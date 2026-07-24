Airbus eng yirik yoʻlovchi samolyotini yaratmoqchi: Boeing 777X uchun munosib javob

·72·Texno
Airbus eng yirik yoʻlovchi samolyotini yaratmoqchi: Boeing 777X uchun munosib javob

Yevropaning aviatsiya giganti Airbus oʻzining eng muvaffaqiyatli modellaridan biri boʻlgan A350 laynerining yanada kattaroq va sigʻimliroq versiyasini ishlab chiqish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Ushbu loyiha amalga oshsa, yangi samolyot nafaqat kompaniya tarixidagi eng yirik ikki dvigatelli laynerga aylanadi, balki AQSHning Boeing korporatsiyasi tomonidan taqdim etilgan Boeing 777X modeliga toʻgʻridan-toʻgʻri raqobat tugʻdiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Farnboro xalqaro aviakoʻrgazmasida Rolls-Royce bosh direktori Tufan Erginbilgich bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi loyiha boʻyicha yakuniy qaror kelasi bir yil ichida qabul qilinishi kutilmoqda. ixbt.com xabariga tayanadigan boʻlsak, Airbus hozirda samolyot fyuzelyajini uzaytirish orqali yoʻlovchilar sigʻimini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirgan. Hozircha norasmiy ravishda A350-1100 yoki A350-2000 deb atalayotgan ushbu model hozirgi A350-1000 versiyasining davomchisi boʻladi.

Yangi dvigatel va texnik cheklovlar

Loyiha oldidagi asosiy masalalardan biri bu dvigatel tanlovidir. Agar yangi layner uchun mutlaqo yangi kuch qurilmasi talab etilsa, uni ishlab chiqish va sinovdan oʻtkazish 6-7 yil vaqtni olishi mumkin. Bunday holda, samolyot 2032-yildan oldin foydalanishga topshirilmaydi. Airbus esa ortiqcha vaqt va xarajatlardan qochish maqsadida Rolls-Royce Trent XWB dvigatelining modernizatsiya qilingan versiyasidan foydalanishni afzal koʻrmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, fyuzelyajning uzaytirilishi samolyotning maksimal uchish masofasini (range) biroz qisqartirishi mumkin. Biroq, zamonaviy aviabozar tendensiyalari shuni koʻrsatmoqdaki, yirik aviakompaniyalar uchun oʻta uzoq masofaga uchish imkoniyatidan koʻra, bir reysda koʻproq yoʻlovchini tashish muhimroq hisoblanadi. Bu ayniqsa dunyoning eng yirik xablari oʻrtasidagi intensiv parvozlar uchun juda qoʻl keladi.

Boeing bilan raqobat va bozor talabi

Airbus kompaniyasining bu qadami strategik ahamiyatga ega. Hozirda Boeing oʻzining yangi avlod Boeing 777X oilasini foydalanishga topshirishga yaqin turibdi. Airbus esa ushbu segmentda oʻz pozitsiyasini mustahkamlash va mijozlarga muqobil variant taklif qilishni istaydi. A350-1100 modeli aynan eng yirik ikki dvigatelli yoʻlovchi laynerlari toifasida yetakchilik uchun kurashadi.

Taʼkidlash joizki, Airbus A350 oilasi allaqachon oʻzining tejamkorligi va qulayligi bilan tanilgan. Yaqinda kompaniyaning A350-1000ULR (Ultra Long Range) modifikatsiyasi yoqilgʻi quyish uchun toʻxtamasdan 17 ming kilometr masofani bosib oʻtib, oʻziga xos rekord oʻrnatgan edi. Yangi loyiha esa rekord masofalardan koʻra, maksimal sigʻim va iqtisodiy samaradorlikka eʼtibor qaratadi.

Oʻzbekiston aviatsiya bozori uchun ham bunday yangiliklar ahamiyatli, chunki milliy aviatashuvchilar oʻz parkini doimiy ravishda modernizatsiya qilib bormoqda. Kelajakda Toshkent kabi yirik tranzit nuqtalaridan amalga oshiriladigan uzoq masofali reyslarda shunday sigʻimli laynerlarga ehtiyoj tugʻilishi tabiiy.

AirbusBoeingAviatsiyaTexnologiyaRolls-Royce
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob