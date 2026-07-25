«Lans»ga Angliya klubidan tahqiromuz taklif: unga qanday javob berildi?
Fransiya vitse-chempioni va Kubok sohibi «Lans» klubi atrofida katta shov-shuv ko‘tarildi. Klub prezidenti Jozef Ugurlyan Angliya Premer-ligasi (APL) vakillaridan biri fransuz jamoasini o‘ziga farm-klub (iste’dodlarni yetkazib beruvchi ikkinchi darajali filial)ga aylantirish taklifini berganini oshkor qildi. Bu taklif «Lans» rahbarining sha’ni va g‘azabiga tegib, keskin norozilik keltirib chiqardi.
Zamin.uz fransuz futbolidagi bu shov-shuvli janjal va o‘zbek futbolchisi Abduqodir Husanov bilan bog‘liq muhim tafsilotlarni tahlil qiladi.
1. «Bu klub DNKsiga zid!»: Jozef Ugurlyanning alangali bayonoti
Angliya klublarining moliyaviy ustunligi va Yevropa klublarini o‘ziga tobe qilishga urinishi «Lans» prezidentining keskin rad javobiga duch keldi. L'Equipe nashriga bergan intervyusida Ugurlyan bunday taklif mutlaqo qabul qilib bo‘lmaydigan tubanlik ekanini ta’kidladi.
Jozef Ugurlyanning g‘azabnok so‘zlari:
«Bu mutlaqo aqlga sig‘maydigan narsa! Ha, bizga bunday taklif bo‘lgan, lekin men hech qachon bunday yo‘lni ko‘rib ham chiqmayman. Bu klubning DNKsiga zid. Qachongacha kuchimiz yetishidan qat’i nazar, biz bunday narsaga rozilik bermaymiz. Biz – Fransiyamiz, Jahon chempionati yarim finaliga chiqqan, dunyoda eng ko‘p futbolchi tayyorlaydigan yurtmiz. Biz APL uchun «B liga»ga aylanish emas, undan ham yuqori maqsadlarga intilishimiz kerak!»
«Lans»ning real mavqei va APL klubining taklifi
2025/2026 yilgi mavsumda «Lans» Fransiya kubogini qo‘lga kiritdi va Liga 1 chempionatida faxrli 2-o‘rinni egalladi.
Ko‘rsatkich va jihatlar
«Lans»ning amaldagi mavqei
APL klubi taklif qilgan maqom
Turnirdagi maqomi
Fransiya kubogi sohibi va Liga 1 vitse-chempioni
Ikkinchi darajali farm-klub
Klub falsafasi
Mustaqil, top-iste’dodlarni tarbiyalovchi grand
APL klubiga o‘yinchilarni tayyorlab beruvchi «baza»
Transfer siyosati
Mustaqil va qimmatbaho transferlar
APL klubining ijaradagi o‘yinchilarini o‘ynatish
2. Abduqodir Husanov fenomeni: Fransiya — toplar fabrikasi
Fransiya klublari Yevropaning top-ligalari uchun iste’dodlarni tarbiyalab beradigan benazir «fabrika»ga aylanib bo‘lgan. Buning eng yorqin va yaqqol misoli sifatida O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning parvozini keltirish mumkin.
Kashfiyot bosqichi: «Lans» Abduqodirni 2023 yilning yozida Belarusning «Energetik-BGU» klubidan transfer qildi.
Yevropa elitasidagi debyut: Husanov aynan mana shu jamoa safida Liga 1 va Yevropa Chempionlar Ligasida debyut qilib, jahon darajasidagi markaziy himoyachiga aylandi.
50 million yevrolik transfer: «Lans» safida bir yarim yil davomida o‘z salohiyatini ko‘rsatgan o‘zbek futbolchisini 2025 yilning 20 yanvarida APL giganti «Manchester Siti» 50 million yevro evaziga sotib oldi.
Aynan Husanov transferi «Lans»ning hech kimga farm-klub emas, balki mustaqil ravishda jahon futboli elitasiga yulduzlarni yetkazib beruvchi qudratli klub ekanini yana bir bor isbotladi.
Ushbu shov-shuvli bayonot haqida nima deysiz?
«Lans» prezidentining prinsipial pozitsiyasi Fransiya futboli va jamoa sha’nini himoya qilishda qolgan klublarga ham o‘rnak bo‘la oladi.
Ushbu qaynok va foydali futbol yangiligini do‘stlaringizga va sport chatlaringizga darhol yuboring!
Sizningcha, «Lans» APL moliyaviy bosimiga yana qancha vaqt bardosh bera oladi? Jozef Ugurlyanning pozitsiyasini qo‘llab-quvvatlaysizmi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…