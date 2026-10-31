“Oltin to‘p” sohibi Keynning g‘alabasini adolatli deb topdi: Kakadan keskin bayonot

·61·Sport
“Oltin to‘p” sohibi Keynning g‘alabasini adolatli deb topdi: Kakadan keskin bayonot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliyalik futbol afsonasi Kaka Harri Keynning «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritishini mutlaqo to‘g‘ri tanlov deb baholadi.
  • U ingliz hujumchisining «Bavariya» safidagi barqaror o‘yinini yuqori baholab, Kilian Mbappe va Lamin Yamalning vaqti hali kelishini ta’kidladi.
  • Ovoz berish natijalariga ko‘ra, kuchli uchlikdan Harri Keyn, Kilian Mbappe va Lamin Yamal joy oldi.
  • Kuchli beshlikni esa Rodri hamda Lionel Messi yakunlab berdi.

Futbol afsonasi, Braziliya milliy terma jamoasi va «Milan» klubining sobiq yulduzi Kaka Myunxenning «Bavariya» klubi hujumchisi Harri Keynning «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga munosabat bildirdi. Nufuzli La Gazzetta dello Sport nashriga intervyu bergan braziliyalik sobiq futbolchi ingliz to‘purarining g‘alabasini to‘liq qo‘llab-quvvatlab, uning eng yaqin raqiblari — Kilian Mbappe va Lamin Yamalning holatiga ochiq baho berdi.

«To‘g‘ri tanlov bo‘ldi»: Kakaning fikrlari

2007 yilda dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan Kaka Keynning yil davomida ko‘rsatgan barqaror o‘yiniga yuqori baho berdi:

«Keyn g‘alaba qozondi va menimcha, bu mutlaqo to‘g‘ri tanlov bo‘ldi. Harri ajoyib mavsum o‘tkazdi hamda “Bavariya”ning eng yaxshi, yetakchi futbolchilaridan biriga aylandi.

Mbappe “Real” bilan hech qanday sovrin yutmadi, Yamal esa o‘z jamoasida hal qiluvchi futbolchi bo‘la olmadi. Ularning vaqti hali keladi».

«Oltin to‘p»ning yakuniy sarhisobi

Harri Keyn o‘z faoliyatida ilk bor jahonning eng nufuzli individual sovrinini boshi uzra baland ko‘tardi:

  • Shohsupa va kuchli uchlik: Jurnalistlar ovoz berishi natijalariga ko‘ra, ingliz hujumchisi birinchi o‘rinni egallagan bo‘lsa, «Real Madrid» yulduzi Kilian Mbappe ikkinchi, «Barselona»ning yosh iste’dodi Lamin Yamal uchinchi pog‘onadan joy oldi;

  • Keyingi o‘rinlar: Kuchli beshlikni «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri hamda sakkiz karra sovrindor Lionel Messi yakunlab berdi.

Ma’lumot uchun, Kaka 2007 yilda «Milan» bilan Yevropa Chempionlar ligasida zafar quchgan holda «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan va shu orqali futbol tarixining eng yorqin sahifalaridan birini yozib qoldirgan edi.

Harri KeynOltin to‘pKakaBavariya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi“Bavariya” rahbari Harri Keynning “Oltin to‘p” uchun kurashdagi g‘alabasi sababini ochiqladi27 oktabr 16:09Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiHarri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladi27 oktabr 08:25Rasmiy ovoz berish natijalari: Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qanday qo‘lga kiritdi?Rasmiy ovoz berish natijalari: Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qanday qo‘lga kiritdi?Bugun 12:17Niderlandiyalik jurnalist “Oltin to‘p” ortidagi bosim va tanlov sirlarini fosh qildiNiderlandiyalik jurnalist “Oltin to‘p” ortidagi bosim va tanlov sirlarini fosh qildiKecha 15:51France Football bosh muharriri “Oltin to‘p” ovoz berishidagi sensatsion sirlarni ochdiFrance Football bosh muharriri “Oltin to‘p” ovoz berishidagi sensatsion sirlarni ochdi28 oktabr 19:13Samir Nasri “Oltin to‘p” natijalari bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiSamir Nasri “Oltin to‘p” natijalari bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdi28 oktabr 18:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi