Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladi

·27·O‘zbekiston
Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladi

O‘zbekiston va Yaponiya Toshkent shahrida yangi qo‘shma universitet tashkil etish bo‘yicha kelishuvga erishdi. Dastlab unda sun’iy intellekt, raqamli transformatsiya va biznes boshqaruvi bo‘yicha ingliz tilida magistratura dasturlari yo‘lga qo‘yiladi.

Rejaga ko‘ra, universitetning tayyorgarlik ofisi 2026 yil sentyabrda ish boshlaydi. Talabalarni ilk qabul qilish esa 2028/2029-o‘quv yiliga mo‘ljallangan.

Hamkorlik kelishuvi imzolandi

Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo‘ng‘irotboy Sharipov hamda Yaponiyaning Sukuba universiteti prezidenti Kyosuke Nagata O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universitetini tashkil etish bo‘yicha kelishuvni imzoladi.

Yangi oliy ta’lim muassasasi zamonaviy texnik va boshqaruv kompetensiyalariga ega yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga ixtisoslashadi.

Universitet faoliyati orqali:

  • O‘zbekiston va Yaponiya o‘rtasidagi ta’lim hamkorligini mustahkamlash;

  • qo‘shma ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish;

  • madaniy aloqalarni kengaytirish;

  • O‘zbekiston oliy ta’limini xalqaro akademik muhitga integratsiya qilish rejalashtirilgan.

Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladi

Ilk yo‘nalishlar sun’iy intellekt bilan bog‘liq bo‘ladi

Dastlabki bosqichda universitetda ikki asosiy magistratura yo‘nalishi ochiladi:

  1. sun’iy intellekt va raqamli transformatsiya;

  2. biznes boshqaruvi.

Keyinchalik ta’lim dasturlari kengaytirilib, bakalavriat va doktorantura bosqichlarini ham yo‘lga qo‘yish ko‘zda tutilgan.

Ta’lim jarayoni to‘liq ingliz tilida tashkil etiladi va Yaponiya oliy ta’lim modeliga asoslanadi.

Talabalar Yaponiyada ham o‘qishi mumkin

Qo‘shma universitet talabalari uchun Yaponiyada qisqa muddatli ta’lim dasturlarini tashkil etish rejalashtirilgan.

Shuningdek, o‘quv jarayoniga:

  • akademik almashinuv dasturlari;

  • yapon tili kurslari;

  • Yaponiya madaniyatiga oid mashg‘ulotlar;

  • yapon professorlari ishtirokidagi darslar kiritilishi mumkin.

Bu talabalarga faqat mutaxassislik bo‘yicha bilim emas, balki xalqaro ta’lim va madaniy tajriba orttirish imkonini ham beradi.

Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladi

Universitetni kimlar tashkil etadi?

Yangi universitetning ta’sischilari O‘zbekiston Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Yaponiya universitetlari konsorsiumi bo‘ladi.

Sukuba universiteti konsorsium va akademik jarayonlarni muvofiqlashtiruvchi asosiy tashkilot sifatida ishtirok etadi.

O‘zbekiston tomoni

Yaponiya tomoni

Kampus va infratuzilmani tashkil etadi

O‘quv dasturlarini ishlab chiqadi

O‘quv va ilmiy bazani moliyalashtiradi

Yapon universitetlari hamkorligini muvofiqlashtiradi

Xodimlar faoliyatini ta’minlaydi

Professor-o‘qituvchilarni jalb etadi

Ma’muriy tizimni shakllantiradi

Akademik almashinuvni tashkil qiladi

Ilk qabul qachon boshlanadi?

Belgilangan rejaga muvofiq:

  • 2026 yil sentyabr — Toshkentda tayyorgarlik ofisi ish boshlaydi;

  • 2028/2029-o‘quv yili — magistratura dasturlariga ilk qabul amalga oshiriladi;

  • keyingi bosqich — bakalavriat va doktorantura dasturlarini ochish.

Qabul kvotalari, kontrakt miqdori, kirish imtihonlari va talabalarga qo‘yiladigan til talablari hozircha e’lon qilinmagan.

Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladi

O‘zbekistonda yapon ta’lim modeli joriy etiladi

Yangi universitetning tashkil etilishi O‘zbekistonda muhandislik, raqamli texnologiyalar va boshqaruv sohalari uchun xalqaro darajadagi kadrlar tayyorlash imkoniyatini kengaytirishi kutilmoqda.

Ayniqsa, sun’iy intellekt va raqamli transformatsiyaning ilk yo‘nalishlar qatoriga kiritilishi yangi oliygoh mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan mutaxassislarga e’tibor qaratishini ko‘rsatadi.

Sizningcha, yangi universitetda yana qaysi yo‘nalishlar ochilishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring.

O'zbekistonYaponiyaToshkentTsukuba universitetiKongratbay Sharipov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiO‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiBugun, 00:36O‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiO‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiKecha, 23:03Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Kecha, 20:18O‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiO‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiKecha, 19:44Toshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladiToshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladiKecha, 16:35Anomal issiqda ishlatilgan xodimlar uchun rahbar jazolandiAnomal issiqda ishlatilgan xodimlar uchun rahbar jazolandiKecha, 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi