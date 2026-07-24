Olimlar dinozavrlarni qirib yuborgan meteorit turini aniqlashdi: u kutilganidan kamyob boʻlib chiqdi

·69·Texno
Olimlar dinozavrlarni qirib yuborgan meteorit turini aniqlashdi: u kutilganidan kamyob boʻlib chiqdi

Yer yuzidagi hayotning qariyb 75 foizini, jumladan, dinozavrlarni yoʻq qilib yuborgan 66 million yil avvalgi falokat sababchisi nihoyat aniqlandi. Xalqaro tadqiqotchilar guruhi oʻtkazgan yangi tahlillar shuni koʻrsatadiki, sayyoramizga urilgan osmon jismi eng kamyob meteorit turlaridan biri — CO (Ornans) sinfidagi uglerodli xondrit boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu xulosaga kelish uchun olimlar boʻr davri oxirida sodir boʻlgan toʻqnashuvdan soʻng hosil boʻlgan yupqa loy qatlamidagi nikel izotoplarini oʻrganib chiqdilar. Garchi meteoritning oʻzi zarba vaqtida butunlay bugʻlanib ketgan boʻlsa-da, uning mikroskopik "kimyoviy izlari" saqlanib qolgan. Tadqiqot natijalari ixbt.com nashri tomonidan eʼlon qilindi.

Kamyob va qadimiy jism

Uglerodli xondritlar Yerda topilgan barcha meteoritlarning atigi 5 foizini tashkil etadi. CO sinfi esa ushbu guruhning ham juda kichik bir qismidir. Bunday jismlar Quyosh tizimi shakllangan davrdan buyon deyarli oʻzgarmasdan saqlanib qolgan eng qadimiy materiya namunalari hisoblanadi.

Olimlarning taʼkidlashicha, ushbu kashfiyot global qirgʻin mexanizmi haqidagi tasavvurlarni ham biroz oʻzgartiradi. CO sinfidagi meteoritlar tarkibida oltingugurt, uglerod, rux va suv kabi uchuvchi elementlar boshqa turdoshlariga qaraganda ancha kam. Bu esa global sovishga sabab boʻlgan asosiy omil kosmik jism keltirgan moddalar emas, balki zarba natijasida atmosferaga koʻtarilgan ulkan miqdordagi chang va mayda boʻlaklar boʻlganini koʻrsatadi.

Chiksuclub krateri va koinot qaʼri

Mazkur asteroidning kelib chiqishi hali ham aniq emas, biroq olimlar ikki xil taxminni ilgari surmoqdalar. U yo Yupiter yaqinidagi asteroidlar kamarining tashqi qismida, yoki Quyosh tizimining yanada olis hududlarida shakllangan boʻlishi mumkin.

Zamonaviy hisob-kitoblarga koʻra, diametri 10–15 kilometr boʻlgan ushbu ulkan tosh Yerga soatiga 64 000 kilometr tezlikda kelib urilgan. Bu toʻqnashuv natijasida bugungi kunda Meksikaning Yukatan yarim oroli ostida yashiringan Chiksuclub krateri hosil boʻlgan.

Ushbu tadqiqot dinozavrlarning qirilishi haqidagi umumiy manzarani oʻzgartirmasa-da, Yer tarixidagi eng yirik fojialardan biriga aynan qaysi turdagi kosmik "mehmon" sababchi boʻlganini yuqori aniqlikda belgilab berdi. Bu esa sayyoramizning oʻtmishini va koinotdan kelishi mumkin boʻlgan xavflarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

MeteoritDinozavrlarFanKoinotTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob