Sam Altman asos solgan World loyihasi 52,5 million dollar sarmoya jalb qildi
OpenAI rahbari Sam Altman tomonidan asos solingan va biometrik identifikatsiya bilan shugʻullanuvchi World (sobiq Worldcoin) startapi strategik investorlardan 52,5 million dollar miqdorida mablagʻ jalb qildi. Ushbu sarmoya loyihaning xususiy WLD tokenlarini sotish orqali qoʻlga kiritildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mablagʻ yigʻish jarayonida ishtirok etgan investorlar uchun 12 oylik "lockup" (muzlatish) davri belgilangan. Bu shuni anglatadiki, xaridorlar bir yil davomida oʻz tokenlarini sota olmaydilar yoki boshqa aktivlarga ayirboshlay olmaydilar. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, bunday uzoq muddatli cheklov investorlarning World loyihasining kelajakdagi oʻsishi va foydaliligiga boʻlgan ishonchini anglatadi.
Sotuvda asosiy xaridor sifatida raqamli aktivlarga ixtisoslashgan Pantera Capital venchur jamgʻarmasi ishtirok etdi. Shuningdek, loyihaga Eightco Holdings, Bain Capital Crypto, Susquehanna Crypto va Selini Capital kabi yirik kompaniyalar ham sarmoya kiritgan. Mablagʻlar World tarmogʻini kengaytirish bilan shugʻullanuvchi, Kayman orollarida joylashgan World Foundation jamgʻarmasiga yoʻnaltiriladi.
Inson ekanligingizni isbotlangWorld loyihasi Tools for Humanity kompaniyasi tomonidan boshqariladi va uning asosiy maqsadi internetda "inson ekanligini isbotlash" (proof of human) tizimini yaratishdir. Sunʼiy intellekt va botlar tomonidan yaratilayotgan kontent koʻpayib borayotgan bir davrda, akkaunt ortida haqiqiy odam turganini aniqlash tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.
Tizimning eng yuqori darajadagi identifikatsiyasidan oʻtish uchun foydalanuvchilar maxsus Orb qurilmasi orqali koʻz qorachigʻini skanerlashlari lozim. Ushbu metall shar shaklidagi qurilma inson koʻzining betakror tasvirini kriptografik identifikatorga aylantiradi. Hozirda bunday qurilmalar dunyoning koʻplab mamlakatlaridagi hamkor doʻkonlar va kompaniya ofislarida oʻrnatilgan.
Loyiha dastlab Worldcoin nomi bilan tanilgan edi, biroq kriptovalyuta sohasidagi umumiy salbiy qarashlar fonida u World brendiga oʻzgartirildi. Shunga qaramay, loyihaning asosiy aktivi hamon WLD tokeni boʻlib qolmoqda. Foydalanuvchilar ushbu tokenni maxsus ilova orqali saqlashlari va savdo qilishlari mumkin.
Global rejalar va qiyinchiliklarWorld oʻz koʻlamini kengaytirish maqsadida Tinder va Ticketmaster kabi mashhur platformalar bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan. Biroq, loyihaning global ambitsiyalariga qaramay, u bir qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xususan, koʻplab foydalanuvchilar oʻz biometrik maʼlumotlarini topshirishga shoshilmayaptilar, bu esa loyihaning ommalashishini sekinlashtirmoqda.
Shuningdek, joriy yilning iyun oyida Tools for Humanity kompaniyasi xodimlarni qisqartirishga majbur boʻlgan edi. Yangi jalb qilingan 52,5 million dollarlik sarmoya loyihaga oʻz infratuzilmasini rivojlantirish va sunʼiy intellekt davrida raqamli shaxsni tasdiqlashning yangi standartlarini joriy etishda yordam berishi kutilmoqda.
…