Lamin Yamal 2026 yilgi “Oltin to‘p” haqida gapirdi: “Men faqat bu sovrin uchun o‘ynamayman!"

·2·Sport
Lamin Yamal 2026 yilgi “Oltin to‘p” haqida gapirdi: “Men faqat bu sovrin uchun o‘ynamayman!"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 19 yoshli Lamin Yamal 2026 yilgi "Oltin to'p" sovrini uchun ovoz berish jarayoni yakunlanganini, ammo u uchun jamoaviy g'alabalar va muxlislar ishonchi shaxsiy mukofotlardan ustun ekanini ta'kidladi.
  • Xorvatiyaga qarshi o'yinda dubl qayd etgan iqtidorli vinger faqat sovrin uchun o'ynamasligini, balki terma jamoa va klubning yuqori maqsadlari sari harakat qilishini bildirdi.
  • "Oltin to'p"ning 2026 yilgi g'olibi 26 oktyabr kuni Londonda bo'lib o'tadigan marosimda aniqlanadi.

Ispaniya milliy terma jamoasi va «Barselona» klubining 19 yoshli yorqin yulduzi Lamin Yamal 2026 yil yakunlari bo‘yicha jahon futbolining eng oliy individual sovrini — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) uchun imkoniyatlari xususida ochiq va mulohazali fikr bildirdi. Nufuzli mukofotga rasmiy nomzodlar qatoridan o‘rin olgan iqtidorli vinger ovoz berish jarayoni yakunlangani, ammo uning uchun shaxsiy unvonlardan ko‘ra jamoaviy g‘alabalar va muxlislar ishonchi ancha ustun ekanini ta’kidladi.

«Marca» nashriga bergan intervyusida u faqat «Oltin to‘p» vasvasasi bilan yashamasligini, terma jamoa va yangi mavsumdagi yuksak maqsadlar sari harakat qilayotganini alohida qayd etdi. Yaqindagina Xorvatiyaga qarshi bahsda (4:1) ikkita gol urib, fenomenal formada ekanini isbotlagan futbolchi uchun haqiqiy sinov endi boshlanadi: sayyoramizning 2026 yildagi eng yaxshi o‘yinchisi nomi 26 oktyabr kuni London shahrida bo‘lib o‘tadigan tantanali gala-marosimda rasman e’lon qilinadi.

«Ovoz berish yakuni, Xorvatiyaga dubl va London intrigasi»: 5 ta asosiy nuqta

Lamin Yamalning bayonoti va «Oltin to‘p-2026» poygasi bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • Ovoz berish rasman yakunlandi: 2026 yilgi «Oltin to‘p» bo‘yicha ovoz berish jarayonlari to‘xtatildi va nomzodlar yakuniy qarorni kutmoqda;

  • «Faqat sovrin uchun o‘ynamayman»: 19 yoshli hujumchi o‘zi, muxlislari, terma jamoasi va bo‘lajak g‘alabalar uchun maydonga tushishini ta’kidladi;

  • Xorvatiyaga qarshi dubl: Yamal Ispaniya milliy jamoasining Xorvatiya ustidan qozongan 4:1 hisobidagi yirik g‘alabasida 2 ta gol muallifi bo‘ldi;

  • Nomzodlarning eng yosh yetakchisi: Lamin ushbu nufuzli individual mukofotga da’vogarlarning asosiy favoritlari safida e’tirof etilmoqda;

  • 26 oktyabr — hal qiluvchi sana: Yangi «Oltin to‘p» egasi joriy yilning 26 oktyabr kuni Londonda o‘tkaziladigan tantanali tadbirda taqdirlanadi.

Lamin Yamalning 2026 yilgi ko‘rsatkichlari va «Oltin to‘p» poygasidagi maqomi tasnifi

Ispaniyalik yosh yulduzning musobaqadagi imkoniyatlari, sport formasi va asosiy parametrlari jadvali:

Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari

Lamin Yamalning amaldagi holati va ko‘rsatkichlari

Yoshi va egallagan pozitsiyasi

19 yosh, hujumkor vinger / qanot hujumchisi

So‘nggi xalqaro o‘yindagi natijasi

Ispaniya — Xorvatiya (4:1) bahsida 2 ta gol (dubl)

«Oltin to‘p» bo‘yicha rasmiy maqomi

Top-nomzodlar qatoridan mustahkam o‘rin olgan

Ovoz berish bosqichi holati

Jarayon to‘liq yakunlangan, yakuniy baholash fazasida

Taqdirlash marosimi vaqti va joyi

2026 yil 26 oktyabr, London shahri (Buyuk Britaniya)

Futbolchining shaxsiy falsafasi

«Faqat individual sovrin emas, jamoaviy g‘alabalar muhim»

Futbol va psixologik ekspertiza: Nega Yamal 19 yoshida mutlaq favoritlarga aylandi?

Xalqaro sport ekspertlari, futbol tahlilchilari va sharhlovchilarining xulosalari:

  • «Erta ulg‘aygan fenomen va ruhiy barqarorlik»: 19 yoshli futbolchining «Oltin to‘p» haqidagi bosiq va falsafiy munosabati uning maydonda ham, hayotda ham yoshiga nisbatan ancha ulg‘ayganidan dalolat beradi; ko‘plab yosh yulduzlar shuhratparastlik va individual sovrinlar vasvasasi ortidan ruhiy bosimga uchrayotgan bir davrda, Yamalning diqqatini faqat jamoaviy g‘alabalarga qaratishi uni chinakam buyuklik sari yetaklaydi;

  • Terma jamoa va klubdagi yetakchilik: Xorvatiya kabi tajribali va kuchli raqib darvozasiga ikki bor yo‘l topishi Lamin nafaqat klub miqyosida, balki xalqaro eng yuqori arenalarda ham hal qiluvchi figuraga aylanganini ko‘rsatdi; uning maydondagi tezligi, driblingi va nostandart fikrlashi zamonaviy futbol himoyachilari uchun eng og‘ir bosh og‘rig‘idir;

  • Londondagi tarixiy intriga: Ovoz berish yakunlangani sababli endi sahna ortidagi taxminlar kuchaymoqda; agar 26 oktyabr kuni Lamin Yamal «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritsa, u futbol tarixidagi eng yosh sovrindorlardan biri sifatida mutlaq yangi rekordchiga aylanishi mumkin.

Sizningcha, 19 yoshli Lamin Yamal 2026 yil yakunlariga ko‘ra «Oltin to‘p» sovriniga haqlimi yoki bu yilgi boshqa da’vogarlarning imkoniyati yuqoriroq deb hisoblaysiz? Yamal kelajakda Messi va Ronaldu darajasidagi uzoq yillik hukmronlikni o‘rnata oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futbolidagi eng qaynoq intriga tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Lamin YamalBarselonaOltin to‘p 2026Ispaniya milliy jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikda«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikda22 sentabr 06:23Bekhem Messini 9-«Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogar deb atadiBekhem Messini 9-«Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogar deb atadi17 sentabr 11:49Espanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradiEspanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradiBugun 09:50Lamin Yamal tanlov qildi: Messi, Pele yoki Maradona?Lamin Yamal tanlov qildi: Messi, Pele yoki Maradona?Kecha 07:13Joau Feliks Lamin Yamalni «Oltin toʻp»ning asosiy favoriti deb atadiJoau Feliks Lamin Yamalni «Oltin toʻp»ning asosiy favoriti deb atadi27 sentabr 18:11Jerard Martin Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga loyiq deb topdiJerard Martin Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga loyiq deb topdi26 sentabr 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi