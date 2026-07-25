SpaceX tarixiy muvaffaqiyatga erishdi: Starship ilk bor okeanga yumshoq qoʻndi

·41·Texno
SpaceX tarixiy muvaffaqiyatga erishdi: Starship ilk bor okeanga yumshoq qoʻndi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining Starship oʻta ogʻir raketa tizimining 13-sinov parvozini yakunladi. Ushbu missiya dastur tarixidagi eng muvaffaqiyatli bosqichlardan biri boʻldi, chunki kema oʻz butunligini saqlab qolgan holda Hind okeaniga ilk bor yumshoq qoʻnishni amalga oshirdi. Bu natija koinotni oʻzlashtirish va qayta foydalaniluvchi raketalar texnologiyasida yangi davrni ochib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Parvoz 24-iyul kuni Texasdagi Starbase poligonidan amalga oshirildi. Bu Starship V3 modifikatsiyasining ikkinchi sinovi boʻlib, kema havoga koʻtarilganidan bir soat oʻtib oʻz vazifasini bajardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kema suv yuzasiga tushganidan keyin ham maʼlum muddat suzib yurgan va Yerga telemetriya maʼlumotlarini uzatishda davom etgan. SpaceX vakili Den Xuot ushbu voqeani "dastur tarixidagi eng yumshoq qoʻnish" deb taʼrifladi.

Texnik muammolar va yangi yutuqlar

Garchi missiya muvaffaqiyatli deb baholansa-da, Super Heavy tezlatgichining qaytishi paytida kutilmagan texnik nosozliklar kuzatildi. Rejaga koʻra, tezlikni pasaytirish uchun 13 ta Raptor dvigateli baravar ishga tushishi kerak edi. Biroq, telemetriya maʼlumotlariga koʻra, ularning faqat 5 tasi ishlagan. Natijada tezlatgich Meksika koʻrfazi suvlariga belgilanganidan yuqori tezlikda kelib urilgan.

Shunga qaramay, Starship kemasining oʻzi koinotda bir qator muhim operatsiyalarni bajardi. Xususan, parvoz davomida oltita Raptor dvigatelidan biri ochiq kosmosda qayta oʻt oldirildi. Ushbu manevr kelajakdagi orbital missiyalar va kemani Yerga xavfsiz qaytarish uchun hayotiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Shuningdek, kema bortidagi yangi avlod Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini ajratish tizimi ham sinovdan oʻtkazildi.

Issiqlik himoyasi va kelajak rejalari

Kemaning atmosferaga kirish jarayoni eng hayajonli lahzalardan biri boʻldi. Bort kameralari kema korpusining qizigan plazma bilan oʻralganini jonli efirda namoyish etdi. Starship issiqlik himoya qatlami bunday oʻta yuqori haroratga bardosh bera olishini isbotladi. Suvga qoʻnishdan oldin kema vertikal holatga oʻtib, uchta dvigatel yordamida tezlikni pasaytirdi.

Ushbu muvaffaqiyat SpaceX uchun Marsga parvozlarni amalga oshirish yoʻlidagi ulkan qadamdir. Starship tizimi toʻliq qayta foydalanishga moʻljallangan boʻlib, u koinotga yuk yetkazib berish xarajatlarini keskin kamaytirishi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik muhim, chunki Starlink tizimining rivojlanishi kelajakda butun dunyo boʻylab, jumladan, chekka hududlarda ham yuqori tezlikdagi internetga ulanish imkonini kengaytiradi.

SpaceX jamoasi endilikda olingan maʼlumotlarni tahlil qilib, keyingi parvozlarda Super Heavy tezlatgichining qoʻnish tizimini takomillashtirish ustida ish olib boradi. Navbatdagi sinovlarda nafaqat okeanga qoʻnish, balki tezlatgichni maxsus "Mechazilla" minorasi yordamida havoda tutib qolish rejalashtirilgan.

SpaceXStarshipIlon MaskKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariGoogle tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob