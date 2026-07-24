Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkinmi: Arsenal varianti koʻrib chiqilmoqda

·90·Sport
Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkinmi: Arsenal varianti koʻrib chiqilmoqda

Fransiya terma jamoasi va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe kelajakda faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi mumkinligi haqidagi taxminlar yana kun tartibiga chiqdi. Garchi futbolchi Ispaniya poytaxtiga katta umidlar bilan koʻchib oʻtgan boʻlsa-da, jamoaviy yutuqlarning kutilganidek boʻlmayotgani turli mish-mishlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Mikael Silvestre Goal.com nashriga bergan intervyusida Mbappening kelajagi haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, hujumchi oʻzining yuksak ambitsiyalarini amalga oshirish uchun eng munosib "platforma"ni tanlashi lozim. Hozircha Real Madrid safida nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritish biroz qiyin kechmoqda, bu esa futbolchining ichki motivatsiyasiga taʼsir qilishi mumkin.

Mbappe Real Madrid tarkibida barcha musobaqalarda 103 ta oʻyinda maydonga tushib, 86 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shaxsiy statistika borasida u hamon dunyoning eng yaxshilaridan biri boʻlib qolmoqda. Biroq, "Oltin toʻp" uchun asosiy daʼvogar boʻlish yoʻlida unga La Liga va Chempionlar ligasi gʻolibligi suv va havodek zarur.

Arsenal va yangi chorlovlar

Qiziqarli jihati shundaki, soʻnggi yillarda sezilarli oʻsishga erishgan Londonning Arsenal klubi Mbappening keyingi manzili sifatida tilga olinmoqda. "Kanonirlar" ham xuddi futbolchining oʻzi kabi Chempionlar ligasidagi ilk gʻalabasini intiqlik bilan kutmoqda. Ikki tomonning birlashishi har ikkala taraf uchun ham tarixiy burilish yasashi mumkinligi aytilmoqda.

Mikael Silvestre ushbu transferning yaqin orada amalga oshishiga shubha bilan qarasa-da, futbolda hech narsani inkor etib boʻlmasligini taʼkidladi. "Hozircha buni tasavvur qilish qiyin, ammo futbolda hamma narsa kutilmaganda sodir boʻladi. Hech qachon 'hech qachon' demaslik kerak", — deydi sobiq himoyachi.

Mbappe hozirda 27 yoshda va u oʻz faoliyatining eng gullagan davrini oʻtkazmoqda. Uning sobiq jamoasi Pari Sen-Jermen ketma-ket ikki mavsum davomida qitʼa miqyosida muvaffaqiyat qozonayotgan bir paytda, Kylianning yevrokuboklardagi sovrinsiz seriyasi uning uchun ogʻriqli nuqta boʻlib qolmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer ehtimoli qiziqarli mavzu hisoblanadi. Angliya Premer-ligasi mamlakatimizda eng koʻp kuzatiladigan chempionatlardan biri ekanini hisobga olsak, Mbappening Arsenal safiga qoʻshilishi ligaga boʻlgan qiziqishni yanada yuqori darajaga olib chiqishi shubhasiz.

Kylian MbappeArsenalReal MadridTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi