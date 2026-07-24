Sam Altman asos solgan World loyihasi 52,5 million dollar sarmoya jalb qildi

·41·Texno
Sam Altman asos solgan World loyihasi 52,5 million dollar sarmoya jalb qildi

OpenAI rahbari Sam Altman tomonidan asos solingan va biometrik identifikatsiya bilan shugʻullanuvchi World (sobiq Worldcoin) startapi strategik investorlardan 52,5 million dollar miqdorida mablagʻ jalb qildi. Ushbu sarmoya loyihaning xususiy WLD tokenlarini sotish orqali qoʻlga kiritildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mablagʻ yigʻish jarayonida ishtirok etgan investorlar uchun 12 oylik "lockup" (muzlatish) davri belgilangan. Bu shuni anglatadiki, xaridorlar bir yil davomida oʻz tokenlarini sota olmaydilar yoki boshqa aktivlarga ayirboshlay olmaydilar. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, bunday uzoq muddatli cheklov investorlarning World loyihasining kelajakdagi oʻsishi va foydaliligiga boʻlgan ishonchini anglatadi.

Sotuvda asosiy xaridor sifatida raqamli aktivlarga ixtisoslashgan Pantera Capital venchur jamgʻarmasi ishtirok etdi. Shuningdek, loyihaga Eightco Holdings, Bain Capital Crypto, Susquehanna Crypto va Selini Capital kabi yirik kompaniyalar ham sarmoya kiritgan. Mablagʻlar World tarmogʻini kengaytirish bilan shugʻullanuvchi, Kayman orollarida joylashgan World Foundation jamgʻarmasiga yoʻnaltiriladi.

Inson ekanligingizni isbotlang

World loyihasi Tools for Humanity kompaniyasi tomonidan boshqariladi va uning asosiy maqsadi internetda "inson ekanligini isbotlash" (proof of human) tizimini yaratishdir. Sunʼiy intellekt va botlar tomonidan yaratilayotgan kontent koʻpayib borayotgan bir davrda, akkaunt ortida haqiqiy odam turganini aniqlash tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tizimning eng yuqori darajadagi identifikatsiyasidan oʻtish uchun foydalanuvchilar maxsus Orb qurilmasi orqali koʻz qorachigʻini skanerlashlari lozim. Ushbu metall shar shaklidagi qurilma inson koʻzining betakror tasvirini kriptografik identifikatorga aylantiradi. Hozirda bunday qurilmalar dunyoning koʻplab mamlakatlaridagi hamkor doʻkonlar va kompaniya ofislarida oʻrnatilgan.

Loyiha dastlab Worldcoin nomi bilan tanilgan edi, biroq kriptovalyuta sohasidagi umumiy salbiy qarashlar fonida u World brendiga oʻzgartirildi. Shunga qaramay, loyihaning asosiy aktivi hamon WLD tokeni boʻlib qolmoqda. Foydalanuvchilar ushbu tokenni maxsus ilova orqali saqlashlari va savdo qilishlari mumkin.

Global rejalar va qiyinchiliklar

World oʻz koʻlamini kengaytirish maqsadida Tinder va Ticketmaster kabi mashhur platformalar bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan. Biroq, loyihaning global ambitsiyalariga qaramay, u bir qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xususan, koʻplab foydalanuvchilar oʻz biometrik maʼlumotlarini topshirishga shoshilmayaptilar, bu esa loyihaning ommalashishini sekinlashtirmoqda.

Shuningdek, joriy yilning iyun oyida Tools for Humanity kompaniyasi xodimlarni qisqartirishga majbur boʻlgan edi. Yangi jalb qilingan 52,5 million dollarlik sarmoya loyihaga oʻz infratuzilmasini rivojlantirish va sunʼiy intellekt davrida raqamli shaxsni tasdiqlashning yangi standartlarini joriy etishda yordam berishi kutilmoqda.

WorldSam AltmanKriptovalyutaSunʼiy IntellektSarmoya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob