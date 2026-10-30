Katta dubulg‘a: Kamoliddin Baxtiyorov isroillik raqibini yengib, bronza medalga ega bo‘ldi

·70·Sport
Katta dubulg‘a: Kamoliddin Baxtiyorov isroillik raqibini yengib, bronza medalga ega bo‘ldi

Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahrida start olgan dzyudo bo‘yicha nufuzli «Katta dubulg‘a» (Abu Dhabi Grand Slam) xalqaro turnirining ilk kuniyoq O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli boshlandi.

Eng yengil — 60 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan iste’dodli dzyudochimiz Kamoliddin Baxtiyorov shohsupaga ko‘tarildi. Uchinchi o‘rin uchun kechgan murosasiz bahsda sportchimiz isroillik Izhak Ashpiz ustidan ishonchli g‘alabaga erishib, O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga musobaqaning dastlabki bronza medalini yozib qo‘ydi.

Abu-Dabidagi yurishni davom ettiradigan O‘zbekiston tarkibi

Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) taqvimidagi mazkur muhim reyting musobaqasida O‘zbekiston terma jamoasi erkaklar va ayollar o‘rtasidagi quyidagi kuchli tarkib bilan ishtirok etmoqda:

Erkaklar jamoasi:

  • -60 kg: Kamoliddin Baxtiyorov (bronza medali sohibi)

  • -66 kg: Dilshodbek Hamroyev

  • -73 kg: Zamohshari Bekmurodov

  • -90 kg: Shahzodxo‘ja Sharipov, Umar Bozorov

  • -100 kg: To‘lqinbek Turdiyev

Ayollar jamoasi:

  • -48 kg: Ulbo‘sin Hakimova

  • -52 kg: Sita Qadamboyeva, Diyora Keldiyorova

  • -70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva, Shirinjon Yo‘ldosheva

  • -78 kg: Barchinoy Qodirova

  • +78 kg: Irisxon Qurbonboyeva

Oldinda yanada shiddatli to‘qnashuvlar

Musobaqaning keyingi kunlarida tatamiga chiquvchi asosiy yulduzlarimiz, xususan, Olimpiya chempioni Diyora Keldiyorova hamda og‘ir vaznli polvonlarimiz ishtirokidagi bahslar terma jamoamizning umumjamoa hisobidagi o‘rnini yanada yuqoriga ko‘tarishi kutilmoqda.

Kamoliddin Baxtiyorovning ilk kundagi ushbu medali butun jamoa uchun ruhiy kuch va ishonch manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Kamoliddin BaxtiyorovAbu-Dabi Grand SlemDzyudoDiyora Keldiyorova
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdiKutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdiBugun 07:56O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi Aktau Asian Open 2026 da 6 ta medalni qo‘lga kiritdiO‘zbekiston dzyudo terma jamoasi Aktau Asian Open 2026 da 6 ta medalni qo‘lga kiritdi18 oktabr 18:23«Hozir men yangi Diyoraman»: Keldiyorovani katta sportga qaytganidan so‘ng ilk intervyusi«Hozir men yangi Diyoraman»: Keldiyorovani katta sportga qaytganidan so‘ng ilk intervyusi19 oktabr 22:15“Bunchalik mashhurman deb o‘ylamagandim”: Diyora Keldiyorova o‘z taassurotlarini oshkor qildi“Bunchalik mashhurman deb o‘ylamagandim”: Diyora Keldiyorova o‘z taassurotlarini oshkor qildi18 oktabr 12:36Diyora Keldiyorova Oqtovdagi zafardan so‘ng navbatdagi katta rejasini ochiqladiDiyora Keldiyorova Oqtovdagi zafardan so‘ng navbatdagi katta rejasini ochiqladi18 oktabr 07:16Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)17 oktabr 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi