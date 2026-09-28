O‘zbekiston U-17 Shimkentdagi trillerda Qozog‘istonni penaltilarda yengdi!

·33·Sport
O‘zbekiston U-17 Shimkentdagi trillerda Qozog‘istonni penaltilarda yengdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston U-17 terma jamoasi Shimkentdagi o‘rtoqlik uchrashuvida Qozog‘iston U-17 jamoasini penaltilar seriyasida 4:3 hisobida mag‘lub etdi.
  • Asosiy vaqtda qayd etilgan 3:3 hisobidagi durangdan so‘ng o‘zbekistonlik yoshlar avvalgi o‘yindagi mag‘lubiyat uchun revansh oldi.
  • Bu ikki o‘yin davomida jami 14 ta gol urilgani, hujumkor futbol namoyish etilganini ko‘rsatadi.

Qozog‘istonning Shimkent shahrida 28 sentyabr kuni futbol bo‘yicha Qozog‘iston hamda O‘zbekiston U-17 yoshlar terma jamoalari o‘rtasida navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. Sports.kz nashri xabariga ko‘ra, ikki qo‘shni davlat yoshlari o‘rtasidagi kechgan shiddatli va gollarga boy bahsning asosiy vaqtida jangovar 3:3 hisobidagi durang qayd etildi. G‘olibni aniqlash uchun o‘tkazilgan asabiy penaltilar seriyasida esa o‘zbekistonlik yosh futbolchilar sovuqqonlik namoyish etib, 4:3 hisobida zafar quchdi hamda revansh oldi.

E’tiborlisi, kuzgi o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini doirasidagi dastlabki o‘yin ham dahshatli to‘qnashuvga aylanib, asosiy vaqt 4:4 hisobida tugagan va o‘shanda penaltilarda omad qozog‘istonliklarga (5:4) kulib boqqan edi. Shimkentda yig‘inni davom ettirayotgan Qozog‘iston U-17 jamoasini endi 2 va 5 oktyabr kunlari Rossiya yoshlar termasiga qarshi nazorat bahslari kutib turibdi.

«3:3 hisobidagi jang, penaltilar revanshi va 14 ta gol»: Derbining 5 ta asosiy nuqtasi

Shimkentdagi U-17 to‘qnashuvi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • O‘zbekistonning penaltilardagi g‘alabasi: Asosiy vaqti 3:3 yakunlangan bellashuvda o‘zbekistonlik yoshlar «lottereya»da 4:3 hisobida ustun keldi;

  • Ikki o‘yinda jami 14 ta gol: Jamoalarning dastlabki o‘yini 4:4, ikkinchisi esa 3:3 hisobida tugab, haqiqiy hujumkor futbol shousi taqdim etildi;

  • To‘liq revansh olindi: Dastlabki uchrashuvdagi penaltilar seriyasidagi mag‘lubiyat (4:5) uchun O‘zbekiston U-17 jamoasi munosib javob qaytardi;

  • Shimkentdagi kuzgi o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini: Har ikki terma jamoa kelgusi rasmiy xalqaro turnirlarga tayyorgarlik jarayonini muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazmoqda;

  • Qozog‘istonning keyingi raqibi Rossiya: Qozog‘iston U-17 yoshlari 2 va 5 oktyabr kunlari Rossiya yoshlar termasi bilan kuch sinashadi.

O‘zbekiston U-17 va Qozog‘iston U-17 to‘qnashuvlarining qiyosiy ko‘rsatkichlari

Shimkentdagi ikkita o‘rtoqlik bahsining tahliliy jadvali:

Tahlil ko‘rsatkichlari va mezonlar

1-nazorat uchrashuvi (dastlabki o‘yin)

2-nazorat uchrashuvi (28 sentyabr)

O‘yin o‘tkazilgan manzil

Shimkent shahri, kuzgi yig‘in

Shimkent shahri, kuzgi yig‘in

Asosiy vaqt natijasi

4:4 (jangovar durang)

3:3 (hujumkor durang)

Penaltilar seriyasi hisobi

5:4 — Qozog‘iston foydasiga

4:3 — O‘zbekiston foydasiga (Revansh)

Uchrashuv xarakteri

Ochiq futbol, mudofaaviy kamchiliklar va yuqori tezlik

Murosasiz kurash, ruhiy bosim va so‘nggi soniyalargacha keskinlik

Keyingi rasmiy rejalar

Jamoalarni kuchaytirish bo‘yicha tajriba

Qozog‘iston 2 va 5 oktyabrda Rossiya bilan o‘ynaydi

Futbol va skauting ekspertizasi: Nega bu yoshdagi derbilar bu qadar sermahsul kechadi?

Yoshlar futboli mutaxassislari va tahlilchilarning xulosalari:

  • «Hissiyotlar ustunligi va hujumkor erkinlik»: 17 yoshgacha bo‘lgan futbolchilarda taktik qoliplardan ko‘ra shaxsiy mahorat va hissiyotlar ustunlik qiladi; 2 ta o‘yinda jami 14 ta gol urilgani ikkala jamoada ham oldingi chiziq iqtidorlari juda kuchli ekanini, ammo mudofaa pozitsiyalarini ushlashda hali tajriba yetishmayotganini ko‘rsatadi;

  • O‘zbekistonlik yoshlarning ruhiy irodasi: Birinchi uchrashuvdagi penaltilar mag‘lubiyatidan so‘ng yana bir bor 3:3 hisobidagi og‘ir bosimdan chiqib, seriyada 4:3 hisobida yutib chiqish yosh futbolchilarimizning ruhiy jihatdan baquvvatligidan dalolat beradi;

  • Kelajak uchun poydevor: Bunday murosasiz va kuchli qarshilik ko‘rsatuvchi raqiblar bilan o‘yinlar U-17 Osiyo kubogi va jahon chempionati saralashlari oldidan futbolchilarning taktik saviyasini shakllantirishda bebaho amaliy maktab vazifasini o‘taydi.

Sizningcha, yoshlar futbolida 4:4 va 3:3 kabi sermahsul o‘yinlar murabbiylarning hujumkor uslubi samarasimi yoki himoyadagi qo‘pol xatolar oqibati? O‘zbekiston yoshlarining penaltilardagi irodali revanshi ularning kelajakdagi katta g‘alabalariga qanday zamin yaratadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli yoshlarining ushbu trilleri tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Qozog‘iston U-17O‘zbekiston U-17ShimkentPenaltilar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston Osiyoning kuchli beshligiga kirib oldi: musobaqaning beshinchi kuni yakunlariO‘zbekiston Osiyoning kuchli beshligiga kirib oldi: musobaqaning beshinchi kuni yakunlari24 sentabr 23:10«Farg‘onada Osiyo derbisi»: O‘zbekiston va Eron to‘qnashuvi oldidan barcha intrigalar«Farg‘onada Osiyo derbisi»: O‘zbekiston va Eron to‘qnashuvi oldidan barcha intrigalar24 sentabr 12:09Las-Vegasda nokautlar yomg‘iri: UFC Fight Night 284 turnirining barcha natijalariLas-Vegasda nokautlar yomg‘iri: UFC Fight Night 284 turnirining barcha natijalari9 avgust 11:04"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durang"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durang19 sentabr 22:00«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdi«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdi4 sentabr 23:58«Kamp Nou»da gollar yomg‘iri: «Barselona» 7 ta gol urilgan trillerda g‘alaba qozondi«Kamp Nou»da gollar yomg‘iri: «Barselona» 7 ta gol urilgan trillerda g‘alaba qozondi1 sentabr 05:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi