Bibisara Gukeshning o‘rniga o‘tirdi: FIDЕ Javohir Sindarov bilan tushgan suratni e’lon qildi
Jahon shaxmat toji uchun hal qiluvchi bahs boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi. FIDЕ esa Jenevadagi musobaqa zalidan o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov va qozog‘istonlik shaxmatchi Bibisara Asaubayeva aks etgan qiziqarli suratni e’lon qildi. Kadr ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor tortdi.
Bibisara jahon chempioni o‘rnida o‘tirdi
Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDЕ) o‘zining Instagram'dagi rasmiy sahifasida Javohir Sindarov va Bibisara Asaubayevaning Jenevada tushirilgan qo‘shma suratini joylashtirdi.
Suratda Bibisara Asaubayeva o‘yin stoli ortida, amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju o‘tirishi kerak bo‘lgan joyni egallagan holda tasvirlangan. Javohir Sindarov esa musobaqa o‘tkaziladigan zalni aylanib, sharoit bilan tanishmoqda. Asaubayeva aynan shu lahzani telefoniga muhrlamoqda.
FIDЕ ushbu kadrni kutilmagan va qiziqarli surat sifatida taqdim etdi.
«Kutilmagan surat! Javohir Sindarov o‘yin zalida aylanib, sharoitni ko‘zdan kechirayotgan bir paytda Bibisara Asaubayeva Jenevada bo‘lib o‘tadigan jahon shaxmat chempioni unvoni uchun bahs oldidan bu lahzani suratga olib qolmoqda», — deyiladi tashkilot matbuot xizmati xabarida.
Javohir Sindarovni jahon chempionilik uchun hal qiluvchi match kutmoqda
Eslatib o‘tamiz, o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov hindistonlik amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju bilan shaxmat taxti uchun kuch sinashadi.
Hal qiluvchi match 24 noyabrdan 12 dekabrga qadar Shveysariyaning Jeneva shahrida bo‘lib o‘tadi. Ushbu bahs shaxmat olamidagi eng muhim voqealardan biri sifatida kutilmoqda.
O‘zbekistonlik shaxmat muxlislari uchun esa bu uchrashuvning ahamiyati yanada yuqori. Javohir Sindarov jahon chempionilik unvoni uchun kurashda mamlakatimiz sharafini himoya qiladi. Endi asosiy e’tibor Jenevadagi shaxmat taxt taqdiri hal bo‘ladigan partiyalarga qaratiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…