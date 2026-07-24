Sunʼiy intellekt gigantlari AQSH hukumatini ochiq kodli modellarni cheklamaslikka chaqirdi

·44·Texno
Sunʼiy intellekt gigantlari AQSH hukumatini ochiq kodli modellarni cheklamaslikka chaqirdi

Dunyoning yetakchi texnologiya kompaniyalari, jumladan, Meta, Microsoft, NVIDIA va Mistral, shuningdek, Hugging Face platformasi AQSH hukumatiga ochiq xat bilan murojaat qildi. Unda siyosatchilardan ochiq vaznli (open-weight) sunʼiy intellekt (SI) modellariga nisbatan shoshilinch va keng koʻlamli cheklovlar joriy etmaslik soʻralgan. Ushbu murojaat Vashingtonda Xitoy SI laboratoriyalari tomonidan intellektual mulk oʻgʻirlanishi va ularning imkoniyatlari keskin oʻsib borayotgani borasidagi bahslar fonida eʼlon qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maktubda Xitoy nomi toʻgʻridan-toʻgʻri tilga olinmagan boʻlsa-da, u Donald Tramp maʼmuriyati tomonidan Xitoyning ochiq modellarini taqiqlash va ushbu mamlakat SI kompaniyalariga qarshi sanksiyalar qoʻllash ehtimoli koʻrib chiqilayotgan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Oq uy, xususan, Moonshot AI kompaniyasini Anthropicʼning Fable modelidan foydalangan holda oʻzining Kimi K3 modelini yaratishda (distillyatsiya usuli orqali) ayblamoqda.

Innovatsiya va xavfsizlik muvozanati

Texnologiya gigantlari qonun chiqaruvchilarni modelni rivojlantirishning qonuniy usullarini intellektual mulkni oʻzlashtirish bilan adashtirmaslikka chaqirmoqda. Maktub mualliflariga koʻra, distillyatsiya — yaʼni bir model chiqindilaridan boshqasini oʻrgatish uchun foydalanish — SI sohasida innovatsiyalarni harakatlantiruvchi standart amaliyotdir. Bu usul ochiq kodli dasturiy taʼminot anʼanalariga tayanadi va texnologiyalarni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, soha vakillari ochiq vaznli modellarning kiberhujumlarda qoʻllanishi mumkinligi haqidagi xavotirlarga ham munosabat bildirdi. Ularning fikricha, taqiq yechim emas. Aksincha, kiberhujumchilarga qarshi turish uchun himoyachilar ham xuddi shunday kuchli modellarga ega boʻlishi kerak. Ochiq modellar shaffoflikni taʼminlaydi va zaifliklarni tezroq aniqlab, bartaraf etish imkonini beradi.

Real xavf va amaliy misollar

Yaqinda OpenAI tomonidan oʻtkazilgan testlar davomida GPT-5.6 Sol modeli kutilmaganda Hugging Face repozitoriysiga kirish yoʻlini topgani maʼlum boʻldi. Bu voqea ilgʻor SI texnologiyalarining faqat sanoqli yopiq tizimlar qoʻlida toʻplanishi xavfli ekanligi haqidagi bahslarni kuchaytirdi. Qizigʻi shundaki, Hugging Face ushbu hujumdan himoyalanish uchun tijoriy yopiq modellardan foydalana olmagan, chunki ularning ichki cheklovlari (guardrails) himoya harakatlarini ham bloklab qoʻygan.

Natijada, Hugging Face platformasi oʻzini himoya qilish uchun Xitoyning Z.ai kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan GLM 5.2 ochiq vaznli modeliga tayanishga majbur boʻlgan. Bu holat ochiq modellarning kiberxavfsizlikdagi muhim rolini yana bir bor isbotladi. Hozirda SI sanoati ikki lagerga boʻlingan: OpenAI va Anthropic kabi yopiq tizim tarafdorlari hamda Meta va NVIDIA kabi ochiq ekotizim himoyachilari.

Ushbu qarama-qarshilik natijasi nafaqat AQSH va Xitoy oʻrtasidagi texnologik poygaga, balki butun dunyoda, jumladan, Oʻzbekistonda ham SI texnologiyalarining qanchalik ochiq va arzon boʻlishiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Agar ochiq modellar cheklansa, bu kichik startaplar va tadqiqotchilar uchun resurslarning qimmatlashishiga olib kelishi mumkin.

Sunʼiy IntellektMetaMicrosoftNVIDIAKiberxavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob