Sobiq UFC jangchisi Saidyoqub Qahramonov ACA 209 turnirida yutqazib qo‘ydi
Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida MMA bo‘yicha nufuzli ACA 209 xalqaro turniri bo‘lib o‘tdi. Markaziy janglardan birida UFC'ning sobiq jangchisi, o‘zbekistonlik tajribali sportchi Saidyoqub Qahramonov oktagonga ko‘tarildi.
Mezbon yurt vakili Baxtovar Yunusovga qarshi kechgan murosasiz va shiddatli bahs to‘liq uch raund davom etib, kutilmagan yakun topdi.
To‘liq 3 raundlik jang va hakamlar xulosasi
Shiddatli hujumlar va pozitsion kurashlarga boy bo‘lgan uchrashuv tafsilotlari quyidagicha bo‘ldi:
Jangning borishi: Bahsning barcha 3 raundi to‘liq davom etdi va har ikki tomon bir-biriga jiddiy qarshilik ko‘rsatdi;
Hakamlarning yakdil qarori: Jang yakunida yon hakamlar bir ovozdan — 30:27, 30:27 va 30:26 hisoblarida tojikistonlik jangchi Baxtovar Yunusovning ustunligini e’tirof etib, uni g‘olib deb topdilar.
Debyutantning g‘alabasi va rekordlar o‘zgarishi
Ushbu muhim to‘qnashuv har ikki jangchining professional faoliyatida sezilarli o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi:
Baxtovar Yunusovning muvaffaqiyatli debyuti: Mazkur bellashuv Yunusov uchun ACA Ligasidagi ilk debyut jang bo‘ldi. Ushbu g‘alabadan keyin uning umumiy ko‘rsatkichi 12 g‘alaba, 1 mag‘lubiyat va 1 durangga yetdi;
Qahramonovning seriyasi to‘xtadi: Saidyoqub Qahramonov o‘zining ketma-ket qayd etib kelayotgan uchta g‘alabali seriyasini yo‘qotdi. Bugungi natijadan so‘ng hamyurtimizning hisobidagi mag‘lubiyatlar soni 4 taga yetdi.
Dushanbedagi mazkur musobaqa mintaqa yakkakurash ixlosmandlarining diqqat markazida bo‘lib, tashkilotdagi keyingi reyting o‘zgarishlari uchun ham katta ahamiyat kasb etdi.
Izohlar 0
…