Shohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldi
O‘zbekiston delegatsiyasi Aichi–Nagoya-2026 XX yozgi Osiyo o‘yinlarida medallar jamg‘armasini yana bir sovrin bilan boyitdi. Kurash bo‘yicha milliy jamoa a’zosi Shohista Nazarova -78 kg vazn toifasida bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
Qizig‘i, uning medal yo‘li yarimfinalda O‘zbekistonning yana bir vakili Pokizaxon Kamoldinova bilan to‘qnash keldi. Gilamdagi ichki raqobatda Kamoldinova g‘alaba qozonib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Nazarova esa Osiyo o‘yinlarini bronza medal bilan yakunladi.
Bir vaznda ikki o‘zbekistonlik sportchi
O‘zbekiston kurash jamoasining -78 kg vazn toifasida ikki nafar vakili ishtirok etgan. Milliy olimpiya qo‘mitasi ma’lumotlarida ham Shohista Nazarova va Pokizaxon Kamoldinova mazkur vazn toifasidagi ishtirokchilar sifatida qayd etilgan.
Nazarova musobaqani muvaffaqiyatli o‘tkazib, yarimfinalgacha yetib bordi. Bu bosqichda uning raqibi hamyurti Pokizaxon Kamoldinova bo‘ldi.
Ikki o‘zbek polvoni o‘rtasidagi bahsda Kamoldinova ustun keldi va oltin medal uchun kurashish huquqini qo‘lga kiritdi. Nazarova esa bronza medali bilan kifoyalandi.
O‘zbekiston uchun yana bir medal
Shohista Nazarovaning bronza medali Aichi–Nagoya-2026da O‘zbekiston delegatsiyasi hisobini yana boyitdi.
Musobaqaning 8-kuni yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston delegatsiyasi 10 ta oltin, 17 ta kumush va 11 ta bronza — jami 38 ta medalni qo‘lga kiritgan edi. Shu kuni kurashchilar Shohruhxon Baxtiyorov va Ibodatxon Og‘ajonova oltin, Bekmurod Oltiboyev esa bronza medal olgan.
Nazarovaning sovrini esa kurashchilarning Aichi–Nagoya-2026dagi navbatdagi medallaridan biri bo‘ldi.
Endi barcha e’tibor Pokizaxon Kamoldinovaga
Shohista Nazarova uchun musobaqa bronza medal bilan yakunlangan bo‘lsa, -78 kg vazn toifasidagi yana bir o‘zbekistonlik polvon — Pokizaxon Kamoldinova oltin medal uchun kurashish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
Shu tariqa, bir vazn toifasida ikki nafar o‘zbekistonlik sportchi yarimfinalgacha yetib bordi. Ulardan biri medalni kafolatlagan holda musobaqani yakunlagan bo‘lsa, ikkinchisi endi Osiyo o‘yinlari chempionligi uchun gilamga chiqadi.
Bu holat O‘zbekiston kurash maktabida mazkur vazn toifasida raqobat yuqori ekanini ham ko‘rsatdi.
Nazarovaning bronzasi — jamoa uchun muhim qo‘shimcha
Aichi–Nagoya-2026da O‘zbekiston delegatsiyasi katta tarkib bilan ishtirok etmoqda. Milliy olimpiya qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, mamlakat sharafini 42 ta sport turida 396 nafar sportchi himoya qilmoqda.
Shohista Nazarovaning bronza medali ana shu katta delegatsiyaning medallar jamg‘armasiga qo‘shildi.
Eng muhimi, kurash bahslarida O‘zbekiston vakillari nafaqat medallar uchun kurashmoqda, balki bir qator vazn toifalarida yuqori natijalarni qayd etmoqda. Nazarovaning yarimfinalgacha yetib borib, bronza medalini qo‘lga kiritishi ham ana shu natijalardan biri bo‘ldi.
Shohista Nazarova uchun Aichi–Nagoya-2026 bronza medal bilan yakunlandi. Endi -78 kg vaznda O‘zbekistonning yana bir vakili Pokizaxon Kamoldinovaning finaldagi ishtiroki kutilmoqda.
Izohlar 0
…