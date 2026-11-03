Hansi Flik YECHL to‘qnashuvi oldidan “Aston Villa” va Unai Emeriga yuqori baho berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar Ligasining 4-turi doirasida «Barselona» klubi «Aston Villa» jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
- Hansi Flik raqib ustozi Unai Emerini dunyodagi eng yaxshi murabbiylardan biri deb atab, uning jamoasidagi mukammal tartib va tizimni yuqori baholadi.
- Shuningdek, germaniyalik mutaxassis «Aston Villa» safidagi Jeksonning yuqori saviyadagi o‘yinini alohida e’tirof etdi.
- Flik mazkur bellashuv shogirdlari uchun oson bo‘lmaydigan jiddiy imtihon bo‘lishini ta’kidladi.
Yevropa Chempionlar Ligasining 4-turi doirasida Kataloniyaning «Barselona» klubi Angliyaning eng shiddatli jamoalaridan biri — «Aston Villa»ga qarshi maydonga tushadi. Muhim uchrashuv oldidan kataloniyaliklar bosh murabbiyi Hansi Flik bo‘lajak raqib va uning ispaniyalik ustozi Unai Emeri borasida iliq hamda samimiy fikrlarini bildirdi.
Ispaniyaning mashhur Marca nashriga bergan bayonotida germaniyalik mutaxassis Emerining taktik mahoratiga qoyil qolishini va raqibning maydondagi mukammal tartibi jamoasi uchun jiddiy sinov bo‘lishini yashirmadi.
«Himoyada ham, hujumda ham aniq tizim bor»: Flikning asosiy e’tiroflari
Flik raqibning kuchli jihatlari va murabbiylik uslubini yuqori baholadi:
Dunyoning eng kuchli mutaxassislari qatorida: «Unai Emeri Yevropadagi, ehtimol, butun dunyodagi eng yaxshi murabbiylardan biri hisoblanadi. U faoliyati davomida juda katta yutuqlarga erishgan va o‘z salohiyatini isbotlagan»;
Yo‘lga qo‘yilgan mukammal tartib: «Uning jamoasi himoyada ham, hujumda ham aniq tizim asosida harakat qiladi. Hamma narsa juda yaxshi yo‘lga qo‘yilgan. Bunday jamoaning o‘yinini kuzatish, futbolchilarning to‘p bilan qanchalik ishonchli va xotirjam harakat qilishini ko‘rishning o‘zi ajoyib taassurot qoldiradi»;
Jeksonning yuqori saviyasi: Murabbiy shuningdek raqib safidagi yetakchilar harakatiga ham to‘xtalib, Jekson maydonda favqulodda yuqori saviyadagi o‘yin namoyish etayotganini alohida e’tirof etdi.
Oldinda — Chempionlar ligasidagi og‘ir imtihon
Kataloniyaliklar ustozi mazkur bellashuv o‘z shogirdlari uchun murakkab imtihon bo‘lishini ochiq tan oldi:
Oson bo‘lmagan bahs: «Bizni kuchli jamoa va yaxshi murabbiy boshchiligidagi raqibga qarshi oson bo‘lmaydigan uchrashuv kutmoqda», — deya fikriga yakun yasadi Hansi Flik.
Har ikki jamoa ham maydonda ochiq va shiddatli o‘yin namoyish etishi kutilayotgan mazkur to‘qnashuv YECHL 4-turining eng tomoshabop va kutilgan voqealaridan biriga aylanishi shubhasiz.
Izohlar 0
…