Ramp kompaniyasi AI yechimlari ortidan 44 milliard dollarga baholandi

·58·Texno
Ramp kompaniyasi AI yechimlari ortidan 44 milliard dollarga baholandi
Audio versiyasi

Korporativ xarajatlarni boshqarish platformasi Ramp payshanba kuni 750 million dollar investitsiya jalb qilganini va uning bozor qiymati 44 milliard dollarga yetganini eʻlon qildi. Investorlarning sunʻiy intellekt (AI) texnologiyalariga asoslangan fintex loyihalariga boʻlgan qiziqishi ortishi natijasida kompaniya qiymati bir yil ichida deyarli uch baravarga oshdi. Moliyalashtirish bosqichi ICONIQ, GIC va Ontario Teachers’ Pension Plan boshchiligida oʻtkazildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirda Ramp kompaniyasining yillik daromadi 1,5 milliard dollardan oshgan boʻlib, u ijobiy erkin pul oqimiga (free cash flow) erishganini maʻlum qildi. Kompaniya mijozlari soni 70 mingdan oshib ketdi, ular orasida Visa, Uber, Shopify, Anduril va Figma kabi yirik brendlar bor. Dastlab startaplar uchun xarajatlarni boshqarish vositasi sifatida boshlangan loyiha endilikda toʻlovlar, firibgarlikni aniqlash, xaridlar va buxgalteriya hisobi kabi keng koʻlamli xizmatlarni taklif etmoqda.

Ramp oʻz mahsulotlariga AI agentlarini joriy etish orqali investorlar eʻtiborini tortdi. Xususan, kompaniya xaridlar, byudjetlashtirish va buxgalteriya jarayonlari uchun maxsus AI yordamchilarini yaratdi. Shuningdek, AI agentlari mustaqil ravishda toʻlovlarni amalga oshirishi uchun maxsus korporativ kredit kartalari ham ishga tushirildi. Bu esa korxonalarga turli provayderlar boʻylab AI tokenlaridan foydalanishni nazorat qilish imkonini beradi.

Kompaniya bosh direktori Eric Glyman Ramp kelajakda ommaviy aksiyadorlik jamiyatiga aylanishni (IPO) rejalashtirayotganini, biroq aniq muddatlar hali belgilanmaganini taʻkidladi. Bugungi kunga qadar startap jami 3 milliard dollardan ortiq sarmoya toʻplashga muvaffaq boʻldi. Yangi mablagʻlar AI infratuzilmasini yanada rivojlantirish va kompaniyalarga AI xarajatlarini optimallashtirishda yordam beradigan yangi vositalarni yaratishga yoʻnaltiriladi.

RampFintexSunʻiy IntellektInvestitsiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi