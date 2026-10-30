Katta dubulg‘a: Kamoliddin Baxtiyorov isroillik raqibini yengib, bronza medalga ega bo‘ldi
Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahrida start olgan dzyudo bo‘yicha nufuzli «Katta dubulg‘a» (Abu Dhabi Grand Slam) xalqaro turnirining ilk kuniyoq O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli boshlandi.
Eng yengil — 60 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan iste’dodli dzyudochimiz Kamoliddin Baxtiyorov shohsupaga ko‘tarildi. Uchinchi o‘rin uchun kechgan murosasiz bahsda sportchimiz isroillik Izhak Ashpiz ustidan ishonchli g‘alabaga erishib, O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga musobaqaning dastlabki bronza medalini yozib qo‘ydi.
Abu-Dabidagi yurishni davom ettiradigan O‘zbekiston tarkibi
Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) taqvimidagi mazkur muhim reyting musobaqasida O‘zbekiston terma jamoasi erkaklar va ayollar o‘rtasidagi quyidagi kuchli tarkib bilan ishtirok etmoqda:
Erkaklar jamoasi:
-60 kg: Kamoliddin Baxtiyorov (bronza medali sohibi)
-66 kg: Dilshodbek Hamroyev
-73 kg: Zamohshari Bekmurodov
-90 kg: Shahzodxo‘ja Sharipov, Umar Bozorov
-100 kg: To‘lqinbek Turdiyev
Ayollar jamoasi:
-48 kg: Ulbo‘sin Hakimova
-52 kg: Sita Qadamboyeva, Diyora Keldiyorova
-70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva, Shirinjon Yo‘ldosheva
-78 kg: Barchinoy Qodirova
+78 kg: Irisxon Qurbonboyeva
Oldinda yanada shiddatli to‘qnashuvlar
Musobaqaning keyingi kunlarida tatamiga chiquvchi asosiy yulduzlarimiz, xususan, Olimpiya chempioni Diyora Keldiyorova hamda og‘ir vaznli polvonlarimiz ishtirokidagi bahslar terma jamoamizning umumjamoa hisobidagi o‘rnini yanada yuqoriga ko‘tarishi kutilmoqda.
Kamoliddin Baxtiyorovning ilk kundagi ushbu medali butun jamoa uchun ruhiy kuch va ishonch manbai bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…