«Lans»ga Angliya klubidan tahqiromuz taklif: unga qanday javob berildi?

·70·Sport
«Lans»ga Angliya klubidan tahqiromuz taklif: unga qanday javob berildi?

Fransiya vitse-chempioni va Kubok sohibi «Lans» klubi atrofida katta shov-shuv ko‘tarildi. Klub prezidenti Jozef Ugurlyan Angliya Premer-ligasi (APL) vakillaridan biri fransuz jamoasini o‘ziga farm-klub (iste’dodlarni yetkazib beruvchi ikkinchi darajali filial)ga aylantirish taklifini berganini oshkor qildi. Bu taklif «Lans» rahbarining sha’ni va g‘azabiga tegib, keskin norozilik keltirib chiqardi.

Zamin.uz fransuz futbolidagi bu shov-shuvli janjal va o‘zbek futbolchisi Abduqodir Husanov bilan bog‘liq muhim tafsilotlarni tahlil qiladi.

1. «Bu klub DNKsiga zid!»: Jozef Ugurlyanning alangali bayonoti

Angliya klublarining moliyaviy ustunligi va Yevropa klublarini o‘ziga tobe qilishga urinishi «Lans» prezidentining keskin rad javobiga duch keldi. L'Equipe nashriga bergan intervyusida Ugurlyan bunday taklif mutlaqo qabul qilib bo‘lmaydigan tubanlik ekanini ta’kidladi.

Jozef Ugurlyanning g‘azabnok so‘zlari:

«Bu mutlaqo aqlga sig‘maydigan narsa! Ha, bizga bunday taklif bo‘lgan, lekin men hech qachon bunday yo‘lni ko‘rib ham chiqmayman. Bu klubning DNKsiga zid. Qachongacha kuchimiz yetishidan qat’i nazar, biz bunday narsaga rozilik bermaymiz. Biz – Fransiyamiz, Jahon chempionati yarim finaliga chiqqan, dunyoda eng ko‘p futbolchi tayyorlaydigan yurtmiz. Biz APL uchun «B liga»ga aylanish emas, undan ham yuqori maqsadlarga intilishimiz kerak!»

«Lans»ning real mavqei va APL klubining taklifi

2025/2026 yilgi mavsumda «Lans» Fransiya kubogini qo‘lga kiritdi va Liga 1 chempionatida faxrli 2-o‘rinni egalladi.

Ko‘rsatkich va jihatlar

«Lans»ning amaldagi mavqei

APL klubi taklif qilgan maqom

Turnirdagi maqomi

Fransiya kubogi sohibi va Liga 1 vitse-chempioni

Ikkinchi darajali farm-klub

Klub falsafasi

Mustaqil, top-iste’dodlarni tarbiyalovchi grand

APL klubiga o‘yinchilarni tayyorlab beruvchi «baza»

Transfer siyosati

Mustaqil va qimmatbaho transferlar

APL klubining ijaradagi o‘yinchilarini o‘ynatish

2. Abduqodir Husanov fenomeni: Fransiya — toplar fabrikasi

Fransiya klublari Yevropaning top-ligalari uchun iste’dodlarni tarbiyalab beradigan benazir «fabrika»ga aylanib bo‘lgan. Buning eng yorqin va yaqqol misoli sifatida O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning parvozini keltirish mumkin.

  1. Kashfiyot bosqichi: «Lans» Abduqodirni 2023 yilning yozida Belarusning «Energetik-BGU» klubidan transfer qildi.

  2. Yevropa elitasidagi debyut: Husanov aynan mana shu jamoa safida Liga 1 va Yevropa Chempionlar Ligasida debyut qilib, jahon darajasidagi markaziy himoyachiga aylandi.

  3. 50 million yevrolik transfer: «Lans» safida bir yarim yil davomida o‘z salohiyatini ko‘rsatgan o‘zbek futbolchisini 2025 yilning 20 yanvarida APL giganti «Manchester Siti» 50 million yevro evaziga sotib oldi.

Aynan Husanov transferi «Lans»ning hech kimga farm-klub emas, balki mustaqil ravishda jahon futboli elitasiga yulduzlarni yetkazib beruvchi qudratli klub ekanini yana bir bor isbotladi.

Ushbu shov-shuvli bayonot haqida nima deysiz?

«Lans» prezidentining prinsipial pozitsiyasi Fransiya futboli va jamoa sha’nini himoya qilishda qolgan klublarga ham o‘rnak bo‘la oladi.

Ushbu qaynok va foydali futbol yangiligini do‘stlaringizga va sport chatlaringizga darhol yuboring!

Sizningcha, «Lans» APL moliyaviy bosimiga yana qancha vaqt bardosh bera oladi? Jozef Ugurlyanning pozitsiyasini qo‘llab-quvvatlaysizmi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

LensJoseph OughourlianAbdukodir KhusanovFranceL'Équipe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56Atletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiAtletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiBugun, 18:51«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...«Real»da katta tozalash: ushbu besh futbolchiga tegilmaydi...Bugun, 18:47«Real»ning yashirin yurishi: 120 mln yevrolik transfer yaqinmi?«Real»ning yashirin yurishi: 120 mln yevrolik transfer yaqinmi?Bugun, 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi