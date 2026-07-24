Rossiya 2032-yilga borib yiliga 36 ta MS-21 samolyotini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda
Rossiyaning "Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi" (OAK) 2032-yilga qadar MS-21 rusumli yoʻlovchi samolyotlarini ishlab chiqarish hajmini yiliga 36 donaga yetkazishni maqsad qilgan. Ushbu strategik reja mamlakat aviatsiya sanoatining import oʻrnini bosish va ichki bozorni zamonaviy laynerlar bilan taʼminlash borasidagi eng muhim loyihalaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kreml tomonidan taqdim etilgan maʼlumotlarga tayanib ixbt.com xabar berishicha, ushbu ulkan koʻrsatkichga erishish uchun Irkutsk aviatsiya zavodida keng koʻlamli rekonstruksiya va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish ishlari olib borilmoqda. Hozirgi vaqtda korxonada MS-21 samolyotining barcha tajriba nusxalari tayyorlab boʻlingan va toʻliq mahalliy butlovchi qismlardan iborat boʻlgan MS-21-310 modifikatsiyasini seriyali yigʻish jarayoni ketmoqda.
Ishlab chiqarish quvvatlari va texnik holatAyni paytda zavod sexlarida turli darajadagi tayyorlik holatida boʻlgan 18 ta MS-21 samolyoti mavjud. Taʼkidlash joizki, joriy yilning 30-may kuni ilk seriyali mashina parvoz-sinov boʻlinmasiga topshirildi. Hozirda ushbu layner oʻzining birinchi parvozini amalga oshirishdan oldin yakuniy yerusti sinovlaridan oʻtkazilmoqda.
MS-21 — bu oʻrta masofaga moʻljallangan yoʻlovchi samolyoti boʻlib, u ikki toifali (biznes va ekonom) konfiguratsiyada 175 nafar yoʻlovchini tashishga moʻljallangan. Ushbu model xalqaro bozordagi Airbus A320 va Boeing 737 kabi mashhur laynerlarga raqobatchi sifatida koʻrilmoqda. Oʻzbekiston kabi mintaqaviy aviaqatnovlar rivojlanayotgan davlatlar uchun ham ushbu segmentdagi yangi texnikalar doimo diqqat markazida boʻlib kelgan.
Yangi modifikatsiyalar va kelajak rejalariAsosiy modeldan tashqari, muhandislar laynerning qisqartirilgan versiyasi — MS-21-210 ustida ham ish olib bormoqda. Ushbu variant 140 nafar yoʻlovchiga moʻljallangan boʻlib, uning ilk parvozi 2028-yilga rejalashtirilgan. Bu kichikroq yoʻlovchi oqimiga ega boʻlgan yoʻnalishlarda ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.
Loyiha doirasidagi asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:
- Irkutsk aviatsiya zavodini toʻliq raqamli texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish;
- Xorijiy butlovchi qismlardan butunlay voz kechib, MS-21-310 modelini ommaviy ishlab chiqarish;
- 2032-yilga qadar ishlab chiqarish surʼatini bosqichma-bosqich oshirib borish;
- Samolyotlarning xavfsizlik va texnik xizmat koʻrsatish tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish.
…