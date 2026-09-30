Lamin Yamal 2026 yilgi “Oltin to‘p” haqida gapirdi: “Men faqat bu sovrin uchun o‘ynamayman!"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 19 yoshli Lamin Yamal 2026 yilgi "Oltin to'p" sovrini uchun ovoz berish jarayoni yakunlanganini, ammo u uchun jamoaviy g'alabalar va muxlislar ishonchi shaxsiy mukofotlardan ustun ekanini ta'kidladi.
- Xorvatiyaga qarshi o'yinda dubl qayd etgan iqtidorli vinger faqat sovrin uchun o'ynamasligini, balki terma jamoa va klubning yuqori maqsadlari sari harakat qilishini bildirdi.
- "Oltin to'p"ning 2026 yilgi g'olibi 26 oktyabr kuni Londonda bo'lib o'tadigan marosimda aniqlanadi.
Ispaniya milliy terma jamoasi va «Barselona» klubining 19 yoshli yorqin yulduzi Lamin Yamal 2026 yil yakunlari bo‘yicha jahon futbolining eng oliy individual sovrini — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) uchun imkoniyatlari xususida ochiq va mulohazali fikr bildirdi. Nufuzli mukofotga rasmiy nomzodlar qatoridan o‘rin olgan iqtidorli vinger ovoz berish jarayoni yakunlangani, ammo uning uchun shaxsiy unvonlardan ko‘ra jamoaviy g‘alabalar va muxlislar ishonchi ancha ustun ekanini ta’kidladi.
«Marca» nashriga bergan intervyusida u faqat «Oltin to‘p» vasvasasi bilan yashamasligini, terma jamoa va yangi mavsumdagi yuksak maqsadlar sari harakat qilayotganini alohida qayd etdi. Yaqindagina Xorvatiyaga qarshi bahsda (4:1) ikkita gol urib, fenomenal formada ekanini isbotlagan futbolchi uchun haqiqiy sinov endi boshlanadi: sayyoramizning 2026 yildagi eng yaxshi o‘yinchisi nomi 26 oktyabr kuni London shahrida bo‘lib o‘tadigan tantanali gala-marosimda rasman e’lon qilinadi.
«Ovoz berish yakuni, Xorvatiyaga dubl va London intrigasi»: 5 ta asosiy nuqta
Lamin Yamalning bayonoti va «Oltin to‘p-2026» poygasi bo‘yicha eng muhim faktlar:
Ovoz berish rasman yakunlandi: 2026 yilgi «Oltin to‘p» bo‘yicha ovoz berish jarayonlari to‘xtatildi va nomzodlar yakuniy qarorni kutmoqda;
«Faqat sovrin uchun o‘ynamayman»: 19 yoshli hujumchi o‘zi, muxlislari, terma jamoasi va bo‘lajak g‘alabalar uchun maydonga tushishini ta’kidladi;
Xorvatiyaga qarshi dubl: Yamal Ispaniya milliy jamoasining Xorvatiya ustidan qozongan 4:1 hisobidagi yirik g‘alabasida 2 ta gol muallifi bo‘ldi;
Nomzodlarning eng yosh yetakchisi: Lamin ushbu nufuzli individual mukofotga da’vogarlarning asosiy favoritlari safida e’tirof etilmoqda;
26 oktyabr — hal qiluvchi sana: Yangi «Oltin to‘p» egasi joriy yilning 26 oktyabr kuni Londonda o‘tkaziladigan tantanali tadbirda taqdirlanadi.
Lamin Yamalning 2026 yilgi ko‘rsatkichlari va «Oltin to‘p» poygasidagi maqomi tasnifi
Ispaniyalik yosh yulduzning musobaqadagi imkoniyatlari, sport formasi va asosiy parametrlari jadvali:
Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari
Lamin Yamalning amaldagi holati va ko‘rsatkichlari
Yoshi va egallagan pozitsiyasi
19 yosh, hujumkor vinger / qanot hujumchisi
So‘nggi xalqaro o‘yindagi natijasi
Ispaniya — Xorvatiya (4:1) bahsida 2 ta gol (dubl)
«Oltin to‘p» bo‘yicha rasmiy maqomi
Top-nomzodlar qatoridan mustahkam o‘rin olgan
Ovoz berish bosqichi holati
Jarayon to‘liq yakunlangan, yakuniy baholash fazasida
Taqdirlash marosimi vaqti va joyi
2026 yil 26 oktyabr, London shahri (Buyuk Britaniya)
Futbolchining shaxsiy falsafasi
«Faqat individual sovrin emas, jamoaviy g‘alabalar muhim»
Futbol va psixologik ekspertiza: Nega Yamal 19 yoshida mutlaq favoritlarga aylandi?
Xalqaro sport ekspertlari, futbol tahlilchilari va sharhlovchilarining xulosalari:
«Erta ulg‘aygan fenomen va ruhiy barqarorlik»: 19 yoshli futbolchining «Oltin to‘p» haqidagi bosiq va falsafiy munosabati uning maydonda ham, hayotda ham yoshiga nisbatan ancha ulg‘ayganidan dalolat beradi; ko‘plab yosh yulduzlar shuhratparastlik va individual sovrinlar vasvasasi ortidan ruhiy bosimga uchrayotgan bir davrda, Yamalning diqqatini faqat jamoaviy g‘alabalarga qaratishi uni chinakam buyuklik sari yetaklaydi;
Terma jamoa va klubdagi yetakchilik: Xorvatiya kabi tajribali va kuchli raqib darvozasiga ikki bor yo‘l topishi Lamin nafaqat klub miqyosida, balki xalqaro eng yuqori arenalarda ham hal qiluvchi figuraga aylanganini ko‘rsatdi; uning maydondagi tezligi, driblingi va nostandart fikrlashi zamonaviy futbol himoyachilari uchun eng og‘ir bosh og‘rig‘idir;
Londondagi tarixiy intriga: Ovoz berish yakunlangani sababli endi sahna ortidagi taxminlar kuchaymoqda; agar 26 oktyabr kuni Lamin Yamal «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritsa, u futbol tarixidagi eng yosh sovrindorlardan biri sifatida mutlaq yangi rekordchiga aylanishi mumkin.
Sizningcha, 19 yoshli Lamin Yamal 2026 yil yakunlariga ko‘ra «Oltin to‘p» sovriniga haqlimi yoki bu yilgi boshqa da’vogarlarning imkoniyati yuqoriroq deb hisoblaysiz? Yamal kelajakda Messi va Ronaldu darajasidagi uzoq yillik hukmronlikni o‘rnata oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi eng qaynoq intriga tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…