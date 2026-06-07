Rossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdi

·32·Texno
Rossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdi

Rossiyaning keng polosali internet tarmogʻini taʼminlashga moʻljallangan «Rassvet» turkumidagi 16 ta sunʼiy yoʻldoshdan biri uchirilganidan soʻng uch oy oʻtmasdan oʻz missiyasini yakunladi. Maʼlumotlarga koʻra, Object 4 belgisi ostidagi apparat atmosferaning zich qatlamlariga kirib, 6-iyun kuni yonib ketgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu sunʼiy yoʻldosh 23-mart kuni Plesetsk kosmodromidan boshqa apparatlar bilan birga 288–324 km balandlikdagi boshlangʻich orbitaga chiqarilgan edi. Biroq, Object 4 guruhdagi orbitani koʻtarish boʻyicha birorta ham manyovrni amalga oshirmagan yagona apparat boʻlib chiqdi. Mutaxassislarning kuzatishicha, qurilma atmosfera tormozlanishi sababli balandlikni yoʻqotib borgan va tuzatishlar kiritilmagani bois uning qulashi muqarrar boʻlgan.

Hozircha hodisaning rasmiy sabablari ochiqlanmagan. Eng ehtimoliy versiyalar sifatida dvigatel qurilmasidagi nosozlik yoki sunʼiy yoʻldosh boshqaruvining yoʻqolishi koʻrilmoqda. Guruhdagi qolgan apparatlar shtat rejimida ishlashda davom etmoqda: mustaqil monitoring maʼlumotlariga koʻra, oltita sunʼiy yoʻldosh rejaviy koʻtarilishni boshlagan, yana sakkiztasi joriy parvoz parametrlarini saqlab turibdi.

«Rassvet» loyihasi «Byuro 1440» kompaniyasi tomonidan Rossiyaning sunʼiy yoʻldosh orqali keng polosali internet tizimi sifatida yaratilmoqda. Apparatlar 5G NTN aloqa standarti, yangilangan energiya taʼminoti tizimi, yangi avlod lazerli terminallar va plazmali dvigatellar bilan jihozlangan. Rejaga koʻra, ushbu tizim asosidagi internet 2026-yildan boshlab poyezdlarda va chekka hududlarda sinovdan oʻtkazila boshlaydi.

RassvetByuro 1440Sunʼiy YoʻldoshKosmosRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Notion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladiNotion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladiBugun, 17:51Samolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiSamolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiBugun, 17:21V-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraV-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraBugun, 16:29OpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaOpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaBugun, 16:24C12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdiC12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdiBugun, 15:59ChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadiChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus