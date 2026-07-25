To‘rabek Xabibullayev Yerevandagi turnirda 5:0 hisobi bilan finalga chiqdi
Yerevanda o‘tkazilayotgan «Yerevan Mayor Cup» xalqaro boks turnirida O‘zbekiston vakillari navbatdagi medallarni kafolatladi. To‘rabek Xabibullayev yarim finalda eronlik raqibini katta ustunlik bilan mag‘lub etib, oltin medal uchun jang qilish huquqini qo‘lga kiritdi.
Samandar Olimov esa mezbonlar vakiliga qarshi bahsda imkoniyatni boy berib, musobaqani bronza medali bilan yakunladi. Endi O‘zbekistonning ikki nafar bokschisi finalda chempionlik uchun ringga chiqadi.
Xabibullayev raqibiga imkoniyat qoldirmadi
-90 kilogramm vazn toifasida ishtirok etayotgan To‘rabek Xabibullayev yarim finalda Eron vakili Hadi Mohammadnejad bilan kuch sinashdi.
O‘zbekistonlik bokschi uchrashuv davomida tashabbusni o‘z qo‘lida ushlab, hakamlarning barchasida ustunlikka erishdi. Yakunda Xabibullayev 5:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi.
Ushbu natija orqali To‘rabek kamida kumush medalni kafolatladi va endi turnirning bosh sovrini uchun jang qiladi.
Olimovga bir ovoz nasib etdi
-60 kilogramm vazn toifasidagi yarim finalda Samandar Olimov Armaniston vakili Artur Bazeyanga qarshi ringga ko‘tarildi.
Mezbon bokschiga qarshi kechgan bahs yakunida hakamlar 1:4 hisobida Bazeyanning g‘alabasini qayd etdi.
Shu tariqa, Olimov final yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi, biroq «Yerevan Mayor Cup» turnirining bronza medalini qo‘lga kiritdi.
O‘zbekistonning ikki bokschisi oltin uchun kurashadi
To‘rabek Xabibullayevdan tashqari, -55 kilogramm vazn toifasida ishtirok etayotgan Shahzod Muzaffarov ham musobaqa finaliga chiqqan.
Muzaffarov yarim finalda Armaniston vakili Suren Rubinyanni 5:0 hisobida mag‘lub etgan edi.
Bokschi
Vazn toifasi
Natija
To‘rabek Xabibullayev
-90 kg
Finalga chiqdi
-55 kg
Finalga chiqdi
Samandar Olimov
-60 kg
Bronza medali
Asosiy e’tibor final janglariga qaratildi
Endi O‘zbekiston delegatsiyasi kamida ikki kumush va bir bronza medaliga ega. Biroq Xabibullayev hamda Muzaffarov finalda g‘alaba qozonsa, terma jamoa Yerevandan ikki oltin medal bilan qaytishi mumkin.
Har ikki bokschini hal qiluvchi bosqichda yanada jiddiy raqobat kutib turibdi. Final janglarining aniq juftliklari va boshlanish vaqti keyinroq ma’lum qilinishi kutilmoqda.
Sizningcha, Xabibullayev va Muzaffarovning ikkalasi ham oltin medalni qo‘lga kirita oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…