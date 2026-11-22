«Flamengo» muddatidan avval Braziliya chempioniga aylandi va 10-titulni rasmiylashtirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rio-de-Janeyroning «Flamengo» klubi Braziliya A Seriyasi yakunlanishiga ikki tur qolganida muddatidan avval chempionlik unvonini qo‘lga kiritdi.
- 36-turda «Palmeyras» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynagan jamoa o‘tgan mavsumdagi titulini muvaffaqiyatli himoya qildi.
- Bu g‘alaba klub tarixidagi 10-chempionlik bo‘lib, jamoa ushbu ko‘rsatkich bilan Braziliya futboli tarixida ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.
Rio-de-Janeyroning mashhur «Flamengo» klubi Braziliya A Seriyasi yakunlanishiga 2 tur qolganida mamlakat chempionligi unvonini muddatidan avval qo‘lga kiritdi. Chempionatning 36-turida o‘zining asosiy ta’qibchilaridan biri — «Palmeyras»ga qarshi maydonga tushgan jamoa 1:1 hisobida durang qayd etdi va bu natija oltin medallarni kafolatlash uchun yetarli bo‘ldi.
Chempionlik himoyasi va tarixiy 10-sovrin
Shu tariqa, «Flamengo» o‘tgan mavsumda qo‘lga kiritgan chempionlik titulini muvaffaqiyatli himoya qildi va o‘z tarixida 10-marta Braziliyaning eng kuchli klubiga aylandi. Ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha Rio-de-Janeyro grandi Braziliya futboli tarixida 2-o‘rinni egallab turibdi. Mutlaq rekord esa 12 bor chempionlikka erishgan «Palmeyras» klubiga tegishli.
Yevropa yulduzlari bilan bezalgan chempionlik tarkibi
Joriy mavsumdagi muvaffaqiyatda jamoa safiga kelib qo‘shilgan va Yevropa top-klublarida katta tajriba to‘plagan yulduz futbolchilarning hissasi katta bo‘ldi. Hozirda «Flamengo» sharafini quyidagi mashhur yarimhimoyachilar himoya qilmoqda:
Jorjino — Londonning «Chelsi» va «Arsenal» klublaridagi o‘yinlari bilan tanilgan tajribali tayanch yarimhimoyachisi;
Saul Niges — Madridning «Atletiko» klubidagi uzoq yillik faoliyati orqali tanilgan ispaniyalik yarimhimoyachi;
Lukas Paketa — Braziliya milliy terma jamoasining yetakchi yarimhimoyachilaridan biri.
«Flamengo»ning chempionlik mavsumi ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va faktlar
Musobaqa
Braziliya chempionati (A Seriya)
Hal qiluvchi uchrashuv
36-tur: «Flamengo» 1:1 «Palmeyras»
Chempionlik muddati
Mavsum yakunlanishiga 2 tur qolganida
Klub tarixidagi titullar
10-chempionlik (ketma-ket 2-mavsum)
Tarixiy jadvaldagi o‘rni
2-o‘rin (rekord «Palmeyras»da — 12 ta titul)
Tarkibdagi taniqli yulduzlar
Jorjino, Saul Niges, Lukas Paketa
Sizningcha, Jorjino, Saul va Lukas Paketa kabi yulduzlar jamlangan hozirgi «Flamengo» Janubiy Amerikaning eng kuchli klubi — Libertadores Kubogida ham g‘olib chiqishga qodirmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga Braziliya futbolidagi ushbu muhim yangilikni darhol ulashing!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…