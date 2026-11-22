Jahon chempionati arafasida Javohir Sindarov va Bibisaraning tushgan noodatiy surati e’tibor markazida!
Shveytsariyaning Jeneva shahrida bo‘lib o‘tadigan «Salesforce FIDE World Championship 2026» musobaqasi oldidan shaxmat muxlislari e’tiborini tortgan qiziqarli surat tarqaldi. Unda o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov bo‘lajak bahslar o‘tkaziladigan o‘yin zalini ko‘zdan kechirayotgan bir paytda, Bibisara Asaubayeva ushbu lahzani telefoniga muhrlayotgani aks etgan.
Suratdagi oddiy, ammo o‘ziga xos vaziyat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida qiziqish uyg‘otdi. Bo‘lajak musobaqa oldidan o‘yin zalini ko‘zdan kechirayotgan Sindarovning bu lahzasi shaxmat olamidagi muhim uchrashuv arafasidagi tayyorgarlik jarayonining bir ko‘rinishi bo‘ldi.
«Salesforce FIDE World Championship 2026» doirasidagi bahsda Hindiston vakili Gukesh D. hamda O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Javohir Sindarov ishtirok etishi kutilmoqda.
Musobaqa 2026 yil 24 noyabrdan 12 dekabrgacha Shveytsariyaning Jeneva shahrida bo‘lib o‘tadi. Shaxmat ishqibozlari ushbu uchrashuvni katta qiziqish bilan kutmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…