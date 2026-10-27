“Brayton”ga qarshi bahs oldidan: “Manchester Siti” yetakchilari nega tarkibdan chiqarildi?

·6·Sport
“Brayton”ga qarshi bahs oldidan: “Manchester Siti” yetakchilari nega tarkibdan chiqarildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska jismoniy charchoq va tig‘iz taqvim sababli jamoaning 5 nafar yetakchi futbolchisiga uch kunlik ta’til berdi.
  • Erling Xoland, Janluiji Donnarumma, Ruben Diash, Elliot Anderson va Yoshko Gvardiol «Aston Villa»ga qarshi kechgan og‘ir bahsdan so‘ng kuch to‘plash uchun tarkibdan vaqtincha chiqarildi.

Angliya Premer-ligasining so‘nggi turida «Aston Villa» maydonida 1:2 hisobida mavsumdagi ilk mag‘lubiyatini tan olgan «Manchester Siti» lagerida jiddiy qarorlar qabul qilindi. Jamoa bosh murabbiyi Enso Mareska asosiy tarkibning naq 5 nafar muhim yulduziga qisqa muddatli ta’til taqdim etganini rasman e’lon qildi.

City Xtra nashri xabariga ko‘ra, italiyalik mutaxassis taqvim tig‘izligi va jismoniy charchoqlarni inobatga olib, Erling Xoland, Janluiji Donnarumma, Ruben Diash, Elliot Anderson va Yoshko Gvardiolga uch kunlik hordiq chiqarish imkonini bergan.

«Ular to‘liq shay holda qaytishadi»: Mareskaning izohi

«Shaharliklar» bosh murabbiyi mazkur qarorning maqsadini quyidagicha ochiqladi:

  • Energiyani tiklash zarurati: «Ushbu uch kunlik ta’til ularga kuch to‘plash, jismoniy va ruhiy energiyasini qayta tiklashga yordam beradi. Ular maydonga to‘liq shay holatda qaytishadi», — deya ta’kidladi Enso Mareska;

  • Mag‘lubiyatdan keyingi xulosa: «Aston Villa»ga qarshi kechgan og‘ir bahs yetakchilarda katta kuch yo‘qotishiga sabab bo‘lgani bois, murabbiylar shtabi ularni navbatdagi Premer-liga va Yevropa maydonlaridagi muhim bahslarga asrashni lozim topgan;

  • Muqobil variantlarga imkoniyat: Ushbu yulduzlarning safda bo‘lmasligi zaxiradagi yoshlar va kam o‘yin amaliyotiga ega futbolchilar uchun o‘z salohiyatini namoyish etishga keng yo‘l ochadi.

Kubok bahsi yaqinlashmoqda: «Brayton»ga qarshi kimlar o‘ynaydi?

«Manchester Siti» 28 oktyabrdan 29 oktyabrga o‘tar kechasi, Toshkent vaqti bilan soat 00:30 da Angliya ligasi kubogi 4-bosqichi doirasida o‘z maydonida «Brayton»ni qabul qiladi:

  • Himoya va darvozada yangilanish: Donnarumma, Diash va Gvardiolning yo‘qligi darvozani Jeronimo Rulliga, mudofaa markazi va qanotlarini esa Abduqodir Husanov, Riko Lyuis va Niko O'Rayliga ishonib topshirilishini anglatadi;

  • Hujum markazi: Erling Xolandning o‘rnini «Norvich»ga qarshi avvalgi bosqichda ikkita gol urgan 17 yoshli hujumchi Floyd Samba egallashi kutilmoqda;

  • Markaziy chiziq: Andersonga berilgan hordiq evaziga Mateo Kovachich va Ayub Buaddi markazda to‘liq nazoratni o‘z qo‘liga olishi mumkin.

Ta’tilga chiqarilgan 5 yetakchi va kubok uchrashuvi tafsilotlari

Yo‘nalish

Murabbiy qarori va bahs tafsilotlari

Ta’tilga chiqqan yulduzlar

Erling Xoland, Janluiji Donnarumma, Ruben Diash, Elliot Anderson, Yoshko Gvardiol

Ta’til muddati

3 kun («Kuch to‘plash va energiyani tiklash uchun»)

Asosiy sabab

«Aston Villa»ga qarshi (1:2) og‘ir bahs va mavsumdagi ilk mag‘lubiyat

Navbatdagi bahs

Angliya ligasi kubogi, 4-bosqich: «Manchester Siti» — «Brayton»

Bahs vaqti

28 oktyabrdan 29 oktyabrga o‘tar kechasi, soat 00:30 (Toshkent vaqti bilan)

O‘yin maydoni

«Etihad» stadioni (Manchester)

Manchester SitiAngliya Premer-ligasiEnso MareskaAngliya ligasi kubogi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Mareskadan kutilmagan qaror: “Brayton”ga qarshi bahsda Husanov qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Bugun 19:29Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?Husanov nima uchun markazga qaytarildi va ekspertlar nega Mareskani tanqid qilmoqda?Kecha 17:00Enso Mareska nima uchun “Aston Villa”ning to‘psiz harakatidan xavotirda?Enso Mareska nima uchun “Aston Villa”ning to‘psiz harakatidan xavotirda?22 oktabr 22:41Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!18 sentabr 14:05«Siti»dan 5:0 hisobidagi dahshatli master-klass: Husanovning o‘yini qanday baholandi?«Siti»dan 5:0 hisobidagi dahshatli master-klass: Husanovning o‘yini qanday baholandi?18 sentabr 13:55Mareska “Aston Villa”ga qarshi 4 yillik omadsiz seriya va ilk mag‘lubiyat haqida gapirdiMareska “Aston Villa”ga qarshi 4 yillik omadsiz seriya va ilk mag‘lubiyat haqida gapirdi24 oktabr 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi