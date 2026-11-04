Rafinya va Yamal benefisi: “Barselona” “Aston Villa”ni yirik hisobda tor-mor etdi

·75·Sport
Rafinya va Yamal benefisi: “Barselona” “Aston Villa”ni yirik hisobda tor-mor etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Barselona» o‘z maydonida «Aston Villa»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Uchrashuvning 7-daqiqasida Lamin Yamal hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda Rafinya ikkita gol urib, dublni rasmiylashtirdi.
  • Mazkur g‘alabadan so‘ng 9 ochko jamg‘argan Kataloniya klubi turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarildi, «Aston Villa» esa 3-pog‘onaga tushdi.

Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Kataloniyada kechgan markaziy bahsda «Barselona» Angliyaning «Aston Villa» klubini qabul qilib, ishonchli va yirik 3:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Xansi Flik shogirdlari o‘z maydonida dastlabki daqiqalardan boshlab to‘liq ustunlikni o‘z qo‘liga oldi. Yosh yulduz Lamin Yamalning tezkor goli hamda jamoa sardori Rafinyaning ikkinchi bo‘limdagi ajoyib dubli kataloniyaliklarga muhim uch ochkoni ta’minlab berdi.

Tezkor gol va braziliyalik yetakchining dubli

Uchrashuv taqdiri mezbonlarning hujum chizig‘idagi aniq va keskin harakatlari orqali hal bo‘ldi:

  • Lamin Yamalning erta zarbasi: O‘yinning 7-daqiqasidayoq 19 yoshli vinger raqib himoyasini yorib o‘tib, hisobni ochdi va jamoasiga xotirjamlik bag‘ishladi — 1:0;

  • Rafinyadan ketma-ket zarbalar: Ikkinchi bo‘limda braziliyalik vinger o‘zining yuqori sport formasida ekanini yana bir bor isbotladi. U 52-daqiqada farqni ikkitaga oshirgan bo‘lsa, 64-daqiqada dublini rasmiylashtirib, o‘yinga mantiqiy nuqta qo‘ydi — 3:0;

  • Inglizlarning ojizligi: Birmingem klubi safida Jekson, Buendiya va Makginn kabi futbolchilar faollik ko‘rsatishga uringan bo‘lsa-da, kataloniyaliklar darvozaboni Joan Garsiya va himoya chizig‘i mustahkam o‘yin ko‘rsatib, o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi.

Turnir jadvali: «Barselona» peshqadamlar ta’qibida

Ushbu to‘qnashuv umumiy bosqich yetakchilari o‘rtasidagi o‘rinlarni qayta taqsimlab berdi:

  • «Barselona» 2-o‘rinda: Qo‘lga kiritilgan g‘alaba evaziga Kataloniya klubi 9 ochko jamg‘arib, to‘plar nisbati bo‘yicha umumiy jadvalning 2-pog‘onasiga ko‘tarildi;

  • «Aston Villa»ning ilk yo‘qotishi: 9 ochkoda qolgan ingliz klubi ham yuqori o‘rinlarni tark etmadi va to‘plar farqiga ko‘ra 3-o‘rinni egallab turibdi.

Xansi Flik jamoasi namoyish etayotgan tajovuzkor va hujumkor futbol bu mavsumda «Barselona»ning Chempionlar ligasida asosiy favoritlardan biri ekanini yana bir bor namoyon qilmoqda.

BarselonaAston VillaYevropa Chempionlar ligasiLamin Yamal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flik YECHL to‘qnashuvi oldidan “Aston Villa” va Unai Emeriga yuqori baho berdiHansi Flik YECHL to‘qnashuvi oldidan “Aston Villa” va Unai Emeriga yuqori baho berdiKecha 06:59Barselona — Aston Villa: tarkiblar va jonli matnBarselona — Aston Villa: tarkiblar va jonli matnKecha 23:52Unai Emeri “Kamp Nou”dagi “Barselona”ga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?Unai Emeri “Kamp Nou”dagi “Barselona”ga qarshi bahs oldidan nimalar dedi?Kecha 16:28Gordon “Real” hamda “PSJ”ga qarshi o‘yinlardagi muammolar sababini ochiqladiGordon “Real” hamda “PSJ”ga qarshi o‘yinlardagi muammolar sababini ochiqladi2 noyabr 20:34Kataloniyada 7 ta gol va supershou: “Barselona” “Alaves”ni 6:1 hisobida tor-mor etdiKataloniyada 7 ta gol va supershou: “Barselona” “Alaves”ni 6:1 hisobida tor-mor etdi1 noyabr 07:08Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamin Yamalning natijasiga qanday munosabat bildirdi?Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamin Yamalning natijasiga qanday munosabat bildirdi?27 oktabr 21:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi