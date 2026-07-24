Anthropic kompaniyasi Opus 5 modelini taqdim etdi: u Fable 5 dan kuchliroq va arzonroq

·48·Texno
Anthropic kompaniyasi Opus 5 modelini taqdim etdi: u Fable 5 dan kuchliroq va arzonroq

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi startaplardan biri Anthropic oʻzining navbatdagi yirik ishlanmasi — Opus 5 modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu yangi model kompaniyaning ogʻir vaznli modellar turkumiga mansub boʻlib, u avvalgi avlodlardan nafaqat tezligi, balki iqtisodiy jihatdan hamyonbopligi bilan ham ajralib turadi. Soha mutaxassislarining fikricha, Opus 5 oʻzining texnik imkoniyatlari bilan bozordagi muvozanatni oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Garchi Opus 5 oʻlcham jihatidan Fable 5 modelidan kichikroq boʻlsa-da, u bir qator benchmark testlarida hayratlanarli natijalarni koʻrsatdi. Anthropic maʼlumotlariga koʻra, yangi model koʻplab samaradorlik koʻrsatkichlari boʻyicha oʻzining "katta akasi" Fable 5 dan oʻzib ketgan. Bu esa foydalanuvchilarga kamroq xarajat evaziga yuqoriroq unumdorlikka ega boʻlish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va xavfsizlik tizimi

Anthropic yangi modelni taqdim etar ekan, Opus 5 oʻz ishini tekshirish va xatolarni tuzatishda ancha kuchli ekanini alohida taʼkidladi. Masalan, benchmark sinovlari davomida model toʻliq boʻlmagan soʻrov asosida mustaqil ravishda kompyuter koʻrishi (computer vision) uchun dasturiy konveyer yarata olgan. Bu esa modelning murakkab muhandislik vazifalarini bajarishda naqadar takomillashganini koʻrsatadi.

Shuningdek, Opus 5 avvalgi modellarni cheklab turgan koʻplab qatʼiy taqiqlardan xoli etilgan. Fable 5 modelida foydalanuvchilar duch kelgan koʻplab cheklovlar ushbu yangi versiyada 85 foizga kamaytirilgan. Muhimi shundaki, Opus 5 ham oʻzidan oldingi Opus 4.8 kabi 30 kunlik maʼlumotlarni saqlash siyosatiga boʻysunmaydi. Bu esa maxfiylikka alohida eʼtibor qaratadigan korporativ mijozlar uchun juda muhim jihatdir.

Kiberxavfsizlik va yangi funksiyalar

Shunga qaramay, Anthropic kiberxavfsizlik masalalarida ehtiyotkorlikni saqlab qolgan. Masalan, Opus 5 dasturiy taʼminotning binar kodlaridagi zaifliklarni qidirish uchun ishlatilishi mumkin emas, biroq u ochiq manbali kodlarni tahlil qilishga ruxsat beradi. Kompaniya bu kabi cheklovlar sunʼiy intellektning zararli maqsadlarda, xususan, kiberhujumlar uyushtirishda foydalanilishining oldini olishga xizmat qilishini tushuntirmoqda.

Yana bir muhim yangilik — bu Automatic Fallbacks deb nomlangan beta-funksiyaning joriy etilishidir. Ushbu vosita yordamida API foydalanuvchilari xavfsizlik filtri ishga tushgan taqdirda xatolik xabari oʻrniga kamroq quvvatli modeldan javob olishlari mumkin boʻladi. Bu tizimning uzluksiz ishlashini taʼminlaydi va foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydi.

Eslatib oʻtamiz, iyun oyida Mythos 5, Fable 5 va Sonnet 5 modellari taqdim etilgan edi. Hozirda Anthropic turkumida faqat yengil vaznli Haiku modeli 5-seriyaga oʻtishni kutmoqda. Opus 5 ning chiqishi esa sunʼiy intellekt bozorida OpenAI va Google kabi gigantlar bilan raqobatni yanada keskinlashtirishi shubhasiz.

AnthropicOpus 5Sunʼiy IntellektTexnologiyaFable 5
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob