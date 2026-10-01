Usmon Dembele Kilian Mbappe bilan munosabatlariga oydinlik kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Usmon Dembele Kilian Mbappe bilan munosabatlarida kelishmovchilik yuzaga kelgani haqidagi xabarlarni rad etdi.
- Goal.com xabariga ko'ra, bu mish-mishlar Mbappe'ning "Oltin to'p" taqdirlash marosimi oldidan bergan intervyusidan so'ng tarqalgan.
- Dembele ularning do'stligi avvalgidek mustahkam ekanini va hech qanday muammo yo'qligini ta'kidladi.
- U barcha e'tiborini maydondagi o'yinga qaratganini qo'shimcha qildi.
Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Usmon Dembele jamoadoshi Kilian Mbappe bilan oʻrtada kelishmovchilik yuzaga kelgani haqidagi xabarlarni qatʼiyan rad etdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchilarning munosabatlari sovuqlashgani haqidagi mish-mishlar Oltin toʻp taqdirlash marosimi oldidan bildirilgan fikrlardan soʻng tarqalgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jamoaning navbatdagi Millatlar ligasi uchrashuvi oldidan ushbu masalaga toʻxtalib oʻtgan Dembele ikkala futbolchi oʻrtasida hech qanday muammo yoʻqligini va ularning doʻstligi avvalgidek mustahkam ekanini taʼkidladi. Uchrashuvlar doirasida yigʻinga kelgan hujumchi OAVda tarqalgan mish-mishlarga barham berishga qaror qildi.
Mish-mishlarga sabab boʻlgan intervyuMazkur tushunmovchilikka Kilian Mbappening France Football nashriga bergan intervyusi sabab boʻlgandi. Unda hujumchi oʻzlarining oʻtgan faoliyatidagi farqlarni tilga olib: «U doimo iqtidorli oʻyinchi sifatida koʻrilgan, men esa doimo tanlangan inson boʻlganman», deya fikr bildirgan edi.
Bunga javoban Usmon Dembele Liga 1 Plus telekanaliga bergan intervyusida oʻz qarashlarini bayon qilgan. «Men doimo sinfning orqa qismida qattiq mehnat qilganman. Butun faoliyatim davomida ortiqcha gapirmaganman, faqat ishlaganman. Oʻtgan yili PSJ safidagi ajoyib mavsumim uchun munosib taqdirlandim, bu yil esa koʻramiz», degandi futbolchi.
Maydondagi diqqat va kelajakdagi rejalarItaliyaga qarshi boʻladigan oʻyinda Kilian Mbappe maydonga tushmasa, sardorlik bogʻichini taqishi kutilayotgan Usmon Dembele ijtimoiy tarmoqlardagi gap-soʻzlarga eʼtibor bermasligini bildirdi. U oʻz yoshida bunday mayda kelishmovchiliklarga izoh berish niyati yoʻqligini qatʼiy taʼkidladi.
«Biz gaplashib oldik. Stol atrofida yonma-yon oʻtiramiz, hech qanday muammo yoʻq», dedi Dembele. Shuningdek, u barcha eʼtiborini faqat yashil maydondagi oʻyinga qaratganini qoʻshimcha qildi.
Izohlar 0
…