Messi oilasi tarixida yangi sahifa: Uning shajarasida Braziliya izi topildi
Argentina futboli afsonasi Lionel Messining oila tarixi kutilmagan yo‘nalishga borib taqalishi mumkin. Tarixchi Fiorenso Santinining uch yillik tadqiqotiga ko‘ra, futbolchining ajdodlari Argentinaga joylashishdan oldin Braziliyada yashagan.
Tadqiqotda Messining katta bobosi Federiko aynan Braziliyada tug‘ilgani, oilaning familiyasi esa muhojirlik yillarida o‘zgargani qayd etilgan.
Oila 1899 yilda Italiyadan Braziliyaga ko‘chgan
Fiorenso Santini taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, Messining katta bobolaridan biri 1899 yilda Italiyani tark etib, Braziliyaga ko‘chib borgan.
Oila ma’lum vaqt ushbu mamlakatda yashaganidan keyin Argentinaning Rosario shahriga yo‘l olgan. Keyinchalik aynan Rosario Messi oilasi tarixida muhim o‘rin egallagan.
Tadqiqotdagi oilaviy ko‘chish yo‘nalishi quyidagicha tasvirlangan:
Bosqich
Manzil
Dastlabki vatani
1899 yildagi ko‘chish
Braziliya
Keyingi manzil
Rosario, Argentina
Messining katta bobosi Braziliyada tug‘ilgan
Tadqiqotning eng qiziq jihatlaridan biri — Lionel Messining katta bobosi Federiko Braziliya hududida tug‘ilgani haqidagi ma’lumotdir.
Shu asosda tarixchi futbolchining shajarasida nafaqat Italiya va Argentina, balki Braziliya bilan bog‘liq sahifa ham mavjud, degan xulosaga kelgan.
Biroq bu Messining millati yoki fuqaroligiga oid emas, balki uning ajdodlari bosib o‘tgan tarixiy yo‘l haqidagi genealogik ma’lumotdir.
Nega oilaning familiyasi o‘zgargan?
Braziliyada yashagan davrda oila a’zolarining ayrim ismlari va familiyasi mahalliy hujjatlarda boshqacha qayd etilgani aytilmoqda.
Xususan, Kochettini familiyasi keyinchalik Kuchchitini shakliga o‘zgargan. Tadqiqotda bu holat o‘sha davrdagi muhojirlar orasida keng tarqalgani ta’kidlangan.
«O‘sha davrda muhojirlarning ismi va familiyasini o‘zgartirish odatiy hol edi. Bu ularning ona tilidagi imlo va talaffuz xususiyatlari bilan bog‘liq qiyinchiliklar sabab amalga oshirilgan», — deyiladi tadqiqotda.
Demak, familiyadagi o‘zgarish oilaviy aloqalar uzilganini emas, balki turli tillardagi talaffuz va rasmiylashtirish farqlarini anglatishi mumkin.
Uch yillik tadqiqot nimani ko‘rsatdi?
Fiorenso Santini Messi oilasining ko‘chish tarixi va familiyalaridagi o‘zgarishlarni uch yil davomida o‘rgangan.
Tadqiqot natijalariga ko‘ra:
Messining ajdodlari Italiyadan chiqqan;
oila 1899 yilda Braziliyaga ko‘chgan;
katta bobosi Federiko Braziliyada tug‘ilgan;
keyinchalik oila Rosarioga joylashgan;
familiya muhojirlik davrida o‘zgargan.
Bu ma’lumotlar rasman keng miqyosda tasdiqlangan oilaviy biografiyadan ko‘ra, tarixchining genealogik tadqiqoti sifatida taqdim etilmoqda.
Messi oilasi tarixida yangi sahifa
Lionel Messi doim Argentina va Rosario bilan bog‘lab kelingan. Yangi tadqiqot esa uning oilaviy tarixi Janubiy Amerikaning yana bir yirik mamlakati — Braziliya bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi.
Shu tariqa, futbolda azaliy raqib hisoblangan Argentina va Braziliya Messining shajarasida kutilmagan tarzda birlashgan bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, Messining oila tarixidagi qaysi ma’lumot eng kutilmagan bo‘ldi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…