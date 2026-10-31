«Endi hayotimda televideniye bo‘lmaydi»: O‘zjan Deniz seriallardan ketmoqda

·45·Madaniyat
«Endi hayotimda televideniye bo‘lmaydi»: O‘zjan Deniz seriallardan ketmoqda

Turkiyalik taniqli aktyor, xonanda va rejissyor O‘zjan Deniz endi teleseriallarda suratga tushmasligini ma’lum qildi.

San’atkor bu haqda 63-Antaliya xalqaro «Oltin apelsin» kinofestivalida o‘zining yangi «Son Yemek» filmi namoyishidan keyin jurnalistlar va tomoshabinlar bilan suhbatda aytgan.

Deniz televideniye sohasida istalgan mazmundagi loyihalarni yaratish tobora qiyinlashib borayotganini ta’kidlagan. Uning fikricha, kino televideniyega nisbatan ijodiy erkinlik uchun kengroq imkoniyat beradi.

«Hayotimdan televideniyeni butunlay chiqarib tashladim, desam ham bo‘ladi. U yerda vaziyat shunday murakkablashdiki, istalgan mazmundagi kontentni yaratish qiyin bo‘lib qoldi. Kino esa erkinroq maydon», — degan aktyor.

O‘zjan Denizning so‘nggi televideniye loyihasi «Qizil g‘unchalar» («Kızıl Goncalar») seriali bo‘lgan. Unda aktyor bosh rollardan birini ijro etgan. Endilikda esa san’atkor kino ijodiga e’tibor qaratishi kutilmoqda.

Uning rejissyorligida suratga olingan va o‘zi ham bosh rolni ijro etgan «Son Yemek» filmi 63-Antaliya xalqaro «Oltin apelsin» kinofestivalida namoyish etildi.

O‘zjan DenizAntaliya kinofestivaliQizil g‘unchalarSon Yemek
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deniz Baysal ajrashish uchun sudga murojaat qildiDeniz Baysal ajrashish uchun sudga murojaat qildi10 iyul 13:44Turk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadiTurk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadi21 sentabr 18:0715 yildan so‘ng Xurram va Sulaymon yana bir filmda! Premyera sanasi ma’lum bo‘ldi15 yildan so‘ng Xurram va Sulaymon yana bir filmda! Premyera sanasi ma’lum bo‘ldi10 oktabr 21:01“100 foiz eng yaxshi qaynona bo‘laman”: Bibisoraning onasi to‘y haqidagi gaplarga javob berdi (video)“100 foiz eng yaxshi qaynona bo‘laman”: Bibisoraning onasi to‘y haqidagi gaplarga javob berdi (video)Bugun 16:09Sevinch Ismoilova va Alisher Bayniyazovdan yangi duet: “Million” muxlislar e’tiborida (video)Sevinch Ismoilova va Alisher Bayniyazovdan yangi duet: “Million” muxlislar e’tiborida (video)Kecha 21:07Xamdam Sobirovning yangi qo‘shig‘i qanday nomlanadi? (video)Xamdam Sobirovning yangi qo‘shig‘i qanday nomlanadi? (video)Kecha 17:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi