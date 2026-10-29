“Yuventus”da sensatsion mag‘lubiyat, “Napoli”dan yirik g‘alaba: A Seriyada 9-tur natijalari

·48·Sport
“Yuventus”da sensatsion mag‘lubiyat, “Napoli”dan yirik g‘alaba: A Seriyada 9-tur natijalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya chempionatining 9-turida «Yuventus» safarda «Jenoa»ga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa, «Napoli» klubi «Monsa» darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p kiritib, 4:1 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Turinliklar ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 14 ochko bilan 8-o‘rinda qoldi.
  • «Napoli» esa ochkolarini 14 taga yetkazib, to‘plar nisbati evaziga turnir jadvalining 7-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.

Italiya chempionatining 9-turida yetakchi jamoalar ishtirokida kutilmagan va sermahsul natijalar qayd etildi. Turinning «Yuventus» klubi safarda «Jenoa»ga qarshi bahs olib borib, 0:2 hisobida sensatsion tarzda imkoniyatni boy berdi va muhim ochkolardan mahrum bo‘ldi.

Shu bilan birga, Neapol shahrining «Napoli» jamoasi safarda «Monsa» darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p kiritib, 4:1 hisobidagi ishonchli g‘alabani tantana qildi hamda turnir jadvalidagi yuqori pog‘onalar sari yurishini davom ettirdi.

Genuyadagi qoqilish: «Jenoa» birinchi bo‘limdayoq masalani hal qildi

Turinliklar safar uchrashuvida raqibning faol bosimi va tezkor hujumlariga dosh bera olmadi:

  • Exizibuening tezkor goli: 12-daqiqada mezbonlar futbolchisi Exizibue hisobni ochib, «Yuventus» mudofaasini shoshirib qo‘ydi (1:0);

  • Baldansining ustunligi: 28-daqiqada Baldansi hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi va turinliklarning ahvolini og‘irlashtirdi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarishlar naf bermadi: Tanaffusdan so‘ng turinliklar tarkibda bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirib, hujumga zo‘r bergan bo‘lsa-da, «Jenoa»ning zich mudofaasini yorib o‘ta olmadi. 9-turdan keyin «Yuventus» 14 ochko bilan 8-pog‘onada qoldi.

«Napoli»ning hujumkor shousi: 4 ta turli to‘purar

«Monsa»ga qarshi safar bahsi neapolliklarning to‘liq ustunligi ostida kechdi:

  • Hoylund hisobni ochdi: Uchrashuvning 10-daqiqasidayoq Rasmus Hoylund «Napoli»ni oldinga olib chiqdi (0:1);

  • «Monsa»ning qisqa javobi: 43-daqiqada mezbonlardan Varela muvozanatni tiklab, jamoalarni tanaffusga 1:1 hisobi bilan olib ketdi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi hujum yomg‘iri: Ikkinchi bo‘limda Neapol klubi o‘yin tizginini butunlay qo‘lga oldi: Matteo Politano (48), Marin (62) hamda zaxiradan tushgan Kevin De Bryuyne (67) ketma-ket to‘p kiritib, yakuniy hisobni 1:4 ko‘rinishiga yetkazdi;

  • Jadvaldagi holat: Mazkur yirik zafardan so‘ng «Napoli» o‘z ochkolarini 14 taga yetkazib, to‘plar nisbati bo‘yicha 7-o‘ringa ko‘tarilib oldi.

Rasmiy protokol ma’lumotlari

Italiya A Seriyasi. 9-tur

«Jenoa» — «Yuventus» 2:0

  • Gollar: Exizibue (12), Baldansi (28);

  • «Jenoa» tarkibi: Beylo, Estigor, Markandalli, Vaskes, Exizibue (Mayxtri, 69), Frendrup, Amorin (Viaf, 82), Baldansi (Messyas, 69), Vitinya, Ellertsson (Mitay, 41), Osmaich (Kolombo, 82);

  • «Yuventus» tarkibi: Vikario, Gatti (Voltemade, 46), Bremer, Lukumi, Luis Duglas (Kopmeyners, 77), Kambyazo (Kabal, 59), Kalulu, Sarr (Boga, 59), Kolo Muani, Makkenni, Alaybegovich (Jegrova, 46).

«Monsa» — «Napoli» 1:4

  • Gollar: Varela (43) — Hoylund (10), Politano (48), Marin (62), De Bryuyne (67);

  • «Monsa» tarkibi: Ternkvist, Lukkezi (Antov, 74), Birindelli, Goglichidze, Bakun, Foe, Kolombo, Mangas, Ngonj (Kolpani, 60), Varela, Robinson (Seballos, 69);

  • «Napoli» tarkibi: Milinkovich-Savich, Di Lorenso, Rahmani (Maryanuchchi, 46), Marin, Olivera, Lobotka, Angissa (De Bryuyne, 63), Maktominay, Politano (Vergara, 63), Hoylund (Lukka, 81), Lang.

9-tur bahslari Italiya chempionatida chempionlik va yevrokuboklar yo‘llanmasi uchun raqobat har qachongidan keskin kechishini yana bir karra tasdiqladi.

Italiya A SeriyasiYuventusNapoliJenoa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jenoa — Yuventus: tarkiblar va jonli matnJenoa — Yuventus: tarkiblar va jonli matnKecha 23:49Monsa — Napoli: tarkiblar va jonli matnMonsa — Napoli: tarkiblar va jonli matnKecha 23:52Jenoa — Venetsiya: tarkiblar va jonli matnJenoa — Venetsiya: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 18:08AS Roma — Jenoa: tarkiblar va jonli matnAS Roma — Jenoa: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 22:50Venetsiya — Napoli: tarkiblar va jonli matnVenetsiya — Napoli: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:10Duglas Luisdan gol va assist: “Yuventus” safarda “Lechche”ni mag‘lubiyatga uchratdiDuglas Luisdan gol va assist: “Yuventus” safarda “Lechche”ni mag‘lubiyatga uchratdi26 oktabr 07:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi