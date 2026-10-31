Shimkentda ayol og‘ir ahvoldagi turmush o‘rtog‘iga bir buyragini berdi

·4·Dunyo
Shimkentda ayol og‘ir ahvoldagi turmush o‘rtog‘iga bir buyragini berdi

Qozog‘istonning Shimkent shahrida yashovchi Aygul ismli ayol og‘ir kasallikka chalingan turmush o‘rtog‘i Nurjanga bir buyragini berdi. 21 oktyabr kuni №1 shahar klinik shifoxonasida o‘tkazilgan transplantatsiyadan so‘ng er-xotinning ahvoli barqaror ekani ma’lum qilindi. Bu haqda Otyrar.kz xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Nurjanning sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolar joriy yil avgust oyida boshlangan. U ish joyida yuragi to‘xtab, klinik o‘lim holatini boshdan kechirgan. Shoshilinch ravishda shifoxonaga olib kelingan erkakning buyrak faoliyatida jiddiy buzilish aniqlangan. Shundan so‘ng unga dializ muolajasi tayinlangan.

Dastlab Nurjanga uning tug‘ishgan opasi donor bo‘lishi rejalashtirilgan. Biroq tibbiy tekshiruvlar natijasi bunga imkon bermagan. Shundan keyin turmush o‘rtog‘i Aygul donor bo‘lishga qaror qilgan.

Zarur tibbiy tekshiruvlardan o‘tgan er-xotin qariyb bir oy davomida operatsiyaga tayyorgarlik ko‘rgan. 21 oktyabr kuni o‘tkazilgan transplantatsiya muvaffaqiyatli yakunlangan.

Transplantolog shifokor Rahimjan Joldibekovning aytishicha, operatsiyadan keyin bemorning laboratoriya ko‘rsatkichlarida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilgan. Xususan, qondagi kreatinin miqdori 70 gacha, mochevina darajasi esa 3,5 gacha pasaygan.

Hozirda donor Aygul va uning turmush o‘rtog‘i Nurjanning ahvoli barqaror. Oldinda ularni reabilitatsiya davri va shifokorlar nazorati kutmoqda.

Shimkentbuyrak transplantatsiyasiRahimjan JoldibekovOtyrar.kz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda ayol video olish uchun boshiga plastik quvur ulagichini kiyib, uni yecha olmay qoldi (video)Qozog‘istonda ayol video olish uchun boshiga plastik quvur ulagichini kiyib, uni yecha olmay qoldi (video)17 oktabr 20:15Sadir Japarov og‘ir xasta akasiga buyragini bermoqchi bo‘lgan mahbusni qamoqdan chiqarmoqdaSadir Japarov og‘ir xasta akasiga buyragini bermoqchi bo‘lgan mahbusni qamoqdan chiqarmoqda26 oktabr 13:03Shimkentda oilaviy mojaro erkakning o‘limi bilan yakunlandiShimkentda oilaviy mojaro erkakning o‘limi bilan yakunlandi4 oktabr 15:28O‘zbekiston U-17 Shimkentdagi trillerda Qozog‘istonni penaltilarda yengdi!O‘zbekiston U-17 Shimkentdagi trillerda Qozog‘istonni penaltilarda yengdi!28 sentabr 23:04Xo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildiXo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildi30 iyul 19:49Xitoylik olimlar insonga cho‘chqaning jigari va buyragini ko‘chirib o‘tkazdiXitoylik olimlar insonga cho‘chqaning jigari va buyragini ko‘chirib o‘tkazdi10 iyun 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda