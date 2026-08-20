Aleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladi

·2·Sport
Aleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladi
Qisqacha

Aleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy jang 12 yoki 15 raund davom etadigan shiddatli kurash bo'lishini aytdi. Usik o'z kumiri Ali g'alaba qozonishini, ammo faqat ochkolar hisobiga ustun kelishini taxmin qildi. Avvalroq Larri Xolms Usik Ali bilan jangda hatto bir raundni ham yuta olmasligini bildirgan edi. Usikning professional rekordi 25-0, 16 KO, Aliniki esa 56 g'alaba (37 KO) va 5 mag'lubiyatdan iborat.

Og‘ir vazn toifasidagi mag‘lubiyatsiz mutlaq jahon chempioni Aleksandr Usik (25-0, 16 KO) boks tarixidagi eng buyuk afsona — Muhammad Ali bilan ehtimoliy to‘qnashuv haqidagi savolga kutilmagan va samimiy javob berdi. Sobiq jahon chempioni Larri Xolmsning tanqidiy bayonotidan so‘ng ukrainalik bokschi o‘z kumiriga qarshi ringga chiqqanda jang qanday kechishi va kimning qo‘li baland kelishini tasavvur qildi.

«Xolmsning tanqidi va Usikning samimiy e’tirofi»

Avvalroq afsonaviy bokschi Larri Xolms Usik va Ali o‘rtasidagi ehtimoliy to‘qnashuv haqida gapirib, Aleksandr Muhammad Aliga qarshi bahsda hatto bir raundni ham yuta olmasligini ta’kidlagan edi.

Usik esa o‘z davrining emas, butun boks tarixining eng buyuk jangchisi sifatida aynan Alini tanlashini va unga qarshi to‘liq masofalik shiddatli jang taqdim etishini bildirdi:

"Agar men o‘z davrimdan emas, boshqa bir avloddan raqib tanlash imkoniga ega bo‘lganimda, albatta, bolaligimdan kumirim bo‘lgan Muhammad Ali bilan jangni tanlardim. Bu juda og‘ir, keskin kurash bo‘lardi va o‘ylashimcha, 12 yoki 15 raundgacha cho‘zilardi. Natijaga kelsak, Ali g‘alaba qozonardi, lekin faqatgina ochkolar hisobiga!", — dedi Aleksandr Usik.

Muhammad Ali va Aleksandr Usik: Tarixiy qiyos

Ko‘rsatkich

Muhammad Ali (AQSH)

Aleksandr Usik (Ukraina)

Boksdagi maqomi

Boks tarixidagi «Eng buyugi» (The Greatest)

Og‘ir vaznda mutlaq jahon chempioni

Professional rekordi

56 g‘alaba (37 KO), 5 mag‘lubiyat

25 g‘alaba (16 KO), 0 mag‘lubiyat

Jang uslubi

Yuqori tezlik, oyoqda yengil harakat («Kapalakdek uchadi, aridek chaqadi»)

Yuqori temp, tinimsiz bosim, IQ va oyoqlardagi chaqqonlik

Larri Xolms taxmini

Ali mutlaq ustunlik qiladi (Usik hatto 1 raund ham yutolmaydi)

Usikning o‘z taxmini

12–15 raundlik shiddatli jang ortidan ochkolar bo‘yicha g‘alaba

Munosib qarshilik va to‘liq masofani bosib o‘tish

Ikki davrning eng chaqqon og‘ir vazn egalari

Aleksandr Usik og‘ir vaznga ko‘tarilganidan buyon Muhammad Ali uslubini eslatuvchi tezkor oyoq harakatlari va yuqori boks intellekti bilan ajralib turadi. Boks mutaxassislarining ta’kidlashicha, bu ikki chempionning ringda to‘qnash kelishi tarixdagi eng tomoshabop va tezkor texnikaga boy og‘ir vazn jangi bo‘lishi mumkin edi.

Sizningcha, agar Muhammad Ali va Aleksandr Usik o‘zlarining eng yuqori (pik) sport formasida ringga ko‘tarilganida, jang haqiqatan ham Usik aytgandek ochkolar hisobida Alining foydasiga hal bo‘larmidi yoki Aleksandrda g‘alaba uchun imkoniyat bormidi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va boks ixlosmandlariga ushbu qiziqarli tarixiy tahlilni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»Bugun, 22:49O‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiO‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiBugun, 22:40U-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiU-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiBugun, 22:38Joau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqdaJoau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqdaBugun, 21:54O‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lumO‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lumBugun, 21:35«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqidaBugun, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)