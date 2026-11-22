O‘zbekiston yosh dzyudochilari jahon chempionatida 5-o‘rinni egalladi: Masharipovdan oltin
Toshkentda uch kun davomida o‘tkazilgan yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi uchta medalni qo‘lga kiritdi. Muhammadjon Masharipov jahon chempioniga aylandi, Sa’dulla Ravshanov kumush, Fazliddin Rafikov esa bronza medaliga sazovor bo‘ldi. O‘zbekiston umumjamoa hisobida dunyoning eng kuchli beshta terma jamoasi qatoriga kirdi.
Poytaxtimizdagi «Olimpiya shaharchasi» uch kun davomida jahon dzyudosining yosh yulduzlarini o‘zida jamladi. 78 davlatdan qariyb 600 nafar 21 yoshgacha bo‘lgan sportchi ishtirok etgan musobaqada o‘zbekistonlik dzyudochilar munosib natija qayd etishdi.
Terma jamoamiz hisobida bitta oltin, bitta kumush va bitta bronza medali jamg‘arildi. Bu natija O‘zbekistonga umumjamoa hisobida 5-o‘rinni ta’minladi.
Muhammadjon Masharipov — jahon chempioni!
O‘zbekiston terma jamoasiga yagona oltin medalni Muhammadjon Masharipov (-60 kg) taqdim etdi. Yosh dzyudochimiz o‘z vazn toifasida barcha raqiblaridan ustun kelib, jahon chempionati g‘olibiga aylandi.
Masharipovning muvaffaqiyati musobaqadagi O‘zbekiston terma jamoasi uchun eng muhim natija bo‘ldi. Uning oltin medali mamlakatimizning umumjamoa hisobida yuqori o‘rinlardan birini egallashida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.
Ravshanovdan kumush, Rafikovdan bronza
O‘zbekiston terma jamoasining yana ikki vakili ham shohsupaga ko‘tarildi.
Sa’dulla Ravshanov (-81 kg) — jahon chempionatining kumush medali sohibi.
Fazliddin Rafikov (+100 kg) — musobaqa bronza medali sohibi.
Shu tariqa o‘zbekistonlik dzyudochilar uch xil natija bilan — oltin, kumush va bronza medallari orqali yurtdoshlarini xursand qilishdi.
Rossiya birinchi, Yaponiya esa to‘rtinchi o‘rinda
Umumjamoa hisobida Rossiya Federatsiyasi 4 ta oltin, 2 ta kumush va 4 ta bronza medali bilan birinchi o‘rinni egalladi.
Turkiya terma jamoasi 2 ta oltin va 1 ta kumush medali bilan ikkinchi bo‘ldi. Fransiya vakillari ham 2 ta oltin medalini qo‘lga kiritdi, shuningdek, bitta bronza bilan kuchli uchlikdan joy oldi.
Dzyudo vatani hisoblangan Yaponiya esa 1 ta oltin, 2 ta kumush va 5 ta bronza medali bilan to‘rtinchi o‘rinni band etdi. O‘zbekiston terma jamoasi esa 5-o‘rinni egallab, kuchli beshlikdan joy oldi.
Jahon chempionatining kuchli beshligi
O‘rin
Mamlakat
Oltin
Kumush
Bronza
1
Rossiya
4
2
4
2
Turkiya
2
1
0
3
Fransiya
2
0
1
4
Yaponiya
1
2
5
5
O‘zbekiston
1
1
1
Toshkentdagi natija — o‘zbek dzyudosi uchun muhim qadam
78 davlatdan qariyb 600 nafar sportchi qatnashgan jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasining kuchli beshlikdan joy olishi yosh dzyudochilarimiz salohiyatini yana bir bor namoyon etdi.
Ayniqsa, Muhammadjon Masharipovning jahon chempioni bo‘lgani, Sa’dulla Ravshanov va Fazliddin Rafikovning ham medallar qo‘lga kiritgani quvonarli natijadir. Poytaxtimizda o‘tgan musobaqa o‘zbekistonlik yosh sportchilar uchun nafaqat medallar, balki xalqaro maydonda o‘z kuchini namoyish etish imkoniyati ham bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…