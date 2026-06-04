iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldi

·43·Texno
iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldi
Audio versiyasi

Rossiyaning Max messenjeri ishlab chiquvchilari iPhone qurilmalarida push-bildirishnomalarni yetkazib berishda muammolar yuzaga kelganini maʼlum qildi. Servis matbuot xizmati maʼlumotlariga koʻra, ilova App Store doʻkonidan olib tashlanganidan soʻng, iOS tizimi bildirishnoma tokenini avtomatik ravishda bekor qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Natijada, server muayyan smartfonga push-xabarlarni yuborish imkoniyatini yoʻqotadi va foydalanuvchi fon rejimida yangi xabarlarni qabul qilmay qoʻyadi. Barcha kiruvchi xabarlar faqat ilova qoʻlda ishga tushirilganda va chat yangilangandagina koʻrinadi. Bu esa messenjerdan foydalanishning asosiy ssenariysi — tezkor xabardor boʻlish funksiyasini amalda yoʻqqa chiqaradi.

Bunday holatda servis funksionalligining bir qismi oʻz samaradorligini yoʻqotadi, chunki foydalanuvchilar ilovani qayta ochmagunlariga qadar muhim xabarlarni oʻtkazib yuborishlari mumkin. Avvalroq Max messenjeri App Store platformasidan yuklab olish uchun yopiq qilingani xabar berilgan edi. Hozirda loyiha jamoasi ushbu hodisa sabablarini aniqlashga harakat qilmoqda.

Max — VK xoldingi tomonidan ishlab chiqilgan Rossiya davlat messenjeri boʻlib, u muloqot, biznes va davlat xizmatlaridan foydalanish uchun milliy platforma sifatida taqdim etilgan. Ushbu ilova Rossiyada sotiladigan barcha smartfonlarga majburiy ravishda oʻrnatilgan boʻlishi lozim edi.

MaxiPhoneApp StoreVKTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25Vivo X500 Pro Max: 200 MP periskop va Sony LOFIC sensori bilan jihozlanadiBugun, 06:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi