Messi oilasi tarixida yangi sahifa: Uning shajarasida Braziliya izi topildi

·85·Sport
Messi oilasi tarixida yangi sahifa: Uning shajarasida Braziliya izi topildi

Argentina futboli afsonasi Lionel Messining oila tarixi kutilmagan yo‘nalishga borib taqalishi mumkin. Tarixchi Fiorenso Santinining uch yillik tadqiqotiga ko‘ra, futbolchining ajdodlari Argentinaga joylashishdan oldin Braziliyada yashagan.

Tadqiqotda Messining katta bobosi Federiko aynan Braziliyada tug‘ilgani, oilaning familiyasi esa muhojirlik yillarida o‘zgargani qayd etilgan.

Oila 1899 yilda Italiyadan Braziliyaga ko‘chgan

Fiorenso Santini taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, Messining katta bobolaridan biri 1899 yilda Italiyani tark etib, Braziliyaga ko‘chib borgan.

Oila ma’lum vaqt ushbu mamlakatda yashaganidan keyin Argentinaning Rosario shahriga yo‘l olgan. Keyinchalik aynan Rosario Messi oilasi tarixida muhim o‘rin egallagan.

Tadqiqotdagi oilaviy ko‘chish yo‘nalishi quyidagicha tasvirlangan:

Bosqich

Manzil

Dastlabki vatani

Italiya

1899 yildagi ko‘chish

Braziliya

Keyingi manzil

Rosario, Argentina

Messining katta bobosi Braziliyada tug‘ilgan

Tadqiqotning eng qiziq jihatlaridan biri — Lionel Messining katta bobosi Federiko Braziliya hududida tug‘ilgani haqidagi ma’lumotdir.

Shu asosda tarixchi futbolchining shajarasida nafaqat Italiya va Argentina, balki Braziliya bilan bog‘liq sahifa ham mavjud, degan xulosaga kelgan.

Biroq bu Messining millati yoki fuqaroligiga oid emas, balki uning ajdodlari bosib o‘tgan tarixiy yo‘l haqidagi genealogik ma’lumotdir.

Nega oilaning familiyasi o‘zgargan?

Braziliyada yashagan davrda oila a’zolarining ayrim ismlari va familiyasi mahalliy hujjatlarda boshqacha qayd etilgani aytilmoqda.

Xususan, Kochettini familiyasi keyinchalik Kuchchitini shakliga o‘zgargan. Tadqiqotda bu holat o‘sha davrdagi muhojirlar orasida keng tarqalgani ta’kidlangan.

«O‘sha davrda muhojirlarning ismi va familiyasini o‘zgartirish odatiy hol edi. Bu ularning ona tilidagi imlo va talaffuz xususiyatlari bilan bog‘liq qiyinchiliklar sabab amalga oshirilgan», — deyiladi tadqiqotda.

Demak, familiyadagi o‘zgarish oilaviy aloqalar uzilganini emas, balki turli tillardagi talaffuz va rasmiylashtirish farqlarini anglatishi mumkin.

Uch yillik tadqiqot nimani ko‘rsatdi?

Fiorenso Santini Messi oilasining ko‘chish tarixi va familiyalaridagi o‘zgarishlarni uch yil davomida o‘rgangan.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra:

  • Messining ajdodlari Italiyadan chiqqan;

  • oila 1899 yilda Braziliyaga ko‘chgan;

  • katta bobosi Federiko Braziliyada tug‘ilgan;

  • keyinchalik oila Rosarioga joylashgan;

  • familiya muhojirlik davrida o‘zgargan.

Bu ma’lumotlar rasman keng miqyosda tasdiqlangan oilaviy biografiyadan ko‘ra, tarixchining genealogik tadqiqoti sifatida taqdim etilmoqda.

Messi oilasi tarixida yangi sahifa

Lionel Messi doim Argentina va Rosario bilan bog‘lab kelingan. Yangi tadqiqot esa uning oilaviy tarixi Janubiy Amerikaning yana bir yirik mamlakati — Braziliya bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Shu tariqa, futbolda azaliy raqib hisoblangan Argentina va Braziliya Messining shajarasida kutilmagan tarzda birlashgan bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, Messining oila tarixidagi qaysi ma’lumot eng kutilmagan bo‘ldi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Lionel MessiBraziliyaArgentinaRosarioItaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi