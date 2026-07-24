Hindiston hukumati Jack Dorsey yaratgan Bitchat ilovasini bloklashga urinmoqda

·35·Texno
Hindiston hukumati Jack Dorsey yaratgan Bitchat ilovasini bloklashga urinmoqda

Hindiston hukumati Twitter (hozirgi X) asoschisi Jack Dorsey tomonidan ishlab chiqilgan Bitchat messenjerini cheklash choralarini koʻrmoqda. Bluetooth texnologiyasi asosida oflayn rejimda ishlovchi ushbu ilova mamlakatdagi ommaviy norozilik namoyishlari fonida keskin ommalashib ketdi. Rasmiy Dehli messenjerning markazlashmagan arxitekturasi qonunbuzarliklarga yoʻl ochishi mumkinligidan xavotirda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Jack Dorsey oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Hindiston Ichki ishlar vazirligidan kelgan bildirishnomani eʼlon qildi. Unda GitHub platformasidan uch soat ichida Bitchat loyihasiga tegishli uchta repozitoriyni (kodlar ombori) oʻchirib tashlash talab qilingan. Hukumatning fikricha, ilovaning anonimligi va internet oʻchirilgan vaqtda ham ishlash qobiliyati huquq-tartibot organlarining kuzatuv imkoniyatlarini cheklaydi.

Namoyishlar va raqamli qarshilik

Bitchat ilovasiga boʻlgan qiziqish Hindistonda talabalar tomonidan oʻtkazilayotgan keng koʻlamli norozilik namoyishlari sababli ortib ketdi. Imtihon savollari sizib chiqishi bilan bogʻliq janjal tufayli minglab yoshlar taʼlim vazirining isteʼfosini talab qilib koʻchalarga chiqishgan. Hukumat namoyishlarni jilovlash maqsadida internetni cheklagan bir paytda, Bitchat va Briar kabi oflayn messenjerlar aloqa oʻrnatishning asosiy vositasiga aylandi.

Sensor Tower tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning 17-iyulidan 23-iyuliga qadar Bitchat ilovasining global yuklab olishlar sonining 85 foizi aynan Hindiston hissasiga toʻgʻri kelgan. Bir necha kun ichida ilova 91 mingdan ortiq marta yuklab olingan, kundalik faol foydalanuvchilar soni esa 330 mingdan oshib ketgan. Bu koʻrsatkich ilova tarixidagi rekord natija hisoblanadi.

Huquqiy bahslar va ochiq kodli dasturiy taʼminot

TechCrunch nashrining yozishicha, Hindiston hukumatining ushbu harakati huquqshunoslar oʻrtasida jiddiy bahslarga sabab boʻldi. SFLC.in raqamli huquqlar tashkiloti asoschisi Mishi Choudharyning taʼkidlashicha, hukumat ilovani undagi noqonuniy kontent uchun emas, balki uning ishlash prinsipi — markazlashmagan va kuzatib boʻlmaydigan tabiati uchun taqiqlashga urinmoqda. Bu esa ochiq kodli dasturiy taʼminotlar erkinligiga qarshi yangi turdagi bosim sifatida koʻrilmoqda.

Hindiston kiberjinoyatlarni muvofiqlashtirish markazi (I4C) oʻz bildirishnomasida Bitchat "tarmoq cheklovlarini chetlab oʻtishga" va "qonuniy kuzatuv hamda identifikatsiya qilish jarayonlariga toʻsqinlik qilishga" xizmat qilishini taʼkidlagan. Biroq, Internet Freedom Foundation (IFF) kabi tashkilotlar bunday taqiqlar qanchalik samarali boʻlishiga shubha bilan qaramoqda, chunki ochiq kodli dasturlarni toʻliq yoʻq qilib tashlash texnik jihatdan murakkab jarayondir.

Hozircha GitHub ushbu soʻrovga qanday munosabat bildirgani va ilova kodlari butunlay oʻchirilishi yoki yoʻqligi maʼlum emas. Mazkur holat texnologik gigantlar va davlat nazorati oʻrtasidagi ziddiyatning navbatdagi bosqichi sifatida baholanmoqda.

HindistonBitchatJack DorseyGitHubTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob