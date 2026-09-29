Lamin Yamal tanlov qildi: Messi, Pele yoki Maradona?

·0·Sport
Lamin Yamal tanlov qildi: Messi, Pele yoki Maradona?

«Barselona» va Ispaniya terma jamoasi vingeri Lamin Yamal futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchi kim, degan savolga aniq javob berdi. Yosh yulduz uchta afsona — Lionel Messi, Pele va Diyego Maradona orasidan tanlov qilar ekan, uning javobi kutilganidek yana «Barselona» tarixining eng buyuk nomlaridan biriga borib taqaldi.

Yamalning fikricha, u shaxsan ko‘rgan va kuzatgan futbolchilar orasida Lionel Messi tarixdagi eng buyuk futbolchi hisoblanadi.

«Messi, Pele yoki Maradona?»

Yamalga futbol tarixidagi uch buyuk yulduz — Lionel Messi, Pele va Diyego Maradona taqqoslangan holda savol berilgan.

U esa tanlovini uzoq o‘ylamay izohlagan.

«Men ko‘rganlarimga asoslanib, Messini tarixdagi eng buyuk futbolchi deb aytgan bo‘lardim».

Yamal bu fikrini Messining faoliyati davomida erishgan natijalari bilan bog‘lagan.

«Chunki u shu paytgacha juda ko‘p narsaga erishdi va hali ham shunday davom etmoqda».

Yosh futbolchining bu fikrini uning Messiga bo‘lgan avvalgi munosabati ham to‘ldirib turadi. Yamal bundan oldin Messini o‘ziga xos futbolchi sifatida ta’riflab, «Leo Messi kabi boshqa futbolchi bo‘lmaydi», degan fikrni bildirgan.

Yamal uchun Messi — oddiy futbol afsonasi emas

Yamalning Messiga bo‘lgan hurmati tabiiy ravishda «Barselona» muhiti bilan ham bog‘liq.

Kataloniya klubi akademiyasi — «La Masiya» tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Yamalning professional futboldagi shakllanishi ham «Barselona» bilan bog‘langan. Shuning uchun klub tarixida alohida o‘ringa ega bo‘lgan Messining yosh avlod vakillariga ta’siri sezilarli.

Yamalning o‘zi ham Messi va Ronaldu emas, balki Messi va Ronaldinoni futboldagi o‘zi uchun katta ilhom manbalari sifatida tilga olgan. Ularning o‘yinida muxlislarga zavq berish va o‘ziga xos uslubni namoyish etish xususiyatini alohida qadrlashini aytgan.

E’tiborlisi — Yamalning o‘zi ham tarix yaratmoqda

Lamin Yamal hali juda yosh bo‘lishiga qaramay, futbolning eng yuqori darajasida allaqachon katta e’tiborga tushgan.

Uning o‘yinida tezlik, texnika, raqibni aldash va maydonda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati muhim o‘rin tutadi. Yamalning o‘zi esa futboldagi eng muhim ustunligini aynan o‘z uslubi deb hisoblaydi.

Shu jihatdan qaraganda, uning Messi haqidagi fikri yana bir qiziq savolni paydo qiladi: bugungi futbolda Messidan ilhomlanayotgan Yamal kelajakda o‘zi ham tarixdagi buyuk futbolchilar qatoriga kirishi mumkinmi?

Bu savolga hozir javob berishga hali erta. Ammo bir narsa aniq — Yamalning futboldagi yo‘li endigina boshlangan va uning o‘zi bugun afsona deb atayotgan Messi nomi bilan «Barselona»da alohida tarixiy bog‘liqlikka ega.

Yamal esa o‘z tanlovini qildi: uning ko‘zida futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchi — Lionel Messi.

Lamin YamalBarselonaLionel Messi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joau Feliks Lamin Yamalni «Oltin toʻp»ning asosiy favoriti deb atadiJoau Feliks Lamin Yamalni «Oltin toʻp»ning asosiy favoriti deb atadi27 sentabr 18:11Jerard Martin Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga loyiq deb topdiJerard Martin Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga loyiq deb topdi26 sentabr 11:58Lamin Yamal: „Oʻzim kabi oʻynaydigan futbolchilar juda kam“Lamin Yamal: „Oʻzim kabi oʻynaydigan futbolchilar juda kam“24 sentabr 21:56Entoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdiEntoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdi24 sentabr 16:16«Navbat bizniki!»: Lamin Yamal YECHL finali haqida gapirdi - "qasos rejasi"ni ochiqladi«Navbat bizniki!»: Lamin Yamal YECHL finali haqida gapirdi - "qasos rejasi"ni ochiqladi24 sentabr 06:48Lamin Yamal Mbappe va Rafinyaning dahshatli tezligi haqida ochiq tan oldiLamin Yamal Mbappe va Rafinyaning dahshatli tezligi haqida ochiq tan oldi23 sentabr 11:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi