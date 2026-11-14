Rahmatullo Boymatov Ar-Riyodda ugandalik nokautchi raqibini nokautga uchratdi (video)

1 daqiqa o'qish54
Rahmatullo Boymatov Ar-Riyodda ugandalik nokautchi raqibini nokautga uchratdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik bokschi Rahmatullo Boymatov Ar-Riyod shahrida o‘tkazilgan professional jangda ugandalik Moro Inusa Kanlani birinchi raunddayoq nokautga uchratdi.
  • Yarim og‘ir vazn toifasidagi ushbu bahs sakkiz raundga mo‘ljallangan bo‘lishiga qaramay, hamyurtimiz raqibiga kuchli bosim o‘tkazib, muddatidan oldin g‘alabani qo‘lga kiritdi.

O‘zbekistonlik iste’dodli charm qo‘lqop ustasi Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO) professional ringdagi o‘zining ikkinchi jangini muvaffaqiyatli o‘tkazdi. Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida tashkil etilgan nufuzli professional boks kechasida hamyurtimiz yana bir bor o‘z salohiyatini butun dunyoga namoyish etdi.

Birinchi raunddagi shiddatli nokaut

Yarim og‘ir vazn toifasida o‘tkazilgan mazkur jahon miqyosidagi bahs sakkiz raundga mo‘ljallangan edi. Biroq Rahmatullo Boymatov bunga hojat qoltirmadi. Uning raqibi — o‘ta kuchli zarbalarga ega bo‘lgan, shu kungacha deyarli barcha raqiblarini muddatidan oldin yengib kelgan ugandalik tajribali bokschi Moro Inusa Kanla (10-2, 9 KO) edi.

Boymatov jang boshlanishi bilanoq faol harakat qilib, raqibiga kuchli bosim o‘tkazdi. Natijada birinchi raundning o‘zidayoq hamyurtimiz kuchli zarbalar evaziga Moro Inusa Kanlani nokautga uchratdi va muddatidan oldin g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Jang parametrlari va ko‘rsatkichlar

Tafsilotlar

Bokschimiz

Rahmatullo Boymatov (2-0, 2 KO)

Raqib

Moro Inusa Kanla (Uganda, 10-2, 9 KO)

O‘tkazilgan joy

Ar-Riyod, Saudiya Arabistoni

Natija

Birinchi raundda nokaut orqali g‘alaba

Professional ringdagi ishonchli qadamlar

Eslatib o‘tamiz, 22 yoshli o‘zbekistonlik bokschi shu yilning may oyida professional boksda o‘z debyutini o‘tkazgan edi. U o‘shanda amerikalik Kaleb Xollni (6-3-1, 4 KO) ham xuddi shunday birinchi raunddayoq nokaut qilib, yorqin g‘alaba bilan boshlagan edi.

Rahmatullo Boymatovning professional ringdagi ketma-ket ikkinchi g‘alabasi uning kelajakda yanada katta marralarni zabt etishidan darak beradi. Muxlislar va mutaxassislar yosh charm qo‘lqop ustamizning keyingi janglarini katta qiziqish bilan kutishmoqda.

Sizningcha, Rahmatullo Boymatov yaqin kelajakda yarim og‘ir vazn toifasida jahon chempionlik kamari uchun kurasha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari