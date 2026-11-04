Dahshatli kambek: “Manchester Yunayted” 0:2 ni 3:2 ga aylantirib, “Roma”ni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Roma» ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- Uchrashuvning 17-daqiqasiga kelib Matias Soule va Doniell Malenning gollari evaziga mehmonlar ikki to‘p farqi bilan oldinda borayotgan edi.
- Ikkinchi bo‘limda Brunu Fernandesh hisobni qisqartirgan bo‘lsa, Mateus Kunya 83 va 86-daqiqalarda ikkita gol urib, jamoasiga g‘alaba keltirdi.
Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Manchester shahrida kechgan markaziy bahs muxlislarga haqiqiy futbol dramasi va hayratlanarli kambek taqdim etdi. «Old Trafford» stadionida Italiyaning «Roma» klubini qabul qilgan «Manchester Yunayted» o‘yin davomida ikki to‘p farqi bilan yutqaza turib, yakunda 3:2 hisobida aqlbovar qilmas irodali g‘alabani ilib ketdi.
Uchrashuv avvalida rimliklar tezkor gollar bilan tashabbusni butunlay o‘z qo‘liga olgan edi, biroq Maykl Kerrik shogirdlari ikkinchi bo‘limda namoyish etgan xarakter o‘yin taqdirini tubdan o‘zgartirib yubordi.
Rimliklarning shiddatli boshlanishi: 17 daqiqada ikkita gol
Uchrashuv starti mehmonlar uchun kutilganidan ham muvaffaqiyatli kechdi:
Soule va Malenning zarbalari: O‘yinning 11-daqiqasidayoq Matias Soule hisobni ochgan bo‘lsa, oradan 6 daqiqa o‘tib, 17-daqiqada Doniell Malen belgilangan penaltini aniq amalga oshirib, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi;
Bosim ostidagi «MYU»: Birinchi bo‘lim davomida himoyadagi xatolar va mehmonlarning faol bosimi tufayli manchesterliklar ancha qiyin ahvolda qoldi.
Fernandeshning turtkisi va Kunyaning 3 daqiqalik benefisi
Ikkinchi bo‘limda maydonga butunlay boshqa kayfiyatda chiqqan inglizlar muxlislar olqishi ostida hujumkorlikni oshirdi:
Umid uyg‘otgan penalti: 58-daqiqada jamoa sardori Brunu Fernandesh 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan golga aylantirib, oradagi farqni qisqartirdi — 1:2;
Mateus Kunyaning superdubli: O‘yin yakunlanishiga oz vaqt qolganda braziliyalik hujumchi haqiqiy qahramonga aylandi. 83-daqiqada hisobni tenglashtirgan Kunya oradan atigi 3 daqiqa o‘tib, 86-daqiqada g‘alaba to‘pini raqib darvozasiga yo‘lladi — 3:2.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu g‘alaba Maykl Kerrik jamoasi uchun guruh bosqichida muhim ahamiyat kasb etdi:
«Manchester Yunayted» ko‘tarilmoqda: Qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritgan mankunianliklar jami ochkolari sonini 6 taga yetkazib, umumiy turnir jadvalida 17-pog‘onaga chiqib oldi;
«Roma» ortda qoldi: Qo‘ldan chiqarilgan g‘alabadan so‘ng 4 ochkoda qolgan Italiya klubi 19-o‘ringa tushib ketdi.
«Old Trafford»dagi mazkur irodali g‘alaba «Manchester Yunayted»ning keyingi bosqich uchun kurashida muhim burilish nuqtasi bo‘lishi mumkin.
Izohlar 0
…