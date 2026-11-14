Rahmatullo Boymatov Ar-Riyodda ugandalik nokautchi raqibini nokautga uchratdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik bokschi Rahmatullo Boymatov Ar-Riyod shahrida o‘tkazilgan professional jangda ugandalik Moro Inusa Kanlani birinchi raunddayoq nokautga uchratdi.
- Yarim og‘ir vazn toifasidagi ushbu bahs sakkiz raundga mo‘ljallangan bo‘lishiga qaramay, hamyurtimiz raqibiga kuchli bosim o‘tkazib, muddatidan oldin g‘alabani qo‘lga kiritdi.
O‘zbekistonlik iste’dodli charm qo‘lqop ustasi Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO) professional ringdagi o‘zining ikkinchi jangini muvaffaqiyatli o‘tkazdi. Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida tashkil etilgan nufuzli professional boks kechasida hamyurtimiz yana bir bor o‘z salohiyatini butun dunyoga namoyish etdi.
Birinchi raunddagi shiddatli nokaut
Yarim og‘ir vazn toifasida o‘tkazilgan mazkur jahon miqyosidagi bahs sakkiz raundga mo‘ljallangan edi. Biroq Rahmatullo Boymatov bunga hojat qoltirmadi. Uning raqibi — o‘ta kuchli zarbalarga ega bo‘lgan, shu kungacha deyarli barcha raqiblarini muddatidan oldin yengib kelgan ugandalik tajribali bokschi Moro Inusa Kanla (10-2, 9 KO) edi.
Boymatov jang boshlanishi bilanoq faol harakat qilib, raqibiga kuchli bosim o‘tkazdi. Natijada birinchi raundning o‘zidayoq hamyurtimiz kuchli zarbalar evaziga Moro Inusa Kanlani nokautga uchratdi va muddatidan oldin g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Jang parametrlari va ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Bokschimiz
Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO)
Raqib
Moro Inusa Kanla (Uganda, 10-2, 9 KO)
O‘tkazilgan joy
Ar-Riyod, Saudiya Arabistoni
Natija
Birinchi raundda nokaut orqali g‘alaba
Professional ringdagi ishonchli qadamlar
Eslatib o‘tamiz, 22 yoshli o‘zbekistonlik bokschi shu yilning may oyida professional boksda o‘z debyutini o‘tkazgan edi. U o‘shanda amerikalik Kaleb Xollni (6-3-1, 4 KO) ham xuddi shunday birinchi raunddayoq nokaut qilib, yorqin g‘alaba bilan boshlagan edi.
Rahmatullo Boymatovning professional ringdagi ketma-ket ikkinchi g‘alabasi uning kelajakda yanada katta marralarni zabt etishidan darak beradi. Muxlislar va mutaxassislar yosh charm qo‘lqop ustamizning keyingi janglarini katta qiziqish bilan kutishmoqda.
Sizningcha, Rahmatullo Boymatov yaqin kelajakda yarim og‘ir vazn toifasida jahon chempionlik kamari uchun kurasha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…