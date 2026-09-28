O‘zbekiston U-17 Shimkentdagi trillerda Qozog‘istonni penaltilarda yengdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston U-17 terma jamoasi Shimkentdagi o‘rtoqlik uchrashuvida Qozog‘iston U-17 jamoasini penaltilar seriyasida 4:3 hisobida mag‘lub etdi.
- Asosiy vaqtda qayd etilgan 3:3 hisobidagi durangdan so‘ng o‘zbekistonlik yoshlar avvalgi o‘yindagi mag‘lubiyat uchun revansh oldi.
- Bu ikki o‘yin davomida jami 14 ta gol urilgani, hujumkor futbol namoyish etilganini ko‘rsatadi.
Qozog‘istonning Shimkent shahrida 28 sentyabr kuni futbol bo‘yicha Qozog‘iston hamda O‘zbekiston U-17 yoshlar terma jamoalari o‘rtasida navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. Sports.kz nashri xabariga ko‘ra, ikki qo‘shni davlat yoshlari o‘rtasidagi kechgan shiddatli va gollarga boy bahsning asosiy vaqtida jangovar 3:3 hisobidagi durang qayd etildi. G‘olibni aniqlash uchun o‘tkazilgan asabiy penaltilar seriyasida esa o‘zbekistonlik yosh futbolchilar sovuqqonlik namoyish etib, 4:3 hisobida zafar quchdi hamda revansh oldi.
E’tiborlisi, kuzgi o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini doirasidagi dastlabki o‘yin ham dahshatli to‘qnashuvga aylanib, asosiy vaqt 4:4 hisobida tugagan va o‘shanda penaltilarda omad qozog‘istonliklarga (5:4) kulib boqqan edi. Shimkentda yig‘inni davom ettirayotgan Qozog‘iston U-17 jamoasini endi 2 va 5 oktyabr kunlari Rossiya yoshlar termasiga qarshi nazorat bahslari kutib turibdi.
«3:3 hisobidagi jang, penaltilar revanshi va 14 ta gol»: Derbining 5 ta asosiy nuqtasi
Shimkentdagi U-17 to‘qnashuvi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
O‘zbekistonning penaltilardagi g‘alabasi: Asosiy vaqti 3:3 yakunlangan bellashuvda o‘zbekistonlik yoshlar «lottereya»da 4:3 hisobida ustun keldi;
Ikki o‘yinda jami 14 ta gol: Jamoalarning dastlabki o‘yini 4:4, ikkinchisi esa 3:3 hisobida tugab, haqiqiy hujumkor futbol shousi taqdim etildi;
To‘liq revansh olindi: Dastlabki uchrashuvdagi penaltilar seriyasidagi mag‘lubiyat (4:5) uchun O‘zbekiston U-17 jamoasi munosib javob qaytardi;
Shimkentdagi kuzgi o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini: Har ikki terma jamoa kelgusi rasmiy xalqaro turnirlarga tayyorgarlik jarayonini muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazmoqda;
Qozog‘istonning keyingi raqibi Rossiya: Qozog‘iston U-17 yoshlari 2 va 5 oktyabr kunlari Rossiya yoshlar termasi bilan kuch sinashadi.
O‘zbekiston U-17 va Qozog‘iston U-17 to‘qnashuvlarining qiyosiy ko‘rsatkichlari
Shimkentdagi ikkita o‘rtoqlik bahsining tahliliy jadvali:
Tahlil ko‘rsatkichlari va mezonlar
1-nazorat uchrashuvi (dastlabki o‘yin)
2-nazorat uchrashuvi (28 sentyabr)
O‘yin o‘tkazilgan manzil
Shimkent shahri, kuzgi yig‘in
Shimkent shahri, kuzgi yig‘in
Asosiy vaqt natijasi
4:4 (jangovar durang)
3:3 (hujumkor durang)
Penaltilar seriyasi hisobi
5:4 — Qozog‘iston foydasiga
4:3 — O‘zbekiston foydasiga (Revansh)
Uchrashuv xarakteri
Ochiq futbol, mudofaaviy kamchiliklar va yuqori tezlik
Murosasiz kurash, ruhiy bosim va so‘nggi soniyalargacha keskinlik
Keyingi rasmiy rejalar
Jamoalarni kuchaytirish bo‘yicha tajriba
Qozog‘iston 2 va 5 oktyabrda Rossiya bilan o‘ynaydi
Futbol va skauting ekspertizasi: Nega bu yoshdagi derbilar bu qadar sermahsul kechadi?
Yoshlar futboli mutaxassislari va tahlilchilarning xulosalari:
«Hissiyotlar ustunligi va hujumkor erkinlik»: 17 yoshgacha bo‘lgan futbolchilarda taktik qoliplardan ko‘ra shaxsiy mahorat va hissiyotlar ustunlik qiladi; 2 ta o‘yinda jami 14 ta gol urilgani ikkala jamoada ham oldingi chiziq iqtidorlari juda kuchli ekanini, ammo mudofaa pozitsiyalarini ushlashda hali tajriba yetishmayotganini ko‘rsatadi;
O‘zbekistonlik yoshlarning ruhiy irodasi: Birinchi uchrashuvdagi penaltilar mag‘lubiyatidan so‘ng yana bir bor 3:3 hisobidagi og‘ir bosimdan chiqib, seriyada 4:3 hisobida yutib chiqish yosh futbolchilarimizning ruhiy jihatdan baquvvatligidan dalolat beradi;
Kelajak uchun poydevor: Bunday murosasiz va kuchli qarshilik ko‘rsatuvchi raqiblar bilan o‘yinlar U-17 Osiyo kubogi va jahon chempionati saralashlari oldidan futbolchilarning taktik saviyasini shakllantirishda bebaho amaliy maktab vazifasini o‘taydi.
Sizningcha, yoshlar futbolida 4:4 va 3:3 kabi sermahsul o‘yinlar murabbiylarning hujumkor uslubi samarasimi yoki himoyadagi qo‘pol xatolar oqibati? O‘zbekiston yoshlarining penaltilardagi irodali revanshi ularning kelajakdagi katta g‘alabalariga qanday zamin yaratadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli yoshlarining ushbu trilleri tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…