O‘yin oxiridagi gollar: O‘zbekiston chempionatining 26-turida kechgan shiddatli bahslar

·67·Sport
O‘yin oxiridagi gollar: O‘zbekiston chempionatining 26-turida kechgan shiddatli bahslar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 26-turi doirasidagi bahslar so‘nggi daqiqalarda kiritilgan gollar, keskin kurashlar va qizil kartochkalar bilan yodda qoldi.
  • «Paxtakor» safarda Karimovning 88-daqiqadagi goli evaziga «Xorazm» ustidan g‘alaba qozondi, «So‘g‘diyona» va «Buxoro» o‘rtasidagi uchrashuv esa 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.

O‘zbekiston Superligasining 26-turi doirasidagi uchrashuvlar haqiqiy futbol dramalari, keskin kurashlar va so‘nggi soniyalarda kiritilgan gollarga boy bo‘ldi. Chempionlik uchun kurashayotgan «Paxtakor» safarda qiyinchilik bilan bo‘lsa-da muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritgan bo‘lsa, Zominda «So‘g‘diyona» hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda muvozanatni tikladi.

30 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan o‘yinlarda bir qator kutilmagan natijalar va qator chetlatishlar (qizil kartochkalar) qayd etildi.

«Xorazm» — «Paxtakor» 0:1: 88-daqiqadagi gol va 90+7-daqiqadagi ommaviy chetlatish

Turning eng keskin to‘qnashuvlaridan biri Urganchda kechdi:

  • Hal qiluvchi zarba: Uchrashuv taqdiri 88-daqiqada hal bo‘ldi — «Paxtakor» yarimhimoyachisi Karimov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, toshkentliklarga oltinga teng g‘alabani taqdim etdi;

  • 90+7-daqiqadagi keskinlik: Hakam qo‘shib bergan daqiqalarning so‘nggi soniyalarida asablar dosh bermadi. Natijada «Paxtakor» safida Tahsin, «Xorazm» tarkibida esa Otaxonov maydondan chetlatilib, har ikki jamoa bahsni 10 kishi bo‘lib yakunladi.

«So‘g‘diyona» — «Buxoro» 1:1: 90+1-daqiqadagi najot

Zominda kechgan uchrashuvda «So‘g‘diyona» mag‘lubiyat yoqasidan qaytdi:

  • «Buxoro»ning ustunligi: 57-daqiqada Mamasiddiqov mehmonlarni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • Qo‘shib berilgan daqiqalardagi burilish: Jizzaxliklar bosimni kuchaytirib, 90+1-daqiqada Kamolovning goli evaziga hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi — 1:1;

  • Qizil kartochka: Muvozanat tiklanganidan bir necha daqiqa o‘tib, 90+4-daqiqada «So‘g‘diyona» futbolchisi Karimov qizil kartochka olib, maydonni tark etdi.

«Qo‘qon-1912» — «Qizilqum» 0:0: Bir kishi kam raqibga qarshi durang

Qo‘qonda kechgan navbatdagi bahsda hisob ochilmadi:

  • Erta chetlatish: Uchrashuvning 39-daqiqasidayoq «Qizilqum» legioneri Jigauri qo‘pollik sabab maydondan chetlatildi;

  • Foydalanilmagan ustunlik: «Qo‘qon-1912» futbolchilari qariyb bir soat davomida son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan bo‘lsa-da, navoiyliklar mudofaasini yorib o‘ta olmadi va bahs golsiz durang bilan yakunlandi.

Superliga yakuniga tobora oz fursat qolayotgan bir paytda qo‘lga kiritilgan har bir ochko jamoalarning turnir jadvalidagi yakuniy taqdirini hal qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbekiston SuperligasiPaxtakorSo‘g‘diyonaQo‘qon-1912
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kubok uchun chempionat qurbon qilinadimi? Mirjalol Qosimov haqiqatlarni ochiqladiKubok uchun chempionat qurbon qilinadimi? Mirjalol Qosimov haqiqatlarni ochiqladi26 oktabr 07:2590+2-daqiqadagi drama: OKMK o‘z maydonida “Qo‘qon-1912”ni yengib, 4-o‘ringa ko‘tarildi90+2-daqiqadagi drama: OKMK o‘z maydonida “Qo‘qon-1912”ni yengib, 4-o‘ringa ko‘tarildi25 oktabr 18:07«Neftchi» safarda «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik sari ulkan qadam tashladi«Neftchi» safarda «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik sari ulkan qadam tashladi23 oktabr 21:523 o‘yinda 5 gol: Anvar Hojimirzayev iyulning "eng yaxshi"si bo‘ldi3 o‘yinda 5 gol: Anvar Hojimirzayev iyulning "eng yaxshi"si bo‘ldi5 avgust 22:49O‘zbekiston termasi Astanadagi JCHda kumush va bronza medalini qo‘lga kiritdiO‘zbekiston termasi Astanadagi JCHda kumush va bronza medalini qo‘lga kiritdi27 oktabr 22:40Lionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdiLionel Messi va Argentina futbolchilari Jordan Pickfordning maxfiy usulini fosh etishdi16 iyul 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi