd qildi.

Uchrashuv bayoni va «Arsenal» tarkibi

  • Musobaqa va bosqich: Angliya Liga kubogi, 1/8 final;

  • Yakuniy hisob: «Flitvud Taun» – «Arsenal» 1:1 (penaltilar seriyasi bo‘yicha: 6:4);

  • Gollar: Lupalo (21) — Viktor Dyokeresh (50);

  • «Arsenal»ning asosiy va zaxira tarkibi: Kepa, Ben Uayt (Timber, 46), Marli Salmon (Edegor, 46), Kristian Moskera, Pero Inkapie, Mayls Lyuis-Skelli (Konsa, 81), Martin Subimendi (Gimaraes, 82), Maks Douman, Mikel Merino, Eberechi Eze (Keydak, 66), Viktor Dyokeresh.

Angliya Liga kubogidan erta chiqib ketish Mikel Arteta shogirdlari uchun Premer-liga va xalqaro maydondagi muhim kurashlar oldidan jiddiy ogohlantirish bo‘ldi. Quyi liga vakili bo‘lgan «Flitvud Taun» esa o‘z tarixidagi eng yorqin sahifalardan birini yozib, turnirdagi yurishini davom ettiradi.

ArsenalFlitvud TaunAngliya Liga kubogiViktor Dyokeresh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal» Dyokereshni qishda ijaraga bermaydi — hujumchining narxi ma’lum bo‘ldi«Arsenal» Dyokereshni qishda ijaraga bermaydi — hujumchining narxi ma’lum bo‘ldi8 oktabr 06:53Londonda 5 ta gol: «Borussiya D» Emirates Cup'da «Arsenal»ni taslim etdiLondonda 5 ta gol: «Borussiya D» Emirates Cup'da «Arsenal»ni taslim etdi9 avgust 21:27Husanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaHusanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqda17 sentabr 22:149 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi9 ta golli triller: «Chelsi» «Lids» bilan bahsda 6:3 hisobida g‘alaba qozondi10 sentabr 06:57Angliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiAngliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdi9 sentabr 07:57Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?15 iyun 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi