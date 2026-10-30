Sobiq UFC jangchisi Saidyoqub Qahramonov ACA 209 turnirida yutqazib qo‘ydi

·59·Sport
Sobiq UFC jangchisi Saidyoqub Qahramonov ACA 209 turnirida yutqazib qo‘ydi

Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida MMA bo‘yicha nufuzli ACA 209 xalqaro turniri bo‘lib o‘tdi. Markaziy janglardan birida UFC'ning sobiq jangchisi, o‘zbekistonlik tajribali sportchi Saidyoqub Qahramonov oktagonga ko‘tarildi.

Mezbon yurt vakili Baxtovar Yunusovga qarshi kechgan murosasiz va shiddatli bahs to‘liq uch raund davom etib, kutilmagan yakun topdi.

To‘liq 3 raundlik jang va hakamlar xulosasi

Shiddatli hujumlar va pozitsion kurashlarga boy bo‘lgan uchrashuv tafsilotlari quyidagicha bo‘ldi:

  • Jangning borishi: Bahsning barcha 3 raundi to‘liq davom etdi va har ikki tomon bir-biriga jiddiy qarshilik ko‘rsatdi;

  • Hakamlarning yakdil qarori: Jang yakunida yon hakamlar bir ovozdan — 30:27, 30:27 va 30:26 hisoblarida tojikistonlik jangchi Baxtovar Yunusovning ustunligini e’tirof etib, uni g‘olib deb topdilar.

Debyutantning g‘alabasi va rekordlar o‘zgarishi

Ushbu muhim to‘qnashuv har ikki jangchining professional faoliyatida sezilarli o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi:

  • Baxtovar Yunusovning muvaffaqiyatli debyuti: Mazkur bellashuv Yunusov uchun ACA Ligasidagi ilk debyut jang bo‘ldi. Ushbu g‘alabadan keyin uning umumiy ko‘rsatkichi 12 g‘alaba, 1 mag‘lubiyat va 1 durangga yetdi;

  • Qahramonovning seriyasi to‘xtadi: Saidyoqub Qahramonov o‘zining ketma-ket qayd etib kelayotgan uchta g‘alabali seriyasini yo‘qotdi. Bugungi natijadan so‘ng hamyurtimizning hisobidagi mag‘lubiyatlar soni 4 taga yetdi.

Dushanbedagi mazkur musobaqa mintaqa yakkakurash ixlosmandlarining diqqat markazida bo‘lib, tashkilotdagi keyingi reyting o‘zgarishlari uchun ham katta ahamiyat kasb etdi.

ACA 209Saidyoqub QahramonovBaxtovar YunusovMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Merab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlikMerab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlik23 sentabr 19:59Trampning UFCdagi ikki sevimli jangchisi ma’lum bo‘ldi: Ular kim?Trampning UFCdagi ikki sevimli jangchisi ma’lum bo‘ldi: Ular kim?9 avgust 23:03Oq uyda bo‘lib o‘tgan UFC turniri promoushenga $30 mln zarar keltirdiOq uyda bo‘lib o‘tgan UFC turniri promoushenga $30 mln zarar keltirdi5 avgust 10:14Arman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiArman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildi22 sentabr 06:10Dana Uayt bir so‘z bilan ishora qildi: Usmon UFCga yaqinmi?Dana Uayt bir so‘z bilan ishora qildi: Usmon UFCga yaqinmi?4 avgust 06:31«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi24 sentabr 06:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi