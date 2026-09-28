Shohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldi

·6·Sport
Shohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldi

O‘zbekiston delegatsiyasi Aichi–Nagoya-2026 XX yozgi Osiyo o‘yinlarida medallar jamg‘armasini yana bir sovrin bilan boyitdi. Kurash bo‘yicha milliy jamoa a’zosi Shohista Nazarova -78 kg vazn toifasida bronza medaliga sazovor bo‘ldi.

Qizig‘i, uning medal yo‘li yarimfinalda O‘zbekistonning yana bir vakili Pokizaxon Kamoldinova bilan to‘qnash keldi. Gilamdagi ichki raqobatda Kamoldinova g‘alaba qozonib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Nazarova esa Osiyo o‘yinlarini bronza medal bilan yakunladi.

Bir vaznda ikki o‘zbekistonlik sportchi

O‘zbekiston kurash jamoasining -78 kg vazn toifasida ikki nafar vakili ishtirok etgan. Milliy olimpiya qo‘mitasi ma’lumotlarida ham Shohista Nazarova va Pokizaxon Kamoldinova mazkur vazn toifasidagi ishtirokchilar sifatida qayd etilgan.

Nazarova musobaqani muvaffaqiyatli o‘tkazib, yarimfinalgacha yetib bordi. Bu bosqichda uning raqibi hamyurti Pokizaxon Kamoldinova bo‘ldi.

Ikki o‘zbek polvoni o‘rtasidagi bahsda Kamoldinova ustun keldi va oltin medal uchun kurashish huquqini qo‘lga kiritdi. Nazarova esa bronza medali bilan kifoyalandi.

O‘zbekiston uchun yana bir medal

Shohista Nazarovaning bronza medali Aichi–Nagoya-2026da O‘zbekiston delegatsiyasi hisobini yana boyitdi.

Musobaqaning 8-kuni yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston delegatsiyasi 10 ta oltin, 17 ta kumush va 11 ta bronza — jami 38 ta medalni qo‘lga kiritgan edi. Shu kuni kurashchilar Shohruhxon Baxtiyorov va Ibodatxon Og‘ajonova oltin, Bekmurod Oltiboyev esa bronza medal olgan.

Nazarovaning sovrini esa kurashchilarning Aichi–Nagoya-2026dagi navbatdagi medallaridan biri bo‘ldi.

Endi barcha e’tibor Pokizaxon Kamoldinovaga

Shohista Nazarova uchun musobaqa bronza medal bilan yakunlangan bo‘lsa, -78 kg vazn toifasidagi yana bir o‘zbekistonlik polvon — Pokizaxon Kamoldinova oltin medal uchun kurashish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Shu tariqa, bir vazn toifasida ikki nafar o‘zbekistonlik sportchi yarimfinalgacha yetib bordi. Ulardan biri medalni kafolatlagan holda musobaqani yakunlagan bo‘lsa, ikkinchisi endi Osiyo o‘yinlari chempionligi uchun gilamga chiqadi.

Bu holat O‘zbekiston kurash maktabida mazkur vazn toifasida raqobat yuqori ekanini ham ko‘rsatdi.

Nazarovaning bronzasi — jamoa uchun muhim qo‘shimcha

Aichi–Nagoya-2026da O‘zbekiston delegatsiyasi katta tarkib bilan ishtirok etmoqda. Milliy olimpiya qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, mamlakat sharafini 42 ta sport turida 396 nafar sportchi himoya qilmoqda.

Shohista Nazarovaning bronza medali ana shu katta delegatsiyaning medallar jamg‘armasiga qo‘shildi.

Eng muhimi, kurash bahslarida O‘zbekiston vakillari nafaqat medallar uchun kurashmoqda, balki bir qator vazn toifalarida yuqori natijalarni qayd etmoqda. Nazarovaning yarimfinalgacha yetib borib, bronza medalini qo‘lga kiritishi ham ana shu natijalardan biri bo‘ldi.

Shohista Nazarova uchun Aichi–Nagoya-2026 bronza medal bilan yakunlandi. Endi -78 kg vaznda O‘zbekistonning yana bir vakili Pokizaxon Kamoldinovaning finaldagi ishtiroki kutilmoqda.

Shohista NazarovaPokizaxon KamoldinovaAichi–Nagoya-2026Osiyo o‘yinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiPokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiBugun 14:57Aichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlariAichi-Nagoyada O‘zbekistonning xalqaro sport maydonidagi muhim uchrashuvlari26 sentabr 17:47O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?26 sentabr 12:58Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldiArina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi26 sentabr 12:53Shohruhxon Bahtiyorov finalda raqibini yengib, tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdiShohruhxon Bahtiyorov finalda raqibini yengib, tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdiKecha 16:37Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladi24 sentabr 10:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi