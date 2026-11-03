Hansi Flik YECHL to‘qnashuvi oldidan “Aston Villa” va Unai Emeriga yuqori baho berdi

·58·Sport
Hansi Flik YECHL to‘qnashuvi oldidan “Aston Villa” va Unai Emeriga yuqori baho berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar Ligasining 4-turi doirasida «Barselona» klubi «Aston Villa» jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
  • Hansi Flik raqib ustozi Unai Emerini dunyodagi eng yaxshi murabbiylardan biri deb atab, uning jamoasidagi mukammal tartib va tizimni yuqori baholadi.
  • Shuningdek, germaniyalik mutaxassis «Aston Villa» safidagi Jeksonning yuqori saviyadagi o‘yinini alohida e’tirof etdi.
  • Flik mazkur bellashuv shogirdlari uchun oson bo‘lmaydigan jiddiy imtihon bo‘lishini ta’kidladi.

Yevropa Chempionlar Ligasining 4-turi doirasida Kataloniyaning «Barselona» klubi Angliyaning eng shiddatli jamoalaridan biri — «Aston Villa»ga qarshi maydonga tushadi. Muhim uchrashuv oldidan kataloniyaliklar bosh murabbiyi Hansi Flik bo‘lajak raqib va uning ispaniyalik ustozi Unai Emeri borasida iliq hamda samimiy fikrlarini bildirdi.

Ispaniyaning mashhur Marca nashriga bergan bayonotida germaniyalik mutaxassis Emerining taktik mahoratiga qoyil qolishini va raqibning maydondagi mukammal tartibi jamoasi uchun jiddiy sinov bo‘lishini yashirmadi.

«Himoyada ham, hujumda ham aniq tizim bor»: Flikning asosiy e’tiroflari

Flik raqibning kuchli jihatlari va murabbiylik uslubini yuqori baholadi:

  • Dunyoning eng kuchli mutaxassislari qatorida: «Unai Emeri Yevropadagi, ehtimol, butun dunyodagi eng yaxshi murabbiylardan biri hisoblanadi. U faoliyati davomida juda katta yutuqlarga erishgan va o‘z salohiyatini isbotlagan»;

  • Yo‘lga qo‘yilgan mukammal tartib: «Uning jamoasi himoyada ham, hujumda ham aniq tizim asosida harakat qiladi. Hamma narsa juda yaxshi yo‘lga qo‘yilgan. Bunday jamoaning o‘yinini kuzatish, futbolchilarning to‘p bilan qanchalik ishonchli va xotirjam harakat qilishini ko‘rishning o‘zi ajoyib taassurot qoldiradi»;

  • Jeksonning yuqori saviyasi: Murabbiy shuningdek raqib safidagi yetakchilar harakatiga ham to‘xtalib, Jekson maydonda favqulodda yuqori saviyadagi o‘yin namoyish etayotganini alohida e’tirof etdi.

Oldinda — Chempionlar ligasidagi og‘ir imtihon

Kataloniyaliklar ustozi mazkur bellashuv o‘z shogirdlari uchun murakkab imtihon bo‘lishini ochiq tan oldi:

  • Oson bo‘lmagan bahs: «Bizni kuchli jamoa va yaxshi murabbiy boshchiligidagi raqibga qarshi oson bo‘lmaydigan uchrashuv kutmoqda», — deya fikriga yakun yasadi Hansi Flik.

Har ikki jamoa ham maydonda ochiq va shiddatli o‘yin namoyish etishi kutilayotgan mazkur to‘qnashuv YECHL 4-turining eng tomoshabop va kutilgan voqealaridan biriga aylanishi shubhasiz.

Yevropa Chempionlar LigasiBarselonaAston VillaHansi Flik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gordon “Real” hamda “PSJ”ga qarshi o‘yinlardagi muammolar sababini ochiqladiGordon “Real” hamda “PSJ”ga qarshi o‘yinlardagi muammolar sababini ochiqladiKecha 20:34«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi20 oktabr 23:46Joan Laporta «Barselona»ning fenomenal starti va ulkan rejalarini ochiqladiJoan Laporta «Barselona»ning fenomenal starti va ulkan rejalarini ochiqladi20 oktabr 06:56Abduqodir Husanov “Barselona” nigohidagi asosiy nomzodga aylandiAbduqodir Husanov “Barselona” nigohidagi asosiy nomzodga aylandi25 may 13:16Jordi Alba: “Butun faoliyatim uchun Unai Emerydan minnatdorman”Jordi Alba: “Butun faoliyatim uchun Unai Emerydan minnatdorman”5 iyun 12:35Morgan Rogers Real Madrid yoki Barselona safiga oʻtishi kutilmoqdaMorgan Rogers Real Madrid yoki Barselona safiga oʻtishi kutilmoqda3 iyun 02:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi