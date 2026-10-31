“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdi

·70·Sport
“Etihad”da kutilmagan sensatsiya: “Brayton” “Manchester Siti”ni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 9-turida «Manchester Siti» o‘z maydonida «Brayton»ga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Uchrashuvdagi yagona golni 11-daqiqada Yasin Ayari kiritdi va bu natija «Brayton»ning turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarilishini ta’minladi.
  • O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida 90 daqiqa davomida to‘liq harakat qildi.
  • Mag‘lubiyatga qaramay, «shaharliklar» 21 ochko bilan musobaqa jadvalida peshqadamlikni saqlab qolmoqda.

Angliya Premer-ligasining 9-turi markaziy bahslaridan birida haqiqiy kutilmagan natija qayd etildi: o‘z maydonida peshqadamlikni mustahkamlash niyatida maydonga tushgan «Manchester Siti» klubi «Etihad»da «Brayton»ga minimal 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi.

O‘zbekistonlik muxlislar uchun alohida e’tiborli jihati shundaki, terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov «shaharliklar» tarkibida ilk daqiqalardan boshlab hakamning yakuniy hushtagi chalingunga qadar 90 daqiqa to‘liq harakat qildi.

O‘yin xronikasi: 11-daqiqadagi hal qiluvchi zarba

Uchrashuv taqdiri dastlabki daqiqalardagi bittagina vaziyat orqali hal bo‘ldi:

  • Tezkor gol (11-daqiqa): «Brayton» futbolchilari o‘yin boshidanoq tajovuzkor pressing uyushtirib, tezkor hujumni amalga oshirdi — Yasin Ayari aniq zarba bilan Janluiji Donnarumma qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qildi (0:1);

  • «Siti»ning javobsiz bosimi: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng Enso Mareska shogirdlari to‘liq tarkib bilan hujumga tashlandi, biroq Bart Verbruggen darvozasi va «Brayton»ning mustahkam mudofaasi raqibga hisobni tenglashtirishga yo‘l qo‘ymadi;

  • Mareska jamoasining ketma-ket ikkinchi mag‘lubiyati: «Manchester Siti» ichki chempionatda qatorasiga ikkinchi o‘yinda mag‘lubiyat alamini totib ko‘rdi.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Sensatsion g‘alaba kuchli uchlikdagi raqobatni yanada kuchaytirdi:

  • «Manchester Siti» hozircha cho‘qqida: Mag‘lubiyatga qaramay, «shaharliklar» 21 ochko bilan jadvalning 1-pog‘onasini saqlab turibdi, ammo ta’qibchilar bilan oradagi farq minimal darajagacha qisqardi;

  • «Brayton» kuchli uchlikka kirdi: Safardan qimmatli 3 ochko bilan qaytgan mehmonlar o‘z ochkolari sonini 19 taga yetkazib olib, APL turnir jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarildi.

Protokol va tarkiblar

  • APL. 9-tur

  • «Manchester Siti» — «Brayton» 0:1

  • Gol: Yasin Ayari (11).

Tarkiblar:

  • «Manchester Siti»: Donnarumma, Nunesh, Ruben Diash, Gvardiol (Foden, 79), Abduqodir Husanov, Anderson, Buaddi (Sherki, 55), Ndiaye (Ellias, 79), Enso Fernandes, Doku, Holand.

  • «Brayton»: Verbruggen, Vushkovich, Dank, Boskali, Kostinya, Paskal Gross, Andres (Viffer, 64), Gomes (Ryutter, 84), Yasin Ayari, de Kuyper, Kostulas (Hinshelvud, 72).

Angliya Premer-ligasiManchester SitiAbduqodir HusanovBrayton
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)Angliya nashrlari Abduqodir Husanov hamda “Siti” yulduzlarini qanday baholadi? (video)Bugun 23:00Abduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqdaAbduqodir Husanov asosiy tarkibda: “Manchester Siti” “Brayton”ga qarshi saf tortmoqdaBugun 19:50Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?29 oktabr 08:39Ettixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiEttixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdi29 oktabr 07:51Abduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdiAbduqodir Husanov “Brayton”ga qarshi bahsda “Etihad” muxlislarini qoyil qoldirdiBugun 22:32Manchester Siti — Brayton: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — Brayton: tarkiblar va jonli matnBugun 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi