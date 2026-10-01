Usmon Dembele Kilian Mbappe bilan munosabatlariga oydinlik kiritdi

·46·Sport
Usmon Dembele Kilian Mbappe bilan munosabatlariga oydinlik kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Usmon Dembele Kilian Mbappe bilan munosabatlarida kelishmovchilik yuzaga kelgani haqidagi xabarlarni rad etdi.
  • Goal.com xabariga ko'ra, bu mish-mishlar Mbappe'ning "Oltin to'p" taqdirlash marosimi oldidan bergan intervyusidan so'ng tarqalgan.
  • Dembele ularning do'stligi avvalgidek mustahkam ekanini va hech qanday muammo yo'qligini ta'kidladi.
  • U barcha e'tiborini maydondagi o'yinga qaratganini qo'shimcha qildi.

Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Usmon Dembele jamoadoshi Kilian Mbappe bilan oʻrtada kelishmovchilik yuzaga kelgani haqidagi xabarlarni qatʼiyan rad etdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchilarning munosabatlari sovuqlashgani haqidagi mish-mishlar Oltin toʻp taqdirlash marosimi oldidan bildirilgan fikrlardan soʻng tarqalgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jamoaning navbatdagi Millatlar ligasi uchrashuvi oldidan ushbu masalaga toʻxtalib oʻtgan Dembele ikkala futbolchi oʻrtasida hech qanday muammo yoʻqligini va ularning doʻstligi avvalgidek mustahkam ekanini taʼkidladi. Uchrashuvlar doirasida yigʻinga kelgan hujumchi OAVda tarqalgan mish-mishlarga barham berishga qaror qildi.

Mish-mishlarga sabab boʻlgan intervyu

Mazkur tushunmovchilikka Kilian Mbappening France Football nashriga bergan intervyusi sabab boʻlgandi. Unda hujumchi oʻzlarining oʻtgan faoliyatidagi farqlarni tilga olib: «U doimo iqtidorli oʻyinchi sifatida koʻrilgan, men esa doimo tanlangan inson boʻlganman», deya fikr bildirgan edi.

Bunga javoban Usmon Dembele Liga 1 Plus telekanaliga bergan intervyusida oʻz qarashlarini bayon qilgan. «Men doimo sinfning orqa qismida qattiq mehnat qilganman. Butun faoliyatim davomida ortiqcha gapirmaganman, faqat ishlaganman. Oʻtgan yili PSJ safidagi ajoyib mavsumim uchun munosib taqdirlandim, bu yil esa koʻramiz», degandi futbolchi.

Maydondagi diqqat va kelajakdagi rejalar

Italiyaga qarshi boʻladigan oʻyinda Kilian Mbappe maydonga tushmasa, sardorlik bogʻichini taqishi kutilayotgan Usmon Dembele ijtimoiy tarmoqlardagi gap-soʻzlarga eʼtibor bermasligini bildirdi. U oʻz yoshida bunday mayda kelishmovchiliklarga izoh berish niyati yoʻqligini qatʼiy taʼkidladi.

«Biz gaplashib oldik. Stol atrofida yonma-yon oʻtiramiz, hech qanday muammo yoʻq», dedi Dembele. Shuningdek, u barcha eʼtiborini faqat yashil maydondagi oʻyinga qaratganini qoʻshimcha qildi.

Usmon DembeleKilian MbappeFransiyaMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usmon Dembele Belgiya qarshisida Fransiyani sardor sifatida boshlab boradiUsmon Dembele Belgiya qarshisida Fransiyani sardor sifatida boshlab boradi26 sentabr 16:15Fransiya terma jamoasi Belgiya bilan oʻyinga tayyorgarlik koʻrmoqdaFransiya terma jamoasi Belgiya bilan oʻyinga tayyorgarlik koʻrmoqda27 sentabr 19:10Zineddin Zidan Fransiya termasidagi debyutini gʻalaba bilan boshladiZineddin Zidan Fransiya termasidagi debyutini gʻalaba bilan boshladi26 sentabr 12:35Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiKylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdi22 sentabr 00:52Kylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordiKylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordi23 sentabr 09:39Kilian Mbappe jarohat tufayli Fransiya safini tark etdiKilian Mbappe jarohat tufayli Fransiya safini tark etdi26 sentabr 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi