To‘rabek Xabibullayev Yerevandagi turnirda 5:0 hisobi bilan finalga chiqdi

·82·Sport
To‘rabek Xabibullayev Yerevandagi turnirda 5:0 hisobi bilan finalga chiqdi

Yerevanda o‘tkazilayotgan «Yerevan Mayor Cup» xalqaro boks turnirida O‘zbekiston vakillari navbatdagi medallarni kafolatladi. To‘rabek Xabibullayev yarim finalda eronlik raqibini katta ustunlik bilan mag‘lub etib, oltin medal uchun jang qilish huquqini qo‘lga kiritdi.

Samandar Olimov esa mezbonlar vakiliga qarshi bahsda imkoniyatni boy berib, musobaqani bronza medali bilan yakunladi. Endi O‘zbekistonning ikki nafar bokschisi finalda chempionlik uchun ringga chiqadi.

Xabibullayev raqibiga imkoniyat qoldirmadi

-90 kilogramm vazn toifasida ishtirok etayotgan To‘rabek Xabibullayev yarim finalda Eron vakili Hadi Mohammadnejad bilan kuch sinashdi.

O‘zbekistonlik bokschi uchrashuv davomida tashabbusni o‘z qo‘lida ushlab, hakamlarning barchasida ustunlikka erishdi. Yakunda Xabibullayev 5:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi.

Ushbu natija orqali To‘rabek kamida kumush medalni kafolatladi va endi turnirning bosh sovrini uchun jang qiladi.

Olimovga bir ovoz nasib etdi

-60 kilogramm vazn toifasidagi yarim finalda Samandar Olimov Armaniston vakili Artur Bazeyanga qarshi ringga ko‘tarildi.

Mezbon bokschiga qarshi kechgan bahs yakunida hakamlar 1:4 hisobida Bazeyanning g‘alabasini qayd etdi.

Shu tariqa, Olimov final yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi, biroq «Yerevan Mayor Cup» turnirining bronza medalini qo‘lga kiritdi.

O‘zbekistonning ikki bokschisi oltin uchun kurashadi

To‘rabek Xabibullayevdan tashqari, -55 kilogramm vazn toifasida ishtirok etayotgan Shahzod Muzaffarov ham musobaqa finaliga chiqqan.

Muzaffarov yarim finalda Armaniston vakili Suren Rubinyanni 5:0 hisobida mag‘lub etgan edi.

Bokschi

Vazn toifasi

Natija

To‘rabek Xabibullayev

-90 kg

Finalga chiqdi

Shahzod Muzaffarov

-55 kg

Finalga chiqdi

Samandar Olimov

-60 kg

Bronza medali

Asosiy e’tibor final janglariga qaratildi

Endi O‘zbekiston delegatsiyasi kamida ikki kumush va bir bronza medaliga ega. Biroq Xabibullayev hamda Muzaffarov finalda g‘alaba qozonsa, terma jamoa Yerevandan ikki oltin medal bilan qaytishi mumkin.

Har ikki bokschini hal qiluvchi bosqichda yanada jiddiy raqobat kutib turibdi. Final janglarining aniq juftliklari va boshlanish vaqti keyinroq ma’lum qilinishi kutilmoqda.

Sizningcha, Xabibullayev va Muzaffarovning ikkalasi ham oltin medalni qo‘lga kirita oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Toʻrabek KhabibullaevOʻzbekistonYerevanSamandar OlimovShahzod Muzaffarov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi