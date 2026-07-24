Anthropic kompaniyasi Opus 5 modelini taqdim etdi: u Fable 5 dan kuchliroq va arzonroq
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi startaplardan biri Anthropic oʻzining navbatdagi yirik ishlanmasi — Opus 5 modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu yangi model kompaniyaning ogʻir vaznli modellar turkumiga mansub boʻlib, u avvalgi avlodlardan nafaqat tezligi, balki iqtisodiy jihatdan hamyonbopligi bilan ham ajralib turadi. Soha mutaxassislarining fikricha, Opus 5 oʻzining texnik imkoniyatlari bilan bozordagi muvozanatni oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Garchi Opus 5 oʻlcham jihatidan Fable 5 modelidan kichikroq boʻlsa-da, u bir qator benchmark testlarida hayratlanarli natijalarni koʻrsatdi. Anthropic maʼlumotlariga koʻra, yangi model koʻplab samaradorlik koʻrsatkichlari boʻyicha oʻzining "katta akasi" Fable 5 dan oʻzib ketgan. Bu esa foydalanuvchilarga kamroq xarajat evaziga yuqoriroq unumdorlikka ega boʻlish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va xavfsizlik tizimiAnthropic yangi modelni taqdim etar ekan, Opus 5 oʻz ishini tekshirish va xatolarni tuzatishda ancha kuchli ekanini alohida taʼkidladi. Masalan, benchmark sinovlari davomida model toʻliq boʻlmagan soʻrov asosida mustaqil ravishda kompyuter koʻrishi (computer vision) uchun dasturiy konveyer yarata olgan. Bu esa modelning murakkab muhandislik vazifalarini bajarishda naqadar takomillashganini koʻrsatadi.
Shuningdek, Opus 5 avvalgi modellarni cheklab turgan koʻplab qatʼiy taqiqlardan xoli etilgan. Fable 5 modelida foydalanuvchilar duch kelgan koʻplab cheklovlar ushbu yangi versiyada 85 foizga kamaytirilgan. Muhimi shundaki, Opus 5 ham oʻzidan oldingi Opus 4.8 kabi 30 kunlik maʼlumotlarni saqlash siyosatiga boʻysunmaydi. Bu esa maxfiylikka alohida eʼtibor qaratadigan korporativ mijozlar uchun juda muhim jihatdir.
Kiberxavfsizlik va yangi funksiyalarShunga qaramay, Anthropic kiberxavfsizlik masalalarida ehtiyotkorlikni saqlab qolgan. Masalan, Opus 5 dasturiy taʼminotning binar kodlaridagi zaifliklarni qidirish uchun ishlatilishi mumkin emas, biroq u ochiq manbali kodlarni tahlil qilishga ruxsat beradi. Kompaniya bu kabi cheklovlar sunʼiy intellektning zararli maqsadlarda, xususan, kiberhujumlar uyushtirishda foydalanilishining oldini olishga xizmat qilishini tushuntirmoqda.
Yana bir muhim yangilik — bu Automatic Fallbacks deb nomlangan beta-funksiyaning joriy etilishidir. Ushbu vosita yordamida API foydalanuvchilari xavfsizlik filtri ishga tushgan taqdirda xatolik xabari oʻrniga kamroq quvvatli modeldan javob olishlari mumkin boʻladi. Bu tizimning uzluksiz ishlashini taʼminlaydi va foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydi.
Eslatib oʻtamiz, iyun oyida Mythos 5, Fable 5 va Sonnet 5 modellari taqdim etilgan edi. Hozirda Anthropic turkumida faqat yengil vaznli Haiku modeli 5-seriyaga oʻtishni kutmoqda. Opus 5 ning chiqishi esa sunʼiy intellekt bozorida OpenAI va Google kabi gigantlar bilan raqobatni yanada keskinlashtirishi shubhasiz.
…