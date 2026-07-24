Rossiya 2032-yilga borib yiliga 36 ta MS-21 samolyotini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda

·56·Texno
Rossiya 2032-yilga borib yiliga 36 ta MS-21 samolyotini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda

Rossiyaning "Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi" (OAK) 2032-yilga qadar MS-21 rusumli yoʻlovchi samolyotlarini ishlab chiqarish hajmini yiliga 36 donaga yetkazishni maqsad qilgan. Ushbu strategik reja mamlakat aviatsiya sanoatining import oʻrnini bosish va ichki bozorni zamonaviy laynerlar bilan taʼminlash borasidagi eng muhim loyihalaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kreml tomonidan taqdim etilgan maʼlumotlarga tayanib ixbt.com xabar berishicha, ushbu ulkan koʻrsatkichga erishish uchun Irkutsk aviatsiya zavodida keng koʻlamli rekonstruksiya va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish ishlari olib borilmoqda. Hozirgi vaqtda korxonada MS-21 samolyotining barcha tajriba nusxalari tayyorlab boʻlingan va toʻliq mahalliy butlovchi qismlardan iborat boʻlgan MS-21-310 modifikatsiyasini seriyali yigʻish jarayoni ketmoqda.

Ishlab chiqarish quvvatlari va texnik holat

Ayni paytda zavod sexlarida turli darajadagi tayyorlik holatida boʻlgan 18 ta MS-21 samolyoti mavjud. Taʼkidlash joizki, joriy yilning 30-may kuni ilk seriyali mashina parvoz-sinov boʻlinmasiga topshirildi. Hozirda ushbu layner oʻzining birinchi parvozini amalga oshirishdan oldin yakuniy yerusti sinovlaridan oʻtkazilmoqda.

MS-21 — bu oʻrta masofaga moʻljallangan yoʻlovchi samolyoti boʻlib, u ikki toifali (biznes va ekonom) konfiguratsiyada 175 nafar yoʻlovchini tashishga moʻljallangan. Ushbu model xalqaro bozordagi Airbus A320 va Boeing 737 kabi mashhur laynerlarga raqobatchi sifatida koʻrilmoqda. Oʻzbekiston kabi mintaqaviy aviaqatnovlar rivojlanayotgan davlatlar uchun ham ushbu segmentdagi yangi texnikalar doimo diqqat markazida boʻlib kelgan.

Yangi modifikatsiyalar va kelajak rejalari

Asosiy modeldan tashqari, muhandislar laynerning qisqartirilgan versiyasi — MS-21-210 ustida ham ish olib bormoqda. Ushbu variant 140 nafar yoʻlovchiga moʻljallangan boʻlib, uning ilk parvozi 2028-yilga rejalashtirilgan. Bu kichikroq yoʻlovchi oqimiga ega boʻlgan yoʻnalishlarda ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Loyiha doirasidagi asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:

  • Irkutsk aviatsiya zavodini toʻliq raqamli texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish;
  • Xorijiy butlovchi qismlardan butunlay voz kechib, MS-21-310 modelini ommaviy ishlab chiqarish;
  • 2032-yilga qadar ishlab chiqarish surʼatini bosqichma-bosqich oshirib borish;
  • Samolyotlarning xavfsizlik va texnik xizmat koʻrsatish tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish.
Rossiya aviatsiya sanoati uchun MS-21 loyihasining muvaffaqiyati nafaqat iqtisodiy, balki texnologik mustaqillik ramzi hisoblanadi. Gʻarb sanksiyalari sharoitida oʻz dvigatellari va kompozit materiallariga ega boʻlgan bunday laynerlarni ishlab chiqarish mamlakat fuqaro aviatsiyasining kelajagini belgilab beradi.

AviatsiyaMS-21RossiyaTexnologiyaSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob