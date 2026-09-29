Lamin Yamal tanlov qildi: Messi, Pele yoki Maradona?
«Barselona» va Ispaniya terma jamoasi vingeri Lamin Yamal futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchi kim, degan savolga aniq javob berdi. Yosh yulduz uchta afsona — Lionel Messi, Pele va Diyego Maradona orasidan tanlov qilar ekan, uning javobi kutilganidek yana «Barselona» tarixining eng buyuk nomlaridan biriga borib taqaldi.
Yamalning fikricha, u shaxsan ko‘rgan va kuzatgan futbolchilar orasida Lionel Messi tarixdagi eng buyuk futbolchi hisoblanadi.
«Messi, Pele yoki Maradona?»
Yamalga futbol tarixidagi uch buyuk yulduz — Lionel Messi, Pele va Diyego Maradona taqqoslangan holda savol berilgan.
U esa tanlovini uzoq o‘ylamay izohlagan.
«Men ko‘rganlarimga asoslanib, Messini tarixdagi eng buyuk futbolchi deb aytgan bo‘lardim».
Yamal bu fikrini Messining faoliyati davomida erishgan natijalari bilan bog‘lagan.
«Chunki u shu paytgacha juda ko‘p narsaga erishdi va hali ham shunday davom etmoqda».
Yosh futbolchining bu fikrini uning Messiga bo‘lgan avvalgi munosabati ham to‘ldirib turadi. Yamal bundan oldin Messini o‘ziga xos futbolchi sifatida ta’riflab, «Leo Messi kabi boshqa futbolchi bo‘lmaydi», degan fikrni bildirgan.
Yamal uchun Messi — oddiy futbol afsonasi emas
Yamalning Messiga bo‘lgan hurmati tabiiy ravishda «Barselona» muhiti bilan ham bog‘liq.
Kataloniya klubi akademiyasi — «La Masiya» tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Yamalning professional futboldagi shakllanishi ham «Barselona» bilan bog‘langan. Shuning uchun klub tarixida alohida o‘ringa ega bo‘lgan Messining yosh avlod vakillariga ta’siri sezilarli.
Yamalning o‘zi ham Messi va Ronaldu emas, balki Messi va Ronaldinoni futboldagi o‘zi uchun katta ilhom manbalari sifatida tilga olgan. Ularning o‘yinida muxlislarga zavq berish va o‘ziga xos uslubni namoyish etish xususiyatini alohida qadrlashini aytgan.
E’tiborlisi — Yamalning o‘zi ham tarix yaratmoqda
Lamin Yamal hali juda yosh bo‘lishiga qaramay, futbolning eng yuqori darajasida allaqachon katta e’tiborga tushgan.
Uning o‘yinida tezlik, texnika, raqibni aldash va maydonda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati muhim o‘rin tutadi. Yamalning o‘zi esa futboldagi eng muhim ustunligini aynan o‘z uslubi deb hisoblaydi.
Shu jihatdan qaraganda, uning Messi haqidagi fikri yana bir qiziq savolni paydo qiladi: bugungi futbolda Messidan ilhomlanayotgan Yamal kelajakda o‘zi ham tarixdagi buyuk futbolchilar qatoriga kirishi mumkinmi?
Bu savolga hozir javob berishga hali erta. Ammo bir narsa aniq — Yamalning futboldagi yo‘li endigina boshlangan va uning o‘zi bugun afsona deb atayotgan Messi nomi bilan «Barselona»da alohida tarixiy bog‘liqlikka ega.
Yamal esa o‘z tanlovini qildi: uning ko‘zida futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchi — Lionel Messi.
Izohlar 0
…