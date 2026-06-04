iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldi
Rossiyaning Max messenjeri ishlab chiquvchilari iPhone qurilmalarida push-bildirishnomalarni yetkazib berishda muammolar yuzaga kelganini maʼlum qildi. Servis matbuot xizmati maʼlumotlariga koʻra, ilova App Store doʻkonidan olib tashlanganidan soʻng, iOS tizimi bildirishnoma tokenini avtomatik ravishda bekor qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Natijada, server muayyan smartfonga push-xabarlarni yuborish imkoniyatini yoʻqotadi va foydalanuvchi fon rejimida yangi xabarlarni qabul qilmay qoʻyadi. Barcha kiruvchi xabarlar faqat ilova qoʻlda ishga tushirilganda va chat yangilangandagina koʻrinadi. Bu esa messenjerdan foydalanishning asosiy ssenariysi — tezkor xabardor boʻlish funksiyasini amalda yoʻqqa chiqaradi.
Bunday holatda servis funksionalligining bir qismi oʻz samaradorligini yoʻqotadi, chunki foydalanuvchilar ilovani qayta ochmagunlariga qadar muhim xabarlarni oʻtkazib yuborishlari mumkin. Avvalroq Max messenjeri App Store platformasidan yuklab olish uchun yopiq qilingani xabar berilgan edi. Hozirda loyiha jamoasi ushbu hodisa sabablarini aniqlashga harakat qilmoqda.
Max — VK xoldingi tomonidan ishlab chiqilgan Rossiya davlat messenjeri boʻlib, u muloqot, biznes va davlat xizmatlaridan foydalanish uchun milliy platforma sifatida taqdim etilgan. Ushbu ilova Rossiyada sotiladigan barcha smartfonlarga majburiy ravishda oʻrnatilgan boʻlishi lozim edi.
…