Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkinmi: Arsenal varianti koʻrib chiqilmoqda
Fransiya terma jamoasi va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe kelajakda faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi mumkinligi haqidagi taxminlar yana kun tartibiga chiqdi. Garchi futbolchi Ispaniya poytaxtiga katta umidlar bilan koʻchib oʻtgan boʻlsa-da, jamoaviy yutuqlarning kutilganidek boʻlmayotgani turli mish-mishlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Mikael Silvestre Goal.com nashriga bergan intervyusida Mbappening kelajagi haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, hujumchi oʻzining yuksak ambitsiyalarini amalga oshirish uchun eng munosib "platforma"ni tanlashi lozim. Hozircha Real Madrid safida nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritish biroz qiyin kechmoqda, bu esa futbolchining ichki motivatsiyasiga taʼsir qilishi mumkin.
Mbappe Real Madrid tarkibida barcha musobaqalarda 103 ta oʻyinda maydonga tushib, 86 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shaxsiy statistika borasida u hamon dunyoning eng yaxshilaridan biri boʻlib qolmoqda. Biroq, "Oltin toʻp" uchun asosiy daʼvogar boʻlish yoʻlida unga La Liga va Chempionlar ligasi gʻolibligi suv va havodek zarur.
Arsenal va yangi chorlovlarQiziqarli jihati shundaki, soʻnggi yillarda sezilarli oʻsishga erishgan Londonning Arsenal klubi Mbappening keyingi manzili sifatida tilga olinmoqda. "Kanonirlar" ham xuddi futbolchining oʻzi kabi Chempionlar ligasidagi ilk gʻalabasini intiqlik bilan kutmoqda. Ikki tomonning birlashishi har ikkala taraf uchun ham tarixiy burilish yasashi mumkinligi aytilmoqda.
Mikael Silvestre ushbu transferning yaqin orada amalga oshishiga shubha bilan qarasa-da, futbolda hech narsani inkor etib boʻlmasligini taʼkidladi. "Hozircha buni tasavvur qilish qiyin, ammo futbolda hamma narsa kutilmaganda sodir boʻladi. Hech qachon 'hech qachon' demaslik kerak", — deydi sobiq himoyachi.
Mbappe hozirda 27 yoshda va u oʻz faoliyatining eng gullagan davrini oʻtkazmoqda. Uning sobiq jamoasi Pari Sen-Jermen ketma-ket ikki mavsum davomida qitʼa miqyosida muvaffaqiyat qozonayotgan bir paytda, Kylianning yevrokuboklardagi sovrinsiz seriyasi uning uchun ogʻriqli nuqta boʻlib qolmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer ehtimoli qiziqarli mavzu hisoblanadi. Angliya Premer-ligasi mamlakatimizda eng koʻp kuzatiladigan chempionatlardan biri ekanini hisobga olsak, Mbappening Arsenal safiga qoʻshilishi ligaga boʻlgan qiziqishni yanada yuqori darajaga olib chiqishi shubhasiz.
…