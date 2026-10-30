O‘yin oxiridagi gollar: O‘zbekiston chempionatining 26-turida kechgan shiddatli bahslar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 26-turi doirasidagi bahslar so‘nggi daqiqalarda kiritilgan gollar, keskin kurashlar va qizil kartochkalar bilan yodda qoldi.
- «Paxtakor» safarda Karimovning 88-daqiqadagi goli evaziga «Xorazm» ustidan g‘alaba qozondi, «So‘g‘diyona» va «Buxoro» o‘rtasidagi uchrashuv esa 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
O‘zbekiston Superligasining 26-turi doirasidagi uchrashuvlar haqiqiy futbol dramalari, keskin kurashlar va so‘nggi soniyalarda kiritilgan gollarga boy bo‘ldi. Chempionlik uchun kurashayotgan «Paxtakor» safarda qiyinchilik bilan bo‘lsa-da muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritgan bo‘lsa, Zominda «So‘g‘diyona» hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda muvozanatni tikladi.
30 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan o‘yinlarda bir qator kutilmagan natijalar va qator chetlatishlar (qizil kartochkalar) qayd etildi.
«Xorazm» — «Paxtakor» 0:1: 88-daqiqadagi gol va 90+7-daqiqadagi ommaviy chetlatish
Turning eng keskin to‘qnashuvlaridan biri Urganchda kechdi:
Hal qiluvchi zarba: Uchrashuv taqdiri 88-daqiqada hal bo‘ldi — «Paxtakor» yarimhimoyachisi Karimov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, toshkentliklarga oltinga teng g‘alabani taqdim etdi;
90+7-daqiqadagi keskinlik: Hakam qo‘shib bergan daqiqalarning so‘nggi soniyalarida asablar dosh bermadi. Natijada «Paxtakor» safida Tahsin, «Xorazm» tarkibida esa Otaxonov maydondan chetlatilib, har ikki jamoa bahsni 10 kishi bo‘lib yakunladi.
«So‘g‘diyona» — «Buxoro» 1:1: 90+1-daqiqadagi najot
Zominda kechgan uchrashuvda «So‘g‘diyona» mag‘lubiyat yoqasidan qaytdi:
«Buxoro»ning ustunligi: 57-daqiqada Mamasiddiqov mehmonlarni hisobda oldinga olib chiqdi;
Qo‘shib berilgan daqiqalardagi burilish: Jizzaxliklar bosimni kuchaytirib, 90+1-daqiqada Kamolovning goli evaziga hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi — 1:1;
Qizil kartochka: Muvozanat tiklanganidan bir necha daqiqa o‘tib, 90+4-daqiqada «So‘g‘diyona» futbolchisi Karimov qizil kartochka olib, maydonni tark etdi.
«Qo‘qon-1912» — «Qizilqum» 0:0: Bir kishi kam raqibga qarshi durang
Qo‘qonda kechgan navbatdagi bahsda hisob ochilmadi:
Erta chetlatish: Uchrashuvning 39-daqiqasidayoq «Qizilqum» legioneri Jigauri qo‘pollik sabab maydondan chetlatildi;
Foydalanilmagan ustunlik: «Qo‘qon-1912» futbolchilari qariyb bir soat davomida son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan bo‘lsa-da, navoiyliklar mudofaasini yorib o‘ta olmadi va bahs golsiz durang bilan yakunlandi.
Superliga yakuniga tobora oz fursat qolayotgan bir paytda qo‘lga kiritilgan har bir ochko jamoalarning turnir jadvalidagi yakuniy taqdirini hal qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.
Izohlar 0
…