Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladi
O‘zbekiston va Yaponiya Toshkent shahrida yangi qo‘shma universitet tashkil etish bo‘yicha kelishuvga erishdi. Dastlab unda sun’iy intellekt, raqamli transformatsiya va biznes boshqaruvi bo‘yicha ingliz tilida magistratura dasturlari yo‘lga qo‘yiladi.
Rejaga ko‘ra, universitetning tayyorgarlik ofisi 2026 yil sentyabrda ish boshlaydi. Talabalarni ilk qabul qilish esa 2028/2029-o‘quv yiliga mo‘ljallangan.
Hamkorlik kelishuvi imzolandi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo‘ng‘irotboy Sharipov hamda Yaponiyaning Sukuba universiteti prezidenti Kyosuke Nagata O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universitetini tashkil etish bo‘yicha kelishuvni imzoladi.
Yangi oliy ta’lim muassasasi zamonaviy texnik va boshqaruv kompetensiyalariga ega yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga ixtisoslashadi.
Universitet faoliyati orqali:
O‘zbekiston va Yaponiya o‘rtasidagi ta’lim hamkorligini mustahkamlash;
qo‘shma ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish;
madaniy aloqalarni kengaytirish;
O‘zbekiston oliy ta’limini xalqaro akademik muhitga integratsiya qilish rejalashtirilgan.
Ilk yo‘nalishlar sun’iy intellekt bilan bog‘liq bo‘ladi
Dastlabki bosqichda universitetda ikki asosiy magistratura yo‘nalishi ochiladi:
sun’iy intellekt va raqamli transformatsiya;
biznes boshqaruvi.
Keyinchalik ta’lim dasturlari kengaytirilib, bakalavriat va doktorantura bosqichlarini ham yo‘lga qo‘yish ko‘zda tutilgan.
Ta’lim jarayoni to‘liq ingliz tilida tashkil etiladi va Yaponiya oliy ta’lim modeliga asoslanadi.
Talabalar Yaponiyada ham o‘qishi mumkin
Qo‘shma universitet talabalari uchun Yaponiyada qisqa muddatli ta’lim dasturlarini tashkil etish rejalashtirilgan.
Shuningdek, o‘quv jarayoniga:
akademik almashinuv dasturlari;
yapon tili kurslari;
Yaponiya madaniyatiga oid mashg‘ulotlar;
yapon professorlari ishtirokidagi darslar kiritilishi mumkin.
Bu talabalarga faqat mutaxassislik bo‘yicha bilim emas, balki xalqaro ta’lim va madaniy tajriba orttirish imkonini ham beradi.
Universitetni kimlar tashkil etadi?
Yangi universitetning ta’sischilari O‘zbekiston Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Yaponiya universitetlari konsorsiumi bo‘ladi.
Sukuba universiteti konsorsium va akademik jarayonlarni muvofiqlashtiruvchi asosiy tashkilot sifatida ishtirok etadi.
O‘zbekiston tomoni
Yaponiya tomoni
Kampus va infratuzilmani tashkil etadi
O‘quv dasturlarini ishlab chiqadi
O‘quv va ilmiy bazani moliyalashtiradi
Yapon universitetlari hamkorligini muvofiqlashtiradi
Xodimlar faoliyatini ta’minlaydi
Professor-o‘qituvchilarni jalb etadi
Ma’muriy tizimni shakllantiradi
Akademik almashinuvni tashkil qiladi
Ilk qabul qachon boshlanadi?
Belgilangan rejaga muvofiq:
2026 yil sentyabr — Toshkentda tayyorgarlik ofisi ish boshlaydi;
2028/2029-o‘quv yili — magistratura dasturlariga ilk qabul amalga oshiriladi;
keyingi bosqich — bakalavriat va doktorantura dasturlarini ochish.
Qabul kvotalari, kontrakt miqdori, kirish imtihonlari va talabalarga qo‘yiladigan til talablari hozircha e’lon qilinmagan.
O‘zbekistonda yapon ta’lim modeli joriy etiladi
Yangi universitetning tashkil etilishi O‘zbekistonda muhandislik, raqamli texnologiyalar va boshqaruv sohalari uchun xalqaro darajadagi kadrlar tayyorlash imkoniyatini kengaytirishi kutilmoqda.
Ayniqsa, sun’iy intellekt va raqamli transformatsiyaning ilk yo‘nalishlar qatoriga kiritilishi yangi oliygoh mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan mutaxassislarga e’tibor qaratishini ko‘rsatadi.
Sizningcha, yangi universitetda yana qaysi yo‘nalishlar ochilishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…