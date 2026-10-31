“Oltin to‘p” sohibi Keynning g‘alabasini adolatli deb topdi: Kakadan keskin bayonot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliyalik futbol afsonasi Kaka Harri Keynning «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritishini mutlaqo to‘g‘ri tanlov deb baholadi.
- U ingliz hujumchisining «Bavariya» safidagi barqaror o‘yinini yuqori baholab, Kilian Mbappe va Lamin Yamalning vaqti hali kelishini ta’kidladi.
- Ovoz berish natijalariga ko‘ra, kuchli uchlikdan Harri Keyn, Kilian Mbappe va Lamin Yamal joy oldi.
- Kuchli beshlikni esa Rodri hamda Lionel Messi yakunlab berdi.
Futbol afsonasi, Braziliya milliy terma jamoasi va «Milan» klubining sobiq yulduzi Kaka Myunxenning «Bavariya» klubi hujumchisi Harri Keynning «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga munosabat bildirdi. Nufuzli La Gazzetta dello Sport nashriga intervyu bergan braziliyalik sobiq futbolchi ingliz to‘purarining g‘alabasini to‘liq qo‘llab-quvvatlab, uning eng yaqin raqiblari — Kilian Mbappe va Lamin Yamalning holatiga ochiq baho berdi.
«To‘g‘ri tanlov bo‘ldi»: Kakaning fikrlari
2007 yilda dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan Kaka Keynning yil davomida ko‘rsatgan barqaror o‘yiniga yuqori baho berdi:
«Keyn g‘alaba qozondi va menimcha, bu mutlaqo to‘g‘ri tanlov bo‘ldi. Harri ajoyib mavsum o‘tkazdi hamda “Bavariya”ning eng yaxshi, yetakchi futbolchilaridan biriga aylandi.
Mbappe “Real” bilan hech qanday sovrin yutmadi, Yamal esa o‘z jamoasida hal qiluvchi futbolchi bo‘la olmadi. Ularning vaqti hali keladi».
«Oltin to‘p»ning yakuniy sarhisobi
Harri Keyn o‘z faoliyatida ilk bor jahonning eng nufuzli individual sovrinini boshi uzra baland ko‘tardi:
Shohsupa va kuchli uchlik: Jurnalistlar ovoz berishi natijalariga ko‘ra, ingliz hujumchisi birinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa, «Real Madrid» yulduzi Kilian Mbappe ikkinchi, «Barselona»ning yosh iste’dodi Lamin Yamal uchinchi pog‘onadan joy oldi;
Keyingi o‘rinlar: Kuchli beshlikni «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri hamda sakkiz karra sovrindor Lionel Messi yakunlab berdi.
Ma’lumot uchun, Kaka 2007 yilda «Milan» bilan Yevropa Chempionlar ligasida zafar quchgan holda «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan va shu orqali futbol tarixining eng yorqin sahifalaridan birini yozib qoldirgan edi.
Izohlar 0
…