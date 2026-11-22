Chaqaloqning liqildog‘i nega katta yoki kichik bo‘ladi? Kalsiyning ta’siri bormi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Chaqaloq boshidagi liqildoqning o‘lchami irsiy xususiyatlar, homiladorlik muddati hamda bosh suyagi suyaklarining o‘sish sur’atiga bog‘liq bo‘lib, u har doim ham kasallik belgisi hisoblanmaydi.
- Liqildoqning kattaligi organizmdagi kalsiy miqdorini ko‘rsatmaydi, shu sababli bolaga o‘zboshimchalik bilan kalsiy yoki D vitamini berish mumkin emas.
Yangi tug‘ilgan chaqaloqning boshidagi yumshoq joy — liqildoq ota-onalarda ko‘plab savollar tug‘diradi. Ayrim bolalarda u kattaroq, boshqalarida esa kichikroq bo‘ladi. Ba’zi ota-onalar buni organizmdagi kalsiy miqdori bilan bog‘laydi. Xo‘sh, bu qanchalik to‘g‘ri?
Liqildoqning katta-kichikligi nimaga bog‘liq?
Liqildoq — chaqaloq bosh suyagi suyaklari hali to‘liq birikmagan joy. U bosh miyaning o‘sishi va bosh suyagining kengayishi uchun zarur.
Liqildoqning kattaligi har bir bolada turlicha bo‘lishi mumkin. Bunga irsiy xususiyatlar, homiladorlik muddati, bolaning rivojlanishi va bosh suyagi suyaklarining o‘sish sur’ati ta’sir qiladi. Shu sababli tug‘ilgandanoq liqildog‘i kichik yoki kattaroq bo‘lishi har doim ham kasallik belgisi emas.
Bosh tepasidagi katta liqildoq odatda 12–18 oylik davrda yopiladi. Ayrim bolalarda bu jarayon ertaroq yoki kechroq sodir bo‘lishi ham mumkin.
Kalsiy ko‘p bo‘lsa, liqildoq kichik bo‘ladimi?
Bu fikr to‘liq to‘g‘ri emas. Liqildoqning kattaligi organizmdagi kalsiy miqdorini ko‘rsatmaydi. Kalsiy suyaklar rivojlanishi uchun muhim bo‘lsa-da, liqildoqning kichikligi bolaning organizmida kalsiy ko‘pligini anglatmaydi.
Aksincha, D vitamini yetishmovchiligi va raxit kabi holatlarda suyaklarning rivojlanishi buzilib, liqildoqning kech yopilishi kuzatilishi mumkin. Ammo buni faqat liqildoqning ko‘rinishiga qarab aniqlab bo‘lmaydi.
Shuning uchun liqildoqni tezroq yopish maqsadida bolaga o‘zboshimchalik bilan kalsiy yoki D vitamini berish mumkin emas. Qo‘shimchalar faqat mutaxassis tavsiyasi bilan berilishi kerak.
Qachon xavotirlanish kerak?
Agar liqildoq juda erta yopilsa, bolaning boshi yetarlicha o‘smayotgan bo‘lsa yoki bosh shaklida g‘ayrioddiy o‘zgarishlar kuzatilsa, pediatr ko‘rigidan o‘tish zarur. Liqildoqning tinch holatda bo‘rtib turishi ham shifokor ko‘rigini talab qiladi. Aksincha, uning ichkariga botib qolishi suvsizlanish belgisi bo‘lishi mumkin.
Liqildoqning katta yoki kichikligi bolaning sog‘lig‘i haqida yakka o‘zi xulosa chiqarish uchun yetarli emas. Mutaxassislar uning holatini bolaning yoshi, bosh aylanasi o‘sishi va umumiy rivojlanishi bilan birgalikda baholaydi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…