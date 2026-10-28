Angliya Liga kubogida shov-shuvli sensatsiya: “Flitvud Taun” Arteta jamoasini tiz cho‘ktirdi
Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichida joriy mavsumning eng yirik va kutilmagan sensatsiyalaridan biri yuz berdi. Musobaqaning bosh favoritlaridan biri hisoblangan Londonning «Arsenal» klubi safarda kamtarona «Flitvud Taun» jamoasiga qarshi maydonga tushib, penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berdi va kubok bahslari bilan xayrlashdi.
Asosiy vaqtda 1:1 hisobi qayd etilib, londonliklar safida yangi hujumchi Viktor Dyokeresh muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, asablar jangiga aylangan 11 metrlik zarbalar seriyasida quyi liga vakili 6:4 hisobida ustun keldi.
«Arsenal»ni karaxt qilib qo‘ygan 90 daqiqa
O‘yinning asosiy vaqti londonliklar kutganidan ancha og‘ir va bosim ostida kechdi:
Mezbonlarning erta goli: Uchrashuvning 21-daqiqasidayoq «Flitvud Taun» hujumchisi Lupalo hisobni ochib, «to‘pchilar» darvozasini ishg‘ol qildi va mezbonlarni oldinga olib chiqdi;
Dyokereshdan javob to‘pi: Birinchi bo‘limdagi sust o‘yindan so‘ng Mikel Arteta tarkibga o‘zgartirishlar kiritdi va 50-daqiqada Viktor Dyokeresh hisobni tenglashtirib, muvozanatni tikladi (1:1);
Asosiy yulduzlar qutqarolmadi: Ikkinchi bo‘limda Martin Edegor, Yurriyen Timber va Bruno Gimaraes kabi yetakchilar maydonga tashlangan bo‘lsa-da, «Arsenal» asosiy vaqtda g‘alaba to‘pini kirita olmadi;
Penaltilar lotereyasidagi mag‘lubiyat: Reglamentga ko‘ra o‘tkazilgan penaltilar seriyasida mezbonlar sovuqqonlik bilan harakat qildi va 6:4 hisobida g‘alaba qozonib, chorak final yo‘llanmasini naqd qildi.
Uchrashuv bayoni va «Arsenal» tarkibi
Musobaqa va bosqich: Angliya Liga kubogi, 1/8 final;
Yakuniy hisob: «Flitvud Taun» – «Arsenal» 1:1 (penaltilar seriyasi bo‘yicha: 6:4);
Gollar: Lupalo (21) — Viktor Dyokeresh (50);
«Arsenal»ning asosiy va zaxira tarkibi: Kepa, Ben Uayt (Timber, 46), Marli Salmon (Edegor, 46), Kristian Moskera, Pero Inkapie, Mayls Lyuis-Skelli (Konsa, 81), Martin Subimendi (Gimaraes, 82), Maks Douman, Mikel Merino, Eberechi Eze (Keydak, 66), Viktor Dyokeresh.
Angliya Liga kubogidan erta chiqib ketish Mikel Arteta shogirdlari uchun Premer-liga va xalqaro maydondagi muhim kurashlar oldidan jiddiy ogohlantirish bo‘ldi. Quyi liga vakili bo‘lgan «Flitvud Taun» esa o‘z tarixidagi eng yorqin sahifalardan birini yozib, turnirdagi yurishini davom ettiradi.
Izohlar 0
…