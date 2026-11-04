Dahshatli kambek: “Manchester Yunayted” 0:2 ni 3:2 ga aylantirib, “Roma”ni mag‘lub etdi

·79·Sport
Dahshatli kambek: “Manchester Yunayted” 0:2 ni 3:2 ga aylantirib, “Roma”ni mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Manchester Yunayted» o‘z maydonida «Roma» ustidan 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • Uchrashuvning 17-daqiqasiga kelib Matias Soule va Doniell Malenning gollari evaziga mehmonlar ikki to‘p farqi bilan oldinda borayotgan edi.
  • Ikkinchi bo‘limda Brunu Fernandesh hisobni qisqartirgan bo‘lsa, Mateus Kunya 83 va 86-daqiqalarda ikkita gol urib, jamoasiga g‘alaba keltirdi.

Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Manchester shahrida kechgan markaziy bahs muxlislarga haqiqiy futbol dramasi va hayratlanarli kambek taqdim etdi. «Old Trafford» stadionida Italiyaning «Roma» klubini qabul qilgan «Manchester Yunayted» o‘yin davomida ikki to‘p farqi bilan yutqaza turib, yakunda 3:2 hisobida aqlbovar qilmas irodali g‘alabani ilib ketdi.

Uchrashuv avvalida rimliklar tezkor gollar bilan tashabbusni butunlay o‘z qo‘liga olgan edi, biroq Maykl Kerrik shogirdlari ikkinchi bo‘limda namoyish etgan xarakter o‘yin taqdirini tubdan o‘zgartirib yubordi.

Rimliklarning shiddatli boshlanishi: 17 daqiqada ikkita gol

Uchrashuv starti mehmonlar uchun kutilganidan ham muvaffaqiyatli kechdi:

  • Soule va Malenning zarbalari: O‘yinning 11-daqiqasidayoq Matias Soule hisobni ochgan bo‘lsa, oradan 6 daqiqa o‘tib, 17-daqiqada Doniell Malen belgilangan penaltini aniq amalga oshirib, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Bosim ostidagi «MYU»: Birinchi bo‘lim davomida himoyadagi xatolar va mehmonlarning faol bosimi tufayli manchesterliklar ancha qiyin ahvolda qoldi.

Fernandeshning turtkisi va Kunyaning 3 daqiqalik benefisi

Ikkinchi bo‘limda maydonga butunlay boshqa kayfiyatda chiqqan inglizlar muxlislar olqishi ostida hujumkorlikni oshirdi:

  • Umid uyg‘otgan penalti: 58-daqiqada jamoa sardori Brunu Fernandesh 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan golga aylantirib, oradagi farqni qisqartirdi — 1:2;

  • Mateus Kunyaning superdubli: O‘yin yakunlanishiga oz vaqt qolganda braziliyalik hujumchi haqiqiy qahramonga aylandi. 83-daqiqada hisobni tenglashtirgan Kunya oradan atigi 3 daqiqa o‘tib, 86-daqiqada g‘alaba to‘pini raqib darvozasiga yo‘lladi — 3:2.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu g‘alaba Maykl Kerrik jamoasi uchun guruh bosqichida muhim ahamiyat kasb etdi:

  • «Manchester Yunayted» ko‘tarilmoqda: Qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritgan mankunianliklar jami ochkolari sonini 6 taga yetkazib, umumiy turnir jadvalida 17-pog‘onaga chiqib oldi;

  • «Roma» ortda qoldi: Qo‘ldan chiqarilgan g‘alabadan so‘ng 4 ochkoda qolgan Italiya klubi 19-o‘ringa tushib ketdi.

«Old Trafford»dagi mazkur irodali g‘alaba «Manchester Yunayted»ning keyingi bosqich uchun kurashida muhim burilish nuqtasi bo‘lishi mumkin.

Manchester YunaytedRomaYevropa Chempionlar ligasiMateus Kunya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinisiusdan dubl: Braziliya Shotlandiyani yirik hisobda yengdi (video)Vinisiusdan dubl: Braziliya Shotlandiyani yirik hisobda yengdi (video)25 iyun 08:36Manchester Yunayted Manu Kone transferi borasida Arsenalni ortda qoldirmoqdaManchester Yunayted Manu Kone transferi borasida Arsenalni ortda qoldirmoqda21 iyul 02:31Sammervill uchun yangi da’vogar: “Al-Hilol” kurashga kirdiSammervill uchun yangi da’vogar: “Al-Hilol” kurashga kirdi15 iyul 10:47“Roma”dan irodali g‘alaba, Fabregas jamoasi esa aqlbovar qilmas kambek ko‘rsatdi“Roma”dan irodali g‘alaba, Fabregas jamoasi esa aqlbovar qilmas kambek ko‘rsatdi28 oktabr 06:59Manchester Yunayted — AS Roma: tarkiblar va jonli matnManchester Yunayted — AS Roma: tarkiblar va jonli matnBugun 00:00«PSJ» «Barselona»ni yengdi, «Siti» AYEKni tor-mor etdi, «Liverpul» esa kambek qildi«PSJ» «Barselona»ni yengdi, «Siti» AYEKni tor-mor etdi, «Liverpul» esa kambek qildi21 oktabr 06:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi