“Navbahor” Urganchda 3 ochkoni qo‘lga kiritib, kuchli uchlikni mustahkamladi

·42·Sport
“Navbahor” Urganchda 3 ochkoni qo‘lga kiritib, kuchli uchlikni mustahkamladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 25-turida Namanganning «Navbahor» klubi safarda «Xorazm» ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Temur Kapadze shogirdlari ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng ochkolari sonini 49 taga yetkazib, turnir jadvalida 3-o‘rinni mustahkamladi.
  • Uchrashuvda Abror Xusinov o‘z darvozasini ishg‘ol qilgan bo‘lsa, Husayn Norchayev «Navbahor»ning ikkinchi goliga mualliflik qildi, mezbonlarning yagona golini esa Rafael Tavaresh kiritdi.

O‘zbekiston Superligasining 25-turiga yakun yasab bergan markaziy bahslardan birida Namanganning «Navbahor» klubi safarda «Xorazm» mehmoni bo‘ldi. Temur Kapadze boshchiligidagi namanganliklar «Xorazm SM» stadionida kechgan qiziqarli va murosasiz uchrashuvda 2:1 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Mazkur muvaffaqiyat namanganliklarga o‘z ochkolari sonini 49 taga yetkazib, turnir jadvalidagi 3-pog‘onasini yanada mustahkamlash hamda ikkinchi o‘rindagi «Paxtakor» (53 ochko) bilan oradagi farqni 4 ochkogacha qisqartirish imkonini taqdim etdi. Voha vakillari esa 23 ochko bilan xavfli 15-o‘rinda qoldi.

Tezkor avtogol, Norchayevning mahorati va javob zarbasi

Uchrashuv mehmonlarning kutilmagan tezkor hujumi va ketma-ket gollari bilan boshlandi:

  • 3-daqiqada kutilmagan start (avtogol): O‘yinning endigina 3-daqiqasi o‘tib borayotgan pallada «Xorazm» himoyachisi Abror Xusinov xatolikka yo‘l qo‘yib, o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi va «lochinlar»ni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • 35-daqiqa — Husayn Norchayevning goli: Hujumlarni kuchaytirgan «Navbahor» birinchi bo‘lim tugashi arafasida hisobni ishonchli ko‘rinishga keltirdi — jamoaning asosiy hujumchisi Husayn Norchayev darvozani aniq nishonga oldi;

  • 57-daqiqa — Tavareshning umid bag‘ishlagan zarbasi: Ikkinchi taymda maydon egalari faollashdi va 57-daqiqada legioner hujumchi Rafael Tavaresh hisobni qisqartirib, intrigani qaytardi. Biroq qolgan daqiqalarda Kapadze shogirdlari g‘alabali hisobni ushlab qolishga muvaffaq bo‘ldi.

Superliga. 25-tur bahsi raqamlarda

Ko‘rsatkich

«Xorazm»

«Navbahor»

Yakuniy hisob

1

2

Gollar

Rafael Tavaresh (57)

Abror Xusinov (3, avtogol), Husayn Norchayev (35)

Bosh murabbiy

Temur Kapadze

To‘plangan ochkolar

23 ochko (15-o‘rin)

49 ochko (3-o‘rin)

Uchrashuv manzili

«Xorazm SM» stadioni

26 oktyabr, 2026 yil

Mavsum yakunlanishiga sanoqli turlar qolganda «Navbahor»ning safardagi bu g‘alabasi jamoaga sovrindorlar safida mustahkam qolish va kumush medallar uchun kurashni oxirigacha davom ettirish imkonini beradi.

O‘zbekiston SuperligasiNavbahorHusayn NorchayevTemur Kapadze
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Navbahor» Temur Kapadze qo‘l ostida g‘alabali seriyani davom ettirmoqda«Navbahor» Temur Kapadze qo‘l ostida g‘alabali seriyani davom ettirmoqda7 avgust 21:01Husayn Norchayevdan poker — «Navbahor» «Xorazm»ni yirik hisobda mag‘lub etdiHusayn Norchayevdan poker — «Navbahor» «Xorazm»ni yirik hisobda mag‘lub etdi2 avgust 22:38Husayn Norchayev Eron darvozasiga urilgan gol va yangi taktika haqida gapirdiHusayn Norchayev Eron darvozasiga urilgan gol va yangi taktika haqida gapirdi26 sentabr 22:58Temur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdiTemur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdi18 sentabr 05:53Temur Kapadze «Buxoro» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdiTemur Kapadze «Buxoro» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi12 sentabr 06:08«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi11 sentabr 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi