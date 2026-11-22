AQSHda 1978 yildan beri qizamiqdan ilk bor bola vafot etdi
AQSHning Virjiniya shtatida qizamiq bilan bog‘liq holatda 5 yoshga to‘lmagan bola vafot etdi. Bu shtatda 1978 yildan beri mazkur kasallik bilan bog‘liq qayd etilgan ilk o‘lim holati hisoblanadi.
Bu haqda Virjiniya shtati Sog‘liqni saqlash departamenti 20 noyabr kuni ma’lum qildi.
Idoraning rasmiy axborotiga ko‘ra, qizamiqqa topshirilgan tahlili musbat chiqqan 0–4 yoshli bola vafot etgan. Oilaning shaxsiy hayotini himoya qilish maqsadida marhumning aniq yoshi va boshqa tafsilotlar oshkor etilmagan.
Fojia shtatda qizamiq bilan kasallanish holatlari ko‘paygan bir paytda yuz berdi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 19 noyabr holatiga Virjiniyada 2026 yil boshidan buyon 220 ta qizamiq holati qayd etilgan. Bu 1988 yildan beri shtatdagi eng yuqori ko‘rsatkichdir.
Qayd etilgan holatlarning 179 tasi emlanmagan shaxslarga to‘g‘ri kelgan, 39 kishining emlanish holati noma’lum bo‘lgan. Faqat ikki nafar bemor qizamiqqa qarshi emlangan.
Mutaxassislar qizamiqning oldini olishda emlash eng samarali himoya vositasi ekanini ta’kidlamoqda. Virjiniya Sog‘liqni saqlash departamenti ham aholini kasallikka qarshi emlanish holatini tekshirishga va zarur bo‘lsa, tibbiy mutaxassislarga murojaat qilishga chaqirgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…