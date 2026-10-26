“Navbahor” Urganchda 3 ochkoni qo‘lga kiritib, kuchli uchlikni mustahkamladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 25-turida Namanganning «Navbahor» klubi safarda «Xorazm» ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
- Temur Kapadze shogirdlari ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng ochkolari sonini 49 taga yetkazib, turnir jadvalida 3-o‘rinni mustahkamladi.
- Uchrashuvda Abror Xusinov o‘z darvozasini ishg‘ol qilgan bo‘lsa, Husayn Norchayev «Navbahor»ning ikkinchi goliga mualliflik qildi, mezbonlarning yagona golini esa Rafael Tavaresh kiritdi.
O‘zbekiston Superligasining 25-turiga yakun yasab bergan markaziy bahslardan birida Namanganning «Navbahor» klubi safarda «Xorazm» mehmoni bo‘ldi. Temur Kapadze boshchiligidagi namanganliklar «Xorazm SM» stadionida kechgan qiziqarli va murosasiz uchrashuvda 2:1 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Mazkur muvaffaqiyat namanganliklarga o‘z ochkolari sonini 49 taga yetkazib, turnir jadvalidagi 3-pog‘onasini yanada mustahkamlash hamda ikkinchi o‘rindagi «Paxtakor» (53 ochko) bilan oradagi farqni 4 ochkogacha qisqartirish imkonini taqdim etdi. Voha vakillari esa 23 ochko bilan xavfli 15-o‘rinda qoldi.
Tezkor avtogol, Norchayevning mahorati va javob zarbasi
Uchrashuv mehmonlarning kutilmagan tezkor hujumi va ketma-ket gollari bilan boshlandi:
3-daqiqada kutilmagan start (avtogol): O‘yinning endigina 3-daqiqasi o‘tib borayotgan pallada «Xorazm» himoyachisi Abror Xusinov xatolikka yo‘l qo‘yib, o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi va «lochinlar»ni hisobda oldinga olib chiqdi;
35-daqiqa — Husayn Norchayevning goli: Hujumlarni kuchaytirgan «Navbahor» birinchi bo‘lim tugashi arafasida hisobni ishonchli ko‘rinishga keltirdi — jamoaning asosiy hujumchisi Husayn Norchayev darvozani aniq nishonga oldi;
57-daqiqa — Tavareshning umid bag‘ishlagan zarbasi: Ikkinchi taymda maydon egalari faollashdi va 57-daqiqada legioner hujumchi Rafael Tavaresh hisobni qisqartirib, intrigani qaytardi. Biroq qolgan daqiqalarda Kapadze shogirdlari g‘alabali hisobni ushlab qolishga muvaffaq bo‘ldi.
Superliga. 25-tur bahsi raqamlarda
Ko‘rsatkich
«Xorazm»
«Navbahor»
Yakuniy hisob
1
2
Gollar
Rafael Tavaresh (57)
Abror Xusinov (3, avtogol), Husayn Norchayev (35)
Bosh murabbiy
—
Temur Kapadze
To‘plangan ochkolar
23 ochko (15-o‘rin)
49 ochko (3-o‘rin)
Uchrashuv manzili
«Xorazm SM» stadioni
26 oktyabr, 2026 yil
Mavsum yakunlanishiga sanoqli turlar qolganda «Navbahor»ning safardagi bu g‘alabasi jamoaga sovrindorlar safida mustahkam qolish va kumush medallar uchun kurashni oxirigacha davom ettirish imkonini beradi.
Izohlar 0
…