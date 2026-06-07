45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyator

·37·Texno
45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyator

Janubiy Koreyaning Songyungvan universiteti (SKKU) olimlari egiluvchan akkumulyatorlar uchun yangi turdagi gidrogel elektrolitini ishlab chiqishdi. Ushbu material hatto qattiq sovuqda ham oʻz ish qobiliyatini saqlab qoladi va ekstremal darajadagi deformatsiyalarga bardosh bera oladi. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, yangi material oʻzining asl uzunligiga nisbatan toʻqqiz baravar choʻzilishi mumkin va -20 °C haroratda ham ionlarni samarali oʻtkazishda davom etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Egiluvchan elektronika sohasidagi asosiy muammolardan biri quvvat manbalarining moʻrtligi edi. Anʼanaviy gidrogellar yuqori yuklama ostida tez shikastlanar va sovuqda tarkibidagi suv muzlab qolishi sababli xususiyatlarini yoʻqotar edi. Yangi ishlanmada bu muammolar ultratovush yordamida maydalangan suyuq metall zarralari orqali hal qilindi. Bu usul polimerizatsiya jarayonini issiqlik yoki ultrabinafsha nurlarsiz amalga oshirish imkonini berib, ishlab chiqarishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Materialning mustahkamligini taʼminlash uchun unga stearilmetakrilat qoʻshilgan boʻlib, u polimer zanjirlari oʻrtasida qayta tiklanuvchi aloqalarni hosil qiladi. Choʻzilish paytida bu aloqalar vaqtincha uziladi va kuchlanish toʻxtagach, yana oʻz holiga qaytadi. Sovuqqa chidamlilikni oshirish uchun esa gidrogel litiy xlorid eritmasi bilan ishlov berilgan, bu esa suvning muzlash haroratini pasaytirib, elektrolitning elastikligini saqlab qoladi.

Laboratoriya sinovlari texnologiyaning nihoyatda chidamliligini koʻrsatdi. Yangi gidrogel asosidagi energiya saqlash qurilmalari 45 ming marta quvvatlash va quvvatsizlantirish tsiklidan soʻng ham oʻzining dastlabki sigʻimining 98 foizini saqlab qoldi. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda taqiladigan elektronika uchun mavjud boʻlgan koʻplab akkumulyator yechimlaridan ancha yuqori.

Mualliflarning fikricha, ushbu texnologiya aqlli soatlar, tibbiy datchiklar va elektron toʻqimachilik mahsulotlari uchun moʻljallangan yangi avlod egiluvchan akkumulyatorlariga asos boʻladi. Bunday qurilmalar ham doimiy deformatsiyalar, ham sovuq iqlim sharoitida barqaror ishlash imkoniyatiga ega boʻladi.

TexnologiyaAkkumulyatorGidrogelInnovatsiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiMeta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiBugun, 22:50Radioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiRadioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiBugun, 20:59Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Bugun, 20:29Qizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildiQizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildiBugun, 19:00TRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindiTRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindiKecha, 18:54Prada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiPrada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiKecha, 18:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus