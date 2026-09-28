Pokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Pokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida -78 kg vazn toifasida oltin medalni qo‘lga kiritdi.
- Yarimfinalda u o‘z hamyurti Shohista Nazarova bilan kuch sinashib, g‘alaba qozondi, Nazarova esa bronza medali bilan kifoyalandi.
- Finalda Pokizaxon Janubiy Koreya vakili Sumin Mongni mag‘lub etib, chempionlikka erishdi.
- Bu natija O‘zbekiston delegatsiyasining medallar sonini ko‘paytirdi va o‘zbek kurashining salohiyatini ko‘rsatdi.
O‘zbekiston delegatsiyasi Aichi-Nagoya-2026 XX yozgi Osiyo o‘yinlarida yana bir oltin medalni qo‘lga kiritdi. Bu safar quvonchli xabar kurash maydonidan keldi — Pokizaxon Kamoliddinova -78 kg vazn toifasida barcha raqiblarini mag‘lub etib, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.
E’tiborlisi, o‘zbek polvonining chempionlik yo‘li yarimfinaldayoq dramatik tus olgan. Chunki finalga chiqish uchun Kamoliddinova yana bir hamyurti — Shohista Nazarova bilan kuch sinashdi. Ushbu bellashuvda Pokizaxon g‘alaba qozondi, Nazarova esa bronza medali bilan musobaqani yakunladi.
Ammo Kamoldinovani oldinda yana bir hal qiluvchi bahs kutib turardi.
Finalda Janubiy Koreya vakiliga qarshi gilamga chiqdi
Oltin medal uchun kechgan final bahsida Pokizaxon Kamoliddinovaning raqibi Janubiy Koreya vakili Sumin Mong bo‘ldi.
O‘zbekistonlik polvon hal qiluvchi bellashuvda ham o‘zini ishonchli namoyish etib, raqibidan ustun keldi.
Shu tariqa, Kamoldinova faxr shohsupasining eng yuqori pog‘onasidan joy oldi va Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining g‘olibiga aylandi.
Bu natija o‘zbek kurashi uchun navbatdagi katta yutuq bo‘ldi.
Bir vaznda ikki o‘zbekistonlik — ikkita medal
-78 kg vazn toifasidagi bahslar O‘zbekiston uchun alohida ahamiyat kasb etdi.
Sababi, yarimfinalga ikki nafar hamyurtimiz — Pokizaxon Kamoldinova va Shohista Nazarova yetib bordi.
Demak, ushbu vazn toifasida O‘zbekiston kamida bitta oltin va bitta bronza medalni qo‘lga kiritishi aniq edi.
Yarimfinaldagi ichki raqobatda Kamoldinova g‘alaba qozonib, finalga yo‘l oldi. Nazarova esa bronza medali bilan kifoyalandi.
Finaldagi g‘alaba esa ushbu natijani yanada yorqinlashtirdi: Pokizaxon — oltin, Shohista — bronza.
Pokizaxon uchun Osiyo o‘yinlarida chempionlik
Kamoldinovaning g‘alabasi O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi-Nagoya-2026dagi medallar hisobiga yana bir oltin sovrinni qo‘shdi.
Kurash bahslarida har bir g‘alaba katta ahamiyatga ega bo‘lsa, finaldagi muvaffaqiyat sportchining butun musobaqa davomidagi mehnatiga munosib yakuniy natija hisoblanadi.
Pokizaxon Kamoldinova ham musobaqa davomida birin-ketin raqiblarini ortda qoldirib, finalgacha yetib keldi. U yerda ham bosimga bardosh berib, Janubiy Koreya vakili ustidan g‘alaba qozondi.
Natijada o‘zbekistonlik sportchi Osiyo o‘yinlari chempioni degan yuksak maqomga ega bo‘ldi.
O‘zbekiston kurashi yana bir bor o‘z salohiyatini ko‘rsatdi
Aichi-Nagoya-2026da o‘zbek kurashchilarining natijalari mamlakat delegatsiyasining umumiy medallar jamg‘armasiga sezilarli hissa qo‘shmoqda.
Pokizaxon Kamoldinovaning oltin medali esa bu safar yana bir muhim jihat bilan yodda qoladi.
Bir vazn toifasida ikki nafar o‘zbekistonlik yarimfinalgacha yetib bordi. Ulardan biri Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘ldi, ikkinchisi esa bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Bu esa nafaqat natijaning o‘zi, balki mazkur vaznda O‘zbekiston vakillari o‘rtasidagi yuqori raqobatni ham ko‘rsatadi.
Oltin medal O‘zbekiston hisobiga qo‘shildi
Shu tariqa, Pokizaxon Kamoldinova Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida -78 kg vazn toifasida barcha raqiblaridan ustun kelib, O‘zbekiston bayrog‘ini shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga olib chiqdi.
Uning chempionligi Shohista Nazarovaning bronzasi bilan birga O‘zbekiston uchun ushbu vazn toifasida ikkita medalni ta’minladi.
Pokizaxon Kamoldinova — Osiyo o‘yinlari chempioni. O‘zbekiston delegatsiyasi esa Aichi-Nagoya-2026dagi medallar jamg‘armasiga yana bir oltinni qo‘shib qo‘ydi.
Izohlar 0
…