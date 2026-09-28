Pokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldi

·3·Sport
Pokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Pokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida -78 kg vazn toifasida oltin medalni qo‘lga kiritdi.
  • Yarimfinalda u o‘z hamyurti Shohista Nazarova bilan kuch sinashib, g‘alaba qozondi, Nazarova esa bronza medali bilan kifoyalandi.
  • Finalda Pokizaxon Janubiy Koreya vakili Sumin Mongni mag‘lub etib, chempionlikka erishdi.
  • Bu natija O‘zbekiston delegatsiyasining medallar sonini ko‘paytirdi va o‘zbek kurashining salohiyatini ko‘rsatdi.

O‘zbekiston delegatsiyasi Aichi-Nagoya-2026 XX yozgi Osiyo o‘yinlarida yana bir oltin medalni qo‘lga kiritdi. Bu safar quvonchli xabar kurash maydonidan keldi — Pokizaxon Kamoliddinova -78 kg vazn toifasida barcha raqiblarini mag‘lub etib, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.

E’tiborlisi, o‘zbek polvonining chempionlik yo‘li yarimfinaldayoq dramatik tus olgan. Chunki finalga chiqish uchun Kamoliddinova yana bir hamyurti — Shohista Nazarova bilan kuch sinashdi. Ushbu bellashuvda Pokizaxon g‘alaba qozondi, Nazarova esa bronza medali bilan musobaqani yakunladi.

Ammo Kamoldinovani oldinda yana bir hal qiluvchi bahs kutib turardi.

Finalda Janubiy Koreya vakiliga qarshi gilamga chiqdi

Oltin medal uchun kechgan final bahsida Pokizaxon Kamoliddinovaning raqibi Janubiy Koreya vakili Sumin Mong bo‘ldi.

O‘zbekistonlik polvon hal qiluvchi bellashuvda ham o‘zini ishonchli namoyish etib, raqibidan ustun keldi.

Shu tariqa, Kamoldinova faxr shohsupasining eng yuqori pog‘onasidan joy oldi va Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining g‘olibiga aylandi.

Bu natija o‘zbek kurashi uchun navbatdagi katta yutuq bo‘ldi.

Bir vaznda ikki o‘zbekistonlik — ikkita medal

-78 kg vazn toifasidagi bahslar O‘zbekiston uchun alohida ahamiyat kasb etdi.

Sababi, yarimfinalga ikki nafar hamyurtimiz — Pokizaxon Kamoldinova va Shohista Nazarova yetib bordi.

Demak, ushbu vazn toifasida O‘zbekiston kamida bitta oltin va bitta bronza medalni qo‘lga kiritishi aniq edi.

Yarimfinaldagi ichki raqobatda Kamoldinova g‘alaba qozonib, finalga yo‘l oldi. Nazarova esa bronza medali bilan kifoyalandi.

Finaldagi g‘alaba esa ushbu natijani yanada yorqinlashtirdi: Pokizaxon — oltin, Shohista — bronza.

Pokizaxon uchun Osiyo o‘yinlarida chempionlik

Kamoldinovaning g‘alabasi O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi-Nagoya-2026dagi medallar hisobiga yana bir oltin sovrinni qo‘shdi.

Kurash bahslarida har bir g‘alaba katta ahamiyatga ega bo‘lsa, finaldagi muvaffaqiyat sportchining butun musobaqa davomidagi mehnatiga munosib yakuniy natija hisoblanadi.

Pokizaxon Kamoldinova ham musobaqa davomida birin-ketin raqiblarini ortda qoldirib, finalgacha yetib keldi. U yerda ham bosimga bardosh berib, Janubiy Koreya vakili ustidan g‘alaba qozondi.

Natijada o‘zbekistonlik sportchi Osiyo o‘yinlari chempioni degan yuksak maqomga ega bo‘ldi.

O‘zbekiston kurashi yana bir bor o‘z salohiyatini ko‘rsatdi

Aichi-Nagoya-2026da o‘zbek kurashchilarining natijalari mamlakat delegatsiyasining umumiy medallar jamg‘armasiga sezilarli hissa qo‘shmoqda.

Pokizaxon Kamoldinovaning oltin medali esa bu safar yana bir muhim jihat bilan yodda qoladi.

Bir vazn toifasida ikki nafar o‘zbekistonlik yarimfinalgacha yetib bordi. Ulardan biri Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘ldi, ikkinchisi esa bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Bu esa nafaqat natijaning o‘zi, balki mazkur vaznda O‘zbekiston vakillari o‘rtasidagi yuqori raqobatni ham ko‘rsatadi.

Oltin medal O‘zbekiston hisobiga qo‘shildi

Shu tariqa, Pokizaxon Kamoldinova Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida -78 kg vazn toifasida barcha raqiblaridan ustun kelib, O‘zbekiston bayrog‘ini shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga olib chiqdi.

Uning chempionligi Shohista Nazarovaning bronzasi bilan birga O‘zbekiston uchun ushbu vazn toifasida ikkita medalni ta’minladi.

Pokizaxon Kamoldinova — Osiyo o‘yinlari chempioni. O‘zbekiston delegatsiyasi esa Aichi-Nagoya-2026dagi medallar jamg‘armasiga yana bir oltinni qo‘shib qo‘ydi.

Pokizaxon KamoldinovaAichi-Nagoya-2026Osiyo o‘yinlari78 kg vazn toifasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldiShohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldiBugun 14:56O‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Osiyo o‘yinlarida bronza oldiO‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Osiyo o‘yinlarida bronza oldiKecha 16:23Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariAichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariKecha 16:21O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?26 sentabr 12:58Sharifa Davronova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiSharifa Davronova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:36Zaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi dramaZaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi drama24 sentabr 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi