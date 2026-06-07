45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyator
Janubiy Koreyaning Songyungvan universiteti (SKKU) olimlari egiluvchan akkumulyatorlar uchun yangi turdagi gidrogel elektrolitini ishlab chiqishdi. Ushbu material hatto qattiq sovuqda ham oʻz ish qobiliyatini saqlab qoladi va ekstremal darajadagi deformatsiyalarga bardosh bera oladi. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, yangi material oʻzining asl uzunligiga nisbatan toʻqqiz baravar choʻzilishi mumkin va -20 °C haroratda ham ionlarni samarali oʻtkazishda davom etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Egiluvchan elektronika sohasidagi asosiy muammolardan biri quvvat manbalarining moʻrtligi edi. Anʼanaviy gidrogellar yuqori yuklama ostida tez shikastlanar va sovuqda tarkibidagi suv muzlab qolishi sababli xususiyatlarini yoʻqotar edi. Yangi ishlanmada bu muammolar ultratovush yordamida maydalangan suyuq metall zarralari orqali hal qilindi. Bu usul polimerizatsiya jarayonini issiqlik yoki ultrabinafsha nurlarsiz amalga oshirish imkonini berib, ishlab chiqarishni sezilarli darajada osonlashtiradi.
Materialning mustahkamligini taʼminlash uchun unga stearilmetakrilat qoʻshilgan boʻlib, u polimer zanjirlari oʻrtasida qayta tiklanuvchi aloqalarni hosil qiladi. Choʻzilish paytida bu aloqalar vaqtincha uziladi va kuchlanish toʻxtagach, yana oʻz holiga qaytadi. Sovuqqa chidamlilikni oshirish uchun esa gidrogel litiy xlorid eritmasi bilan ishlov berilgan, bu esa suvning muzlash haroratini pasaytirib, elektrolitning elastikligini saqlab qoladi.
Laboratoriya sinovlari texnologiyaning nihoyatda chidamliligini koʻrsatdi. Yangi gidrogel asosidagi energiya saqlash qurilmalari 45 ming marta quvvatlash va quvvatsizlantirish tsiklidan soʻng ham oʻzining dastlabki sigʻimining 98 foizini saqlab qoldi. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda taqiladigan elektronika uchun mavjud boʻlgan koʻplab akkumulyator yechimlaridan ancha yuqori.
Mualliflarning fikricha, ushbu texnologiya aqlli soatlar, tibbiy datchiklar va elektron toʻqimachilik mahsulotlari uchun moʻljallangan yangi avlod egiluvchan akkumulyatorlariga asos boʻladi. Bunday qurilmalar ham doimiy deformatsiyalar, ham sovuq iqlim sharoitida barqaror ishlash imkoniyatiga ega boʻladi.
…