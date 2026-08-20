Aleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladi
Aleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy jang 12 yoki 15 raund davom etadigan shiddatli kurash bo'lishini aytdi. Usik o'z kumiri Ali g'alaba qozonishini, ammo faqat ochkolar hisobiga ustun kelishini taxmin qildi. Avvalroq Larri Xolms Usik Ali bilan jangda hatto bir raundni ham yuta olmasligini bildirgan edi. Usikning professional rekordi 25-0, 16 KO, Aliniki esa 56 g'alaba (37 KO) va 5 mag'lubiyatdan iborat.
Og‘ir vazn toifasidagi mag‘lubiyatsiz mutlaq jahon chempioni Aleksandr Usik (25-0, 16 KO) boks tarixidagi eng buyuk afsona — Muhammad Ali bilan ehtimoliy to‘qnashuv haqidagi savolga kutilmagan va samimiy javob berdi. Sobiq jahon chempioni Larri Xolmsning tanqidiy bayonotidan so‘ng ukrainalik bokschi o‘z kumiriga qarshi ringga chiqqanda jang qanday kechishi va kimning qo‘li baland kelishini tasavvur qildi.
«Xolmsning tanqidi va Usikning samimiy e’tirofi»
Avvalroq afsonaviy bokschi Larri Xolms Usik va Ali o‘rtasidagi ehtimoliy to‘qnashuv haqida gapirib, Aleksandr Muhammad Aliga qarshi bahsda hatto bir raundni ham yuta olmasligini ta’kidlagan edi.
Usik esa o‘z davrining emas, butun boks tarixining eng buyuk jangchisi sifatida aynan Alini tanlashini va unga qarshi to‘liq masofalik shiddatli jang taqdim etishini bildirdi:
"Agar men o‘z davrimdan emas, boshqa bir avloddan raqib tanlash imkoniga ega bo‘lganimda, albatta, bolaligimdan kumirim bo‘lgan Muhammad Ali bilan jangni tanlardim. Bu juda og‘ir, keskin kurash bo‘lardi va o‘ylashimcha, 12 yoki 15 raundgacha cho‘zilardi. Natijaga kelsak, Ali g‘alaba qozonardi, lekin faqatgina ochkolar hisobiga!", — dedi Aleksandr Usik.
Muhammad Ali va Aleksandr Usik: Tarixiy qiyos
Ko‘rsatkich
Muhammad Ali (AQSH)
Aleksandr Usik (Ukraina)
Boksdagi maqomi
Boks tarixidagi «Eng buyugi» (The Greatest)
Og‘ir vaznda mutlaq jahon chempioni
Professional rekordi
56 g‘alaba (37 KO), 5 mag‘lubiyat
25 g‘alaba (16 KO), 0 mag‘lubiyat
Jang uslubi
Yuqori tezlik, oyoqda yengil harakat («Kapalakdek uchadi, aridek chaqadi»)
Yuqori temp, tinimsiz bosim, IQ va oyoqlardagi chaqqonlik
Larri Xolms taxmini
Ali mutlaq ustunlik qiladi (Usik hatto 1 raund ham yutolmaydi)
—
Usikning o‘z taxmini
12–15 raundlik shiddatli jang ortidan ochkolar bo‘yicha g‘alaba
Munosib qarshilik va to‘liq masofani bosib o‘tish
Ikki davrning eng chaqqon og‘ir vazn egalari
Aleksandr Usik og‘ir vaznga ko‘tarilganidan buyon Muhammad Ali uslubini eslatuvchi tezkor oyoq harakatlari va yuqori boks intellekti bilan ajralib turadi. Boks mutaxassislarining ta’kidlashicha, bu ikki chempionning ringda to‘qnash kelishi tarixdagi eng tomoshabop va tezkor texnikaga boy og‘ir vazn jangi bo‘lishi mumkin edi.
Sizningcha, agar Muhammad Ali va Aleksandr Usik o‘zlarining eng yuqori (pik) sport formasida ringga ko‘tarilganida, jang haqiqatan ham Usik aytgandek ochkolar hisobida Alining foydasiga hal bo‘larmidi yoki Aleksandrda g‘alaba uchun imkoniyat bormidi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va boks ixlosmandlariga ushbu qiziqarli tarixiy tahlilni darhol ulashing!
…