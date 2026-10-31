“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 9-turida «Manchester Siti» o‘z maydonida «Brayton»ga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Uchrashuvdagi yagona golni 11-daqiqada Yasin Ayari kiritdi va bu natija «Brayton»ning turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarilishini ta’minladi.
- O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida 90 daqiqa davomida to‘liq harakat qildi.
- Mag‘lubiyatga qaramay, «shaharliklar» 21 ochko bilan musobaqa jadvalida peshqadamlikni saqlab qolmoqda.
Angliya Premer-ligasining 9-turi markaziy bahslaridan birida haqiqiy kutilmagan natija qayd etildi: o‘z maydonida peshqadamlikni mustahkamlash niyatida maydonga tushgan «Manchester Siti» klubi «Etihad»da «Brayton»ga minimal 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi.
O‘zbekistonlik muxlislar uchun alohida e’tiborli jihati shundaki, terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov «shaharliklar» tarkibida ilk daqiqalardan boshlab hakamning yakuniy hushtagi chalingunga qadar 90 daqiqa to‘liq harakat qildi.
O‘yin xronikasi: 11-daqiqadagi hal qiluvchi zarba
Uchrashuv taqdiri dastlabki daqiqalardagi bittagina vaziyat orqali hal bo‘ldi:
Tezkor gol (11-daqiqa): «Brayton» futbolchilari o‘yin boshidanoq tajovuzkor pressing uyushtirib, tezkor hujumni amalga oshirdi — Yasin Ayari aniq zarba bilan Janluiji Donnarumma qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qildi (0:1);
«Siti»ning javobsiz bosimi: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng Enso Mareska shogirdlari to‘liq tarkib bilan hujumga tashlandi, biroq Bart Verbruggen darvozasi va «Brayton»ning mustahkam mudofaasi raqibga hisobni tenglashtirishga yo‘l qo‘ymadi;
Mareska jamoasining ketma-ket ikkinchi mag‘lubiyati: «Manchester Siti» ichki chempionatda qatorasiga ikkinchi o‘yinda mag‘lubiyat alamini totib ko‘rdi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Sensatsion g‘alaba kuchli uchlikdagi raqobatni yanada kuchaytirdi:
«Manchester Siti» hozircha cho‘qqida: Mag‘lubiyatga qaramay, «shaharliklar» 21 ochko bilan jadvalning 1-pog‘onasini saqlab turibdi, ammo ta’qibchilar bilan oradagi farq minimal darajagacha qisqardi;
«Brayton» kuchli uchlikka kirdi: Safardan qimmatli 3 ochko bilan qaytgan mehmonlar o‘z ochkolari sonini 19 taga yetkazib olib, APL turnir jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarildi.
Protokol va tarkiblar
APL. 9-tur
«Manchester Siti» — «Brayton» 0:1
Gol: Yasin Ayari (11).
Tarkiblar:
«Manchester Siti»: Donnarumma, Nunesh, Ruben Diash, Gvardiol (Foden, 79), Abduqodir Husanov, Anderson, Buaddi (Sherki, 55), Ndiaye (Ellias, 79), Enso Fernandes, Doku, Holand.
«Brayton»: Verbruggen, Vushkovich, Dank, Boskali, Kostinya, Paskal Gross, Andres (Viffer, 64), Gomes (Ryutter, 84), Yasin Ayari, de Kuyper, Kostulas (Hinshelvud, 72).
Izohlar 0
…