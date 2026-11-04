Rafinya va Yamal benefisi: “Barselona” “Aston Villa”ni yirik hisobda tor-mor etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 4-turida «Barselona» o‘z maydonida «Aston Villa»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvning 7-daqiqasida Lamin Yamal hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda Rafinya ikkita gol urib, dublni rasmiylashtirdi.
- Mazkur g‘alabadan so‘ng 9 ochko jamg‘argan Kataloniya klubi turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarildi, «Aston Villa» esa 3-pog‘onaga tushdi.
Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Kataloniyada kechgan markaziy bahsda «Barselona» Angliyaning «Aston Villa» klubini qabul qilib, ishonchli va yirik 3:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Xansi Flik shogirdlari o‘z maydonida dastlabki daqiqalardan boshlab to‘liq ustunlikni o‘z qo‘liga oldi. Yosh yulduz Lamin Yamalning tezkor goli hamda jamoa sardori Rafinyaning ikkinchi bo‘limdagi ajoyib dubli kataloniyaliklarga muhim uch ochkoni ta’minlab berdi.
Tezkor gol va braziliyalik yetakchining dubli
Uchrashuv taqdiri mezbonlarning hujum chizig‘idagi aniq va keskin harakatlari orqali hal bo‘ldi:
Lamin Yamalning erta zarbasi: O‘yinning 7-daqiqasidayoq 19 yoshli vinger raqib himoyasini yorib o‘tib, hisobni ochdi va jamoasiga xotirjamlik bag‘ishladi — 1:0;
Rafinyadan ketma-ket zarbalar: Ikkinchi bo‘limda braziliyalik vinger o‘zining yuqori sport formasida ekanini yana bir bor isbotladi. U 52-daqiqada farqni ikkitaga oshirgan bo‘lsa, 64-daqiqada dublini rasmiylashtirib, o‘yinga mantiqiy nuqta qo‘ydi — 3:0;
Inglizlarning ojizligi: Birmingem klubi safida Jekson, Buendiya va Makginn kabi futbolchilar faollik ko‘rsatishga uringan bo‘lsa-da, kataloniyaliklar darvozaboni Joan Garsiya va himoya chizig‘i mustahkam o‘yin ko‘rsatib, o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi.
Turnir jadvali: «Barselona» peshqadamlar ta’qibida
Ushbu to‘qnashuv umumiy bosqich yetakchilari o‘rtasidagi o‘rinlarni qayta taqsimlab berdi:
«Barselona» 2-o‘rinda: Qo‘lga kiritilgan g‘alaba evaziga Kataloniya klubi 9 ochko jamg‘arib, to‘plar nisbati bo‘yicha umumiy jadvalning 2-pog‘onasiga ko‘tarildi;
«Aston Villa»ning ilk yo‘qotishi: 9 ochkoda qolgan ingliz klubi ham yuqori o‘rinlarni tark etmadi va to‘plar farqiga ko‘ra 3-o‘rinni egallab turibdi.
Xansi Flik jamoasi namoyish etayotgan tajovuzkor va hujumkor futbol bu mavsumda «Barselona»ning Chempionlar ligasida asosiy favoritlardan biri ekanini yana bir bor namoyon qilmoqda.
Izohlar 0
…