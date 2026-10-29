“Yuventus”da sensatsion mag‘lubiyat, “Napoli”dan yirik g‘alaba: A Seriyada 9-tur natijalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya chempionatining 9-turida «Yuventus» safarda «Jenoa»ga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa, «Napoli» klubi «Monsa» darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p kiritib, 4:1 hisobida g‘alaba qozondi.
- Turinliklar ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 14 ochko bilan 8-o‘rinda qoldi.
- «Napoli» esa ochkolarini 14 taga yetkazib, to‘plar nisbati evaziga turnir jadvalining 7-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.
Italiya chempionatining 9-turida yetakchi jamoalar ishtirokida kutilmagan va sermahsul natijalar qayd etildi. Turinning «Yuventus» klubi safarda «Jenoa»ga qarshi bahs olib borib, 0:2 hisobida sensatsion tarzda imkoniyatni boy berdi va muhim ochkolardan mahrum bo‘ldi.
Shu bilan birga, Neapol shahrining «Napoli» jamoasi safarda «Monsa» darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p kiritib, 4:1 hisobidagi ishonchli g‘alabani tantana qildi hamda turnir jadvalidagi yuqori pog‘onalar sari yurishini davom ettirdi.
Genuyadagi qoqilish: «Jenoa» birinchi bo‘limdayoq masalani hal qildi
Turinliklar safar uchrashuvida raqibning faol bosimi va tezkor hujumlariga dosh bera olmadi:
Exizibuening tezkor goli: 12-daqiqada mezbonlar futbolchisi Exizibue hisobni ochib, «Yuventus» mudofaasini shoshirib qo‘ydi (1:0);
Baldansining ustunligi: 28-daqiqada Baldansi hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi va turinliklarning ahvolini og‘irlashtirdi;
Ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarishlar naf bermadi: Tanaffusdan so‘ng turinliklar tarkibda bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirib, hujumga zo‘r bergan bo‘lsa-da, «Jenoa»ning zich mudofaasini yorib o‘ta olmadi. 9-turdan keyin «Yuventus» 14 ochko bilan 8-pog‘onada qoldi.
«Napoli»ning hujumkor shousi: 4 ta turli to‘purar
«Monsa»ga qarshi safar bahsi neapolliklarning to‘liq ustunligi ostida kechdi:
Hoylund hisobni ochdi: Uchrashuvning 10-daqiqasidayoq Rasmus Hoylund «Napoli»ni oldinga olib chiqdi (0:1);
«Monsa»ning qisqa javobi: 43-daqiqada mezbonlardan Varela muvozanatni tiklab, jamoalarni tanaffusga 1:1 hisobi bilan olib ketdi;
Ikkinchi bo‘limdagi hujum yomg‘iri: Ikkinchi bo‘limda Neapol klubi o‘yin tizginini butunlay qo‘lga oldi: Matteo Politano (48), Marin (62) hamda zaxiradan tushgan Kevin De Bryuyne (67) ketma-ket to‘p kiritib, yakuniy hisobni 1:4 ko‘rinishiga yetkazdi;
Jadvaldagi holat: Mazkur yirik zafardan so‘ng «Napoli» o‘z ochkolarini 14 taga yetkazib, to‘plar nisbati bo‘yicha 7-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
Rasmiy protokol ma’lumotlari
Italiya A Seriyasi. 9-tur
«Jenoa» — «Yuventus» 2:0
Gollar: Exizibue (12), Baldansi (28);
«Jenoa» tarkibi: Beylo, Estigor, Markandalli, Vaskes, Exizibue (Mayxtri, 69), Frendrup, Amorin (Viaf, 82), Baldansi (Messyas, 69), Vitinya, Ellertsson (Mitay, 41), Osmaich (Kolombo, 82);
«Yuventus» tarkibi: Vikario, Gatti (Voltemade, 46), Bremer, Lukumi, Luis Duglas (Kopmeyners, 77), Kambyazo (Kabal, 59), Kalulu, Sarr (Boga, 59), Kolo Muani, Makkenni, Alaybegovich (Jegrova, 46).
«Monsa» — «Napoli» 1:4
Gollar: Varela (43) — Hoylund (10), Politano (48), Marin (62), De Bryuyne (67);
«Monsa» tarkibi: Ternkvist, Lukkezi (Antov, 74), Birindelli, Goglichidze, Bakun, Foe, Kolombo, Mangas, Ngonj (Kolpani, 60), Varela, Robinson (Seballos, 69);
«Napoli» tarkibi: Milinkovich-Savich, Di Lorenso, Rahmani (Maryanuchchi, 46), Marin, Olivera, Lobotka, Angissa (De Bryuyne, 63), Maktominay, Politano (Vergara, 63), Hoylund (Lukka, 81), Lang.
9-tur bahslari Italiya chempionatida chempionlik va yevrokuboklar yo‘llanmasi uchun raqobat har qachongidan keskin kechishini yana bir karra tasdiqladi.
Izohlar 0
…