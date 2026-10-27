“Brayton”ga qarshi bahs oldidan: “Manchester Siti” yetakchilari nega tarkibdan chiqarildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska jismoniy charchoq va tig‘iz taqvim sababli jamoaning 5 nafar yetakchi futbolchisiga uch kunlik ta’til berdi.
- Erling Xoland, Janluiji Donnarumma, Ruben Diash, Elliot Anderson va Yoshko Gvardiol «Aston Villa»ga qarshi kechgan og‘ir bahsdan so‘ng kuch to‘plash uchun tarkibdan vaqtincha chiqarildi.
Angliya Premer-ligasining so‘nggi turida «Aston Villa» maydonida 1:2 hisobida mavsumdagi ilk mag‘lubiyatini tan olgan «Manchester Siti» lagerida jiddiy qarorlar qabul qilindi. Jamoa bosh murabbiyi Enso Mareska asosiy tarkibning naq 5 nafar muhim yulduziga qisqa muddatli ta’til taqdim etganini rasman e’lon qildi.
City Xtra nashri xabariga ko‘ra, italiyalik mutaxassis taqvim tig‘izligi va jismoniy charchoqlarni inobatga olib, Erling Xoland, Janluiji Donnarumma, Ruben Diash, Elliot Anderson va Yoshko Gvardiolga uch kunlik hordiq chiqarish imkonini bergan.
«Ular to‘liq shay holda qaytishadi»: Mareskaning izohi
«Shaharliklar» bosh murabbiyi mazkur qarorning maqsadini quyidagicha ochiqladi:
Energiyani tiklash zarurati: «Ushbu uch kunlik ta’til ularga kuch to‘plash, jismoniy va ruhiy energiyasini qayta tiklashga yordam beradi. Ular maydonga to‘liq shay holatda qaytishadi», — deya ta’kidladi Enso Mareska;
Mag‘lubiyatdan keyingi xulosa: «Aston Villa»ga qarshi kechgan og‘ir bahs yetakchilarda katta kuch yo‘qotishiga sabab bo‘lgani bois, murabbiylar shtabi ularni navbatdagi Premer-liga va Yevropa maydonlaridagi muhim bahslarga asrashni lozim topgan;
Muqobil variantlarga imkoniyat: Ushbu yulduzlarning safda bo‘lmasligi zaxiradagi yoshlar va kam o‘yin amaliyotiga ega futbolchilar uchun o‘z salohiyatini namoyish etishga keng yo‘l ochadi.
Kubok bahsi yaqinlashmoqda: «Brayton»ga qarshi kimlar o‘ynaydi?
«Manchester Siti» 28 oktyabrdan 29 oktyabrga o‘tar kechasi, Toshkent vaqti bilan soat 00:30 da Angliya ligasi kubogi 4-bosqichi doirasida o‘z maydonida «Brayton»ni qabul qiladi:
Himoya va darvozada yangilanish: Donnarumma, Diash va Gvardiolning yo‘qligi darvozani Jeronimo Rulliga, mudofaa markazi va qanotlarini esa Abduqodir Husanov, Riko Lyuis va Niko O'Rayliga ishonib topshirilishini anglatadi;
Hujum markazi: Erling Xolandning o‘rnini «Norvich»ga qarshi avvalgi bosqichda ikkita gol urgan 17 yoshli hujumchi Floyd Samba egallashi kutilmoqda;
Markaziy chiziq: Andersonga berilgan hordiq evaziga Mateo Kovachich va Ayub Buaddi markazda to‘liq nazoratni o‘z qo‘liga olishi mumkin.
Ta’tilga chiqarilgan 5 yetakchi va kubok uchrashuvi tafsilotlari
Yo‘nalish
Murabbiy qarori va bahs tafsilotlari
Ta’tilga chiqqan yulduzlar
Erling Xoland, Janluiji Donnarumma, Ruben Diash, Elliot Anderson, Yoshko Gvardiol
Ta’til muddati
3 kun («Kuch to‘plash va energiyani tiklash uchun»)
Asosiy sabab
«Aston Villa»ga qarshi (1:2) og‘ir bahs va mavsumdagi ilk mag‘lubiyat
Navbatdagi bahs
Angliya ligasi kubogi, 4-bosqich: «Manchester Siti» — «Brayton»
Bahs vaqti
28 oktyabrdan 29 oktyabrga o‘tar kechasi, soat 00:30 (Toshkent vaqti bilan)
O‘yin maydoni
«Etihad» stadioni (Manchester)
Izohlar 0
…